 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Задержанного депутата актюбинского маслихата Аркадия Ни исключили из Nur Otan
17:39 08.12.2020

Рабига Дюсенгулова
корреспондент

Депутата актюбинского маслихата Аркадия Ни исключили из Nur Otan после задержания, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на филиал партии Nur Otan.

"По факту задержания депутата маслихата Аркадия Ни по подозрению в совершении противоправных действий сообщаем, что комиссия партийного контроля рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении его партийного билета Nur Otan.

Постановлением областного бюро политсовета Аркадий Ни был исключен из рядов партии", - рассказали в партии.

В Департаменте полиции Актюбинской области в ответ на запрос корреспондента Tengrinews.kz о досудебном расследовании в отношении Аркадия Ни ответили коротко:

"В отношении жителя Актобе ведется досудебное расследование за уголовное правонарушение против личности. В данное время подозреваемый в порядке статьи 128 УПК водворен в ИВС Актобе.

Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит", - заключили в полиции, не назвав ни статью, по которой ведется дело, ни имя подозреваемого.

Ранее в соцсетях и ряде СМИ появилась информация, что в Актобе по подозрению в половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, задержан некий известный бизнесмен.

Так, портал Ratel.kz пишет, что "бизнесмена подозревают в том, что он неоднократно вступал в связь с девочкой. За первый половой акт, когда девочка была еще девственницей, бизнесмен якобы заплатил 1 миллион тенге. В последующем якобы за каждый секс депутат платил по 50 тысяч тенге".

На сайте "100 новых лиц" сообщается, что Аркадий Ни родился 25 марта 1961 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек). С 1966 года проживает в Казахстане. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт и получил квалификацию инженера-механика.

По данным портала, в 2006 году Аркадий Ни организовал ТОО "Компания РОКОС" в Актобе.

Источник - Tengrinews.kz
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