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Талибские пропагандисты призвали казнить афганских политиков, - А.Серенко
16:57 08.12.2020

Нынешним политическим игрокам в Кабуле предлагается выбор между виселицей и расстрелом
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"

8.12.2020

Русскоязычные пропагандисты "Талибана" (организация запрещена в РФ) призвали казнить ключевых афганских политиков, в том числе, вошедших в руководящий комитет Высшего совета по национальному примирению (ВСНП) Афганистана. Одновременно русскоязычные талибы запустили на подконтрольном Telegram-канале опрос, как именно следует расправиться с представителями нынешней афганской политической элиты. Более 70% участников опроса предлагают их повесить либо расстрелять. Демарш русскоязычных пропагандистов "Талибана" раскрывает подлинные намерения политических лидеров и полевых командиров боевиков, считают эксперты "НГ".

В субботу 5 декабря в Кабуле состоялось первое заседание руководящего комитета Высшего совета по национальному примирению Афганистана. Помимо президента страны Мохаммада Ашрафа Гани и председателя ВСНП доктора Абдуллы Абдуллы в нем приняли участие бывший глава афганского государства Хамид Карзай, а также известные политики Абдул Расул Сайяф, Мохаммад Мохаккик, Атта Мохаммад Нур, Юнус Кануни, сын Ахмад Шаха Масуда Ахмад Масуд и др. На созыве заседания руководящего комитета ВСНП в последнее время активно настаивали представители США, Евросоюза и НАТО, полагая, что это поможет достижению национального консенсуса в Кабуле и будет содействовать продвижению переговоров с талибами о мире.

В ходе заседания ВСНП 5 декабря его участники говорили о необходимости сохранения единства между афганскими политическими лидерами, называя такой консенсус непременным условием успеха усилий по достижению мира с "Талибаном". Глава ВСНП доктор Абдулла пообещал проводить подобные встречи афганских политиков регулярно, подчеркнув свою готовность вести диалог с представителями движения "яростных мулл". "Мы готовы в полной мере взаимодействовать с талибами для решения всех вопросов", - сказал Абдулла Абдулла. По его словам, на сегодняшний день диалог между афганским правительством и талибами в Дохе достиг новой стадии, когда стороны согласовали важные процедурные нюансы и теперь можно ожидать обсуждения уже содержательной повестки переговоров.

Примечательно, что официальные спикеры "Талибана" предпочли не заметить собрание руководящего комитета ВСНП 5 декабря. Зато на него откликнулась русскоязычная пропагандистская служба талибов. Уже в воскресенье 6 декабря она разместила в своем Telegram-канале фото с изображением Хамида Карзая, Абдуллы Абдуллы, Юнуса Кануни, Мохаммада Мохаккика и Абдул Расул Сайяфа, направлявшихся на заседание Высшего совета по национальному примирению, сопроводив его подписью: "Эти предатели непростительны". "Талибан" и народ не должны прощать этих предателей и убийц нации. Их следует казнить на площади Ариана в качестве урока, а их семьи депортировать", - подчеркнули талибские пропагандисты.

Следом за этим фото в Telegram-канале была размещена анкета опроса среди подписчиков, которым предлагается ответить на вопрос "Как, по вашему мнению, необходимо поступить с афганскими марионетками США, такими как Хамид Карзай, Ашраф Гани, генерал Дустум и пр.?". На момент подготовки этой статьи 41% респондентов высказались за казнь через повешение, 32% - за расстрел. Лишь по 5% опрошенных поддержали "гуманную" идею пожизненного заключения или депортации в США нынешних афганских политиков, проживающих в Кабуле.

"Реакция русскоязычной пропагандистской ячейки талибов на проведение заседания Высшего совета по национальному примирению весьма примечательна, - прокомментировали ситуацию кабульские эксперты "НГ". – Она показывает, как на самом деле в "Талибане" относятся к нынешней афганской политической элите, и какая участь ждет ее в случае возвращения талибов к власти в стране. На этот счет не надо питать никаких иллюзий: победа "Талибана" будет означать полную зачистку и смерть для абсолютного большинства политиков в Кабуле, считающих себя сегодня крупными игроками и повелителями судеб афганцев. Конечно, кто-то, возможно, успеет убежать и тогда остаток жизни они проведут в эмиграции. Однако это вряд ли может служить им сегодня утешением".

Источники "НГ" в Кабуле также весьма иронично отнеслись к информации о якобы "историческом" первом компромиссе с талибами в Дохе по поводу процедурных нюансов дальнейшего ведения переговоров. Напомним, известие об этом событии вызвало волну оптимистичных комментариев со стороны американских, европейских и региональных политиков и дипломатов, к числу которых присоединились и российские представители. "На самом деле, не очень понятно по поводу чего столь бурная радость, - иронизируют источники "НГ". – После трех (!) месяцев переговоров в столице Катара представители Афганистана и "Талибана" смогли договорить лишь о нескольких вещах. Во-первых, обе стороны согласились с необходимостью положить конец затяжному кризису в Афганистане (правда, не уточнив на каких условиях). Во-вторых, участники диалога договорились, что каждая переговорная встреча будет начинаться с чтения Корана и завершаться молитвой. В-третьих, стороны пообещали в ходе переговоров не называть друг друга пенджабскими или американскими слугами и не использовать эти эпитеты в комментариях СМИ. Наконец, в-четвертых, пришли к согласию относительно организационного порядка формирования профильных комитетов для обсуждения каждого вопроса по повестке. Собственно, этим широко разрекламированный "прорыв" на переговорах в Дохе и исчерпывается".

"Если все же и был какой-то политический прорыв в ходе трехмесячного препирательства талибских и афганских переговорщиков в столице Катара, то им можно считать фактическое признание "Талибаном" афганского правительства – через признание талибами не США, а правительства Афганистана в качестве своего противника. И это любопытно, поскольку ранее талибы категорически отказывались от любого признания официального Кабула", - заметил в беседе с "НГ" один из кабульских политических наблюдателей.

Впрочем, вряд ли афганским политикам стоит радоваться этому сомнительному компромиссному нюансу, обозначившемуся на переговорах в Дохе. Русскоязычные пропагандисты "Талибана" красноречиво дали понять, какая участь ожидает нынешних кабульских политических игроков, продолжающих энергично распихивать локтями конкурентов, надеясь через интриги с "яростными муллами" и заигрывания с иностранными партнерами прорваться на афганский политический Олимп. Там их ожидает виселица или расстрельный ров, поскольку ни с кем делиться властью главари террористов, в конечном счете, не собираются.

Источник - ng.ru
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