 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.12.2020
17:13  Пеньки. Алматинские чиновники несут чушь про вырубку тысяч яблонь
16:57  Талибские пропагандисты призвали казнить афганских политиков, - А.Серенко
15:35  Димон в прицеле. Иран готовит "ответку" за убийство физика
14:27  "Второй волны COVID-19 не избежать" - УзбМинздрав в панике
14:23  Кто спасет Джахан от Ровача? Туркменские страсти/будни, - Т.Зверинцева
13:47  Ельцин-то пошел "в отрыв", - Шахрай все мемуарит о роковых обстоятельствах развала СССР
13:26  Профессор-ассенизатор, профессиональный митинговщик... Клоунские назначения в Бишкекской мэрии

09:24  Кыргызстану подарят вакцину только для 20% населения
09:19  Осталось 19 негритят... "Возрождателя духовности" Чороева сняли с кыргызской президентской гонки
09:11  Кормушка для тороханов. "Профессиональные митингующие" в Киргизии продолжают получать вкусные должности-синекуры
09:08  Эрдоган решил прихлопнуть балаганный "Константинопольский патриархат"
08:53  Байденоиды развяжут новую фазу "холодной войны" против России и Китая, - Ю.Тавровский
08:50  Новейший британский авианосец "Prince of Wales" притоп и надолго вышел из строя
08:47  Китай засудит Украину на миллиарды долларов из-за легендарного завода
08:31  Из-за долгов немецкие реставраторы 3-й год не дают кыргызам открыть Главный музей страны
00:50  Можно ли доверять Америке Джо Байдена? - Джозеф Най
00:45  Русский медведь раздавил Эрдогана в Карабахе, - Мада аль-Хусейни
00:43  Китайский исход с американских бирж приблизился к реальности
00:40  Протест против законопроекта "О глобальной безопасности" ввергает Францию в хаос, - В.Прохватилов
00:36  Эрдоган соблазняет Израиль "Турецким потоком", - И.Субботин
00:30  В Киеве на 9/12 запланирован майдан Зеленскому
00:01  Чернокожая лесбиянка-иммигрантка Жан-Пьер получило высокий пост в Администрации Байдена
00:00  Перед Арменией маячит угроза гражданской войны. Ультиматум Пашиняну истекает в полдень 8 декабря
Понедельник, 07.12.2020
22:04  МОК ввела санкции против Беларуси и Лукашенко. Тухлый дух западного олимпизма
19:16  "Дипломатия мечетей" в Центральной Азии: геополитика, начинающаяся с михраба
18:44  Укр-футболист Василенко оказался в России шпионом и сел на 12 лет. Пас в штрафную
18:20  Профессор Цай разоблачает Китайских коммунистов, - "залепуха" от "Foreign Affairs"
18:01  Пандемия covid-19 – это бизнес? - разоблачает КазКовидДиссидентка Шанталь
18:00  Израиль готовит подарок Джо Байдену - войну с Ираном, - Скотт Риттер
17:56  Как туркменский студент Розгельды Чолиев стал "интернет-террористом"
17:49  Кыргызстанцы устроили пикет у здания Госдумы в Москве
17:47  Представлен видеопроект многомиллиардного "Керуен-сарая" в Туркестане
17:43  Загадочный "Золотой" монолит обнаружили в Колумбии (фото)
17:40  Семья узбекистанского ученого Андрея Кубатина - обо всех мучениях, через которые ему пришлось пройти
16:53  Рос-вице-премьер Трутнев призвал считать жителей Аляски гражданами России
16:44  Фортануло. Бывший зять Путина Шамалов купил пакет акций "Сибура" всего за $100
15:42  Расследование в Ухане породило новые загадки о происхождении коронавируса
15:40  Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии
15:36  Деисламизация казахского языка и сознания: лингво-культурные барьеры в понимании Абая. Ч. 2, - Н.Нуртазина
15:35  Ближний Восток: интервенты показывают зубы, - С.Кожемякин
15:33  В Ташкенте возродят авиастроительный завод
12:59  Членом Кыргосударствообразующего совета директоров Centerra Gold Inc. стал канадец из МИСИ Болтурук
11:54  Долго думал. Экс-рос-премьер Медведев прогнозирует в РФ конфликты между мигрантами и местными
11:49  США назвали Китай величайшей угрозой демократии, в ЕС дали зеленый свет "Акту Магнитского", - Ю.Паниев
11:41  Девальвация достоинства. Чего достигла Украина за семь лет после Евромайдана, - Ю.Ткачев
11:36  У главы Госкомпромышленности Киргизии Сагынбаева оказался фальшивый вузовский диплом
10:04  Возможна ли локальная ядерная война. Перспективы развития ситуаций в Афганистане, Пакистане и Индии, - "НВО"
09:45  УзбРаб. Хокимы пяти районов получили выговор за допущение принудительного труда
09:32  Узбекистан тоже хочет производить российскую ковидную вакцину
09:27  В Чечне с почестями похоронили убийцу французского учителя
08:38  В мире денег грядет революция, - В,Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Димон в прицеле. Иран готовит "ответку" за убийство физика
15:35 08.12.2020

По информации Моссад, персы нацелили ракеты на еврейский ядерный исследовательский центр в Димоне

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) де-факто находится в состоянии "большой войны", чтобы отразить шквал из 140 000 ракет, которыми располагает Иран, "Хезболла" и йеменские хуситы. Системы ПВО "Праща Давида", "Железный купол", противоракеты Arrow 2 и Arrow 3, а также ПРО Iron Beam ("Железная Балка"), как сообщается из Тель-Авива, приведены в состояние наивысшей боевой готовности.

Израильтяне опасаются мести со стороны "режима аятолл" за убийство, якобы агентами Моссад, самого известного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, высокопоставленного офицера Корпуса стражей исламской революции. Косвенная информация о готовящейся персами ракетной атаке приходит и из-за океана. Так, по сведениям портала Breaking Defense, "последние несколько дней высокопоставленные офицеры израильских Сил обороны провели координационные переговоры с Центральным командованием США, чтобы усилить сотрудничество между двумя армиями против возможного иранского реванша".

Дело даже не том, что иранцы в ярости (хотя и в этом тоже). Смерть Фахризаде нанесла огромный политический ущерб "режиму аятолл", не способного хоть как-то защитить себя. Это уже второе в этом году громкое и, по сути, безответное убийство лидеров Ирана. В январе, напомним, жертвой стал генерал Касем Сулеймани, национальный герой, который погиб от взрыва американской ракеты в районе международного аэропорта Багдада.

Кстати, нападение на Фахризаде произошло накануне 10-летней годовщины убийства (29 ноября 2010 года) другого иранского "Курчатова" Маджида Шахриари, который на Западе считался блестящим ученым-ядерщиком. Если бы не его преждевременная смерть, Иран уже был бы членом "атомного клуба". Но и тогда Тегеран реально не отомстил, хотя угрозы сыпались как из рога изобилия.

В этой связи израильские эксперты предполагают, что Тегеран, хочет того, или нет, на этот раз вынужден будет жестко ответить Тель-Авиву. В частности, Узи Раби, один из ведущих экспертов еврейского государства по Ирану, в интервью порталу Breaking Defense сказал, что Тегеран вряд ли решится сам произвести ракетную атаку, пока Трамп все еще находится у власти. В этом случае ничто не остановит уходящего президента США от "наказания" персов. Более того, ему будет в "удовольствие" оставить Байдену такое жуткое наследство, как крупномасштабная война.

Узи Раби, которого цитируют все израильские СМИ, уверен, что Тегеран сделает все, чтобы "сохранить лицо" до прихода в Белый дом нового хозяина. Это позволит начать ирано-американские отношения с чистого листа. Персы, похоже, надеются на возобновление "ядерной сделки" между Ираном и группой государств, известных как "5+1". Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий, согласно которому США отказываются от санкций, а иранцы - от атомной бомбы. Именно ее разорвал Трамп, как только возглавил администрацию.

По мнению Раби, "ответка", наверняка, прилетит из Йемена, и целью, с большой долей вероятности, станет ядерный исследовательский Центр (расположенный вблизи города Димона, известный также как реактор Димоны). Он напоминает, что хуситы не раз угрожали Израилю уничтожением. И, хотя расстояние между двумя странами велико, поддерживаемая Тегераном группировка способна осуществить атаку, аналогичную той, которая произошла в сентябре прошлого года - по нефтяному объекту Aramco в Саудовской Аравии.

Впрочем, все может ограничиться "малой кровью". По данным израильской государственной телерадиокомпании "KAN news", Моссад направил предупреждающие сообщения израильским ученым-ядерщикам, в том числе и бывшим, о возможной атаке на них. Все они работают или работали на реакторе Димоны, который, по сообщениям в публичном медиапространстве, является самым настоящим заводом по производству израильского ядерного оружия.

С другой стороны, действующие меры предосторожности практически исключают теракт против ведущих еврейских ученых. Бригадный генерал Ницан Нуриэль, бывший директор антитеррористического бюро Израиля, заявил телекомпании "KAN news", что "шансы Ирана на проведение такой операции стремятся к нулю".

Поэтому версия Узи Раби выглядит более убедительной. Если сейчас иранцы опять грозно раздуют ноздри, но не отомстят, пусть и опосредованно, то ЦРУ и Моссад продолжат практику адресного уничтожения иранцев, несущих наибольшую угрозу США и Израилю.

Известная американская газета Politico придерживается того же мнения, ссылаясь на популярного в Иране аналитика Садолла Зареи, который прямо сказал, что "предыдущие (иранские) ответы не зашли достаточно далеко, чтобы сдержать Израиль". Он предлагает Тегерану разбомбить такой еврейский город, как Хайфа.

Кто-то скажет, мало ли что пишут аналитики и эксперты во всем мире, и Иран не исключение. "Говорящие головы", к слову, нуждаются в популярности, не в меньшей степени, чем певцы и актеры. Но есть один важный момент: главредом "Кайхан" является Хосейн Шариатмадари, в прошлом советник аятоллы Хаменеи, а сама газета считается рупором духовного лидера Ирана.

Кто не в курсе: Хайфа считается деловой столицей Израиля и находится на самом севере еврейского государства, то есть на линии прямого удара ракетами малой дальности из территории Ливана, вотчине проиранской "Хезболлы". С технической точки зрения, такая "ответка" имеет наибольшие шансы на успех.

Но "Хезболла", согласно последнему опросу ливанцев, уже не пользуется мощной поддержкой населения этой страны. Например, недавнее начало ливано-израильских переговоров о границе в Средиземном море вызывает широкое одобрение со стороны ливанских суннитов (70%) и христиан (67%), но также и со стороны многих шиитов (51%), что кажется нелогично. При таком раскладе дальновидный аятолла Хаменеи просто не решится подставить Хасана Насралла, лидера ливанских боевиков-шиитов.

Суровая ливанская реальность, похоже, побеждает ненависть к Израилю. Бейрут сегодня переживает тяжелейший экономический кризис, но не имеет выхода на международное заимствование. Вот почему перспектива добычи газа на шельфе Средиземного моря видится как единственный спасательный круг для местных жителей, в том числе бойцов "Хезболлы". Иначе говоря, Хайфа может спать спокойно, а угрозу Садоллы Зареи логично рассматривать как пропаганду, рассчитанную на внутреннее потребление.

О том, что именно реактор Димоны может стать главной целью, предупреждали в Тегеране неоднократно, в том числе на самом верху. Один из самых известных людей Исламской Республики аятолла Мохаммад Али Мовахеди Кермани 5 июля 2019 года в своей пятничной проповеди заявил: "Если Иран решит противостоять вам (США и Израилю), одного ракетного удара по реактору Димоны будет достаточно". По мнению иранской разведки, еврейская страна получит сразу 200 "Чернобылей", и о сионистском государстве придется забыть навсегда.

С другой стороны, не факт, что Тегеран и на этот раз решится на возмездие, или оно будет непринципиальным, как "комариные укусы" после убийства Сулеймани. Тот же Мовахеди Кермани, наиболее непримиримый враг США и Израиля, не раз подвергался критике верховным лидером Ирана Хаменеи за "дикие высказывания", пагубно влияющие на внутреннюю и международную политику Ирана.

8.12.2020

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607430900
Новости Казахстана
- Сенаторы рассмотрят изменения законодательства о Правительстве
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года №810
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №819
- Заседание Центризбиркома о регистрации партийного списка Народной партии Казахстана, об аккредитации международных наблюдателей
- Постановление ЦИК РК от 7 декабря 2020 года №45/373
- Партия "Ак жол" провела международную онлайн-конференцию "Туркестанский период Алаша", посвященную 100-летию газеты "Ак жол"
- Кадровые перестановки
- В действиях оптовых поставщиков газа начато расследование
- "Это атака": письмо с обращением Булата Утемуратова появилось в Сети
- Комментарий к решению Комиссии ООН по наркотическим средствам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  