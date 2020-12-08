Димон в прицеле. Иран готовит "ответку" за убийство физика

15:35 08.12.2020

По информации Моссад, персы нацелили ракеты на еврейский ядерный исследовательский центр в Димоне



ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) де-факто находится в состоянии "большой войны", чтобы отразить шквал из 140 000 ракет, которыми располагает Иран, "Хезболла" и йеменские хуситы. Системы ПВО "Праща Давида", "Железный купол", противоракеты Arrow 2 и Arrow 3, а также ПРО Iron Beam ("Железная Балка"), как сообщается из Тель-Авива, приведены в состояние наивысшей боевой готовности.



Израильтяне опасаются мести со стороны "режима аятолл" за убийство, якобы агентами Моссад, самого известного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, высокопоставленного офицера Корпуса стражей исламской революции. Косвенная информация о готовящейся персами ракетной атаке приходит и из-за океана. Так, по сведениям портала Breaking Defense, "последние несколько дней высокопоставленные офицеры израильских Сил обороны провели координационные переговоры с Центральным командованием США, чтобы усилить сотрудничество между двумя армиями против возможного иранского реванша".



Дело даже не том, что иранцы в ярости (хотя и в этом тоже). Смерть Фахризаде нанесла огромный политический ущерб "режиму аятолл", не способного хоть как-то защитить себя. Это уже второе в этом году громкое и, по сути, безответное убийство лидеров Ирана. В январе, напомним, жертвой стал генерал Касем Сулеймани, национальный герой, который погиб от взрыва американской ракеты в районе международного аэропорта Багдада.



Кстати, нападение на Фахризаде произошло накануне 10-летней годовщины убийства (29 ноября 2010 года) другого иранского "Курчатова" Маджида Шахриари, который на Западе считался блестящим ученым-ядерщиком. Если бы не его преждевременная смерть, Иран уже был бы членом "атомного клуба". Но и тогда Тегеран реально не отомстил, хотя угрозы сыпались как из рога изобилия.



В этой связи израильские эксперты предполагают, что Тегеран, хочет того, или нет, на этот раз вынужден будет жестко ответить Тель-Авиву. В частности, Узи Раби, один из ведущих экспертов еврейского государства по Ирану, в интервью порталу Breaking Defense сказал, что Тегеран вряд ли решится сам произвести ракетную атаку, пока Трамп все еще находится у власти. В этом случае ничто не остановит уходящего президента США от "наказания" персов. Более того, ему будет в "удовольствие" оставить Байдену такое жуткое наследство, как крупномасштабная война.



Узи Раби, которого цитируют все израильские СМИ, уверен, что Тегеран сделает все, чтобы "сохранить лицо" до прихода в Белый дом нового хозяина. Это позволит начать ирано-американские отношения с чистого листа. Персы, похоже, надеются на возобновление "ядерной сделки" между Ираном и группой государств, известных как "5+1". Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий, согласно которому США отказываются от санкций, а иранцы - от атомной бомбы. Именно ее разорвал Трамп, как только возглавил администрацию.



По мнению Раби, "ответка", наверняка, прилетит из Йемена, и целью, с большой долей вероятности, станет ядерный исследовательский Центр (расположенный вблизи города Димона, известный также как реактор Димоны). Он напоминает, что хуситы не раз угрожали Израилю уничтожением. И, хотя расстояние между двумя странами велико, поддерживаемая Тегераном группировка способна осуществить атаку, аналогичную той, которая произошла в сентябре прошлого года - по нефтяному объекту Aramco в Саудовской Аравии.



Впрочем, все может ограничиться "малой кровью". По данным израильской государственной телерадиокомпании "KAN news", Моссад направил предупреждающие сообщения израильским ученым-ядерщикам, в том числе и бывшим, о возможной атаке на них. Все они работают или работали на реакторе Димоны, который, по сообщениям в публичном медиапространстве, является самым настоящим заводом по производству израильского ядерного оружия.



С другой стороны, действующие меры предосторожности практически исключают теракт против ведущих еврейских ученых. Бригадный генерал Ницан Нуриэль, бывший директор антитеррористического бюро Израиля, заявил телекомпании "KAN news", что "шансы Ирана на проведение такой операции стремятся к нулю".



Поэтому версия Узи Раби выглядит более убедительной. Если сейчас иранцы опять грозно раздуют ноздри, но не отомстят, пусть и опосредованно, то ЦРУ и Моссад продолжат практику адресного уничтожения иранцев, несущих наибольшую угрозу США и Израилю.



Известная американская газета Politico придерживается того же мнения, ссылаясь на популярного в Иране аналитика Садолла Зареи, который прямо сказал, что "предыдущие (иранские) ответы не зашли достаточно далеко, чтобы сдержать Израиль". Он предлагает Тегерану разбомбить такой еврейский город, как Хайфа.



Кто-то скажет, мало ли что пишут аналитики и эксперты во всем мире, и Иран не исключение. "Говорящие головы", к слову, нуждаются в популярности, не в меньшей степени, чем певцы и актеры. Но есть один важный момент: главредом "Кайхан" является Хосейн Шариатмадари, в прошлом советник аятоллы Хаменеи, а сама газета считается рупором духовного лидера Ирана.



Кто не в курсе: Хайфа считается деловой столицей Израиля и находится на самом севере еврейского государства, то есть на линии прямого удара ракетами малой дальности из территории Ливана, вотчине проиранской "Хезболлы". С технической точки зрения, такая "ответка" имеет наибольшие шансы на успех.



Но "Хезболла", согласно последнему опросу ливанцев, уже не пользуется мощной поддержкой населения этой страны. Например, недавнее начало ливано-израильских переговоров о границе в Средиземном море вызывает широкое одобрение со стороны ливанских суннитов (70%) и христиан (67%), но также и со стороны многих шиитов (51%), что кажется нелогично. При таком раскладе дальновидный аятолла Хаменеи просто не решится подставить Хасана Насралла, лидера ливанских боевиков-шиитов.



Суровая ливанская реальность, похоже, побеждает ненависть к Израилю. Бейрут сегодня переживает тяжелейший экономический кризис, но не имеет выхода на международное заимствование. Вот почему перспектива добычи газа на шельфе Средиземного моря видится как единственный спасательный круг для местных жителей, в том числе бойцов "Хезболлы". Иначе говоря, Хайфа может спать спокойно, а угрозу Садоллы Зареи логично рассматривать как пропаганду, рассчитанную на внутреннее потребление.



О том, что именно реактор Димоны может стать главной целью, предупреждали в Тегеране неоднократно, в том числе на самом верху. Один из самых известных людей Исламской Республики аятолла Мохаммад Али Мовахеди Кермани 5 июля 2019 года в своей пятничной проповеди заявил: "Если Иран решит противостоять вам (США и Израилю), одного ракетного удара по реактору Димоны будет достаточно". По мнению иранской разведки, еврейская страна получит сразу 200 "Чернобылей", и о сионистском государстве придется забыть навсегда.



С другой стороны, не факт, что Тегеран и на этот раз решится на возмездие, или оно будет непринципиальным, как "комариные укусы" после убийства Сулеймани. Тот же Мовахеди Кермани, наиболее непримиримый враг США и Израиля, не раз подвергался критике верховным лидером Ирана Хаменеи за "дикие высказывания", пагубно влияющие на внутреннюю и международную политику Ирана.



8.12.2020