 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пеньки. Алматинские чиновники несут чушь про вырубку тысяч яблонь
17:13 08.12.2020

Вырубку тысяч яблонь в предгорьях Алматы прокомментировали в акимате

Главный архитектор Алматы Алмасхан Ахмеджанов прокомментировал вырубку тысяч яблонь в предгорьях. По его словам, эскизный проект строительства коттеджного городка на Каменском плато не согласован с акиматом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, территории на Каменском плато относятся к категории "присоединенные". Оказалось, что в 2014 году все земельные участки в данном районе перешли из юрисдикции Алматинской области в городскую. Эти территории имеют право собственности на участки.

"Именно настоящий участок, где были вырублены деревья, уже перешел в юрисдикцию города с целевым назначением "под строительство коттеджного городка". В связи с действующим законодательством нами было выдано только архитектурно-планировочное задание. Но проект уже начал реализовываться без учета нормативных требований, то есть было начато строительство. Поэтому в согласовании эскизного проекта было отказано", - сообщил руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов.

Он также отметил, что разрешительные документы запрашивало физическое лицо, какое именно, главный архитектор Алматы не знает.

Ранее 7 декабря на брифинге с журналистами аким Алматы сообщил, что вырубленные на территории Каменского плато яблоневые сады находились на частной территории. По словам Бакытжана Сагинтаева, земельные участки, где росли деревья, были приватизированы в 2000 годах как личные подсобные хозяйства. Он отметил, что на эти яблони не распространяется государственная защита зеленых насаждений. Поэтому владельцу участка невозможно выписать штраф.

Напомним, алматинцы на встрече с представителями Министерства экологии подняли вопрос о массовой вырубке деревьев и садов на Каменском плато. Отмечается, что об уничтожении зеленых насаждений жители Алматы трубят несколько месяцев: они обращались в акимат и прокуратуру. Как стало известно, территория одного из самых больших садов апорта Алматы сейчас обнесена заборами. За ними - котлованы и стройка будущих коттеджей. Местные жители уверены, что никаких разрешительных документов на спил деревьев и возведение домов у застройщиков нет.

Источник - tengrinews.kz
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