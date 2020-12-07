Конец прекрасной эпохи: "Перед Путиным встала проблема зачистки"

17:40 08.12.2020

За скандалами вокруг президента - передвижки тектонических межклановых плит



Андрей Полунин

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Сергей Обухов



Кремлю известны организаторы распространения слухов о людях якобы из окружения Владимира Путина. Об этом 7 декабря заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Речь идет о расследовании, опубликованном изданием "Важные истории". Оно касается предполагаемого бывшего зятя президента - члена совета директоров нефтехимической компании "Сибур" Кирилла Шамалова.



Как утверждается в публикации, Шамалов, который "в 32 года стал самым молодым долларовым миллиардером в стране", якобы "посвящен в ту тайну России, что охраняется не хуже секретных объектов с ядерными ракетами, - в тайну семьи Владимира Путина и секретных офшорных сделок родственников президента на сотни миллионов долларов".



Расследование основано на полученном от анонимного источника архиве электронных писем. В них, в частности, есть сведения, что после свадьбы с предполагаемой дочерью президента компания Шамалова купила акции "Сибура" стоимостью $ 380 млн за $ 100.



"Все это, как правило, иногда умелая, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью", - заявил Песков.



"Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности, и знаем, что эта работа будет продолжаться", - отметил он. Пресс-секретарь отказался более детально рассказать об "организаторе". "Такие устремления по дискредитации - иногда умелые, иногда менее умелые - не достигают своей цели, соответствующим образом мы к ним и относимся", - сказал Песков.



Что стоит за публикацией "Важных историй", подрывают ли подобные слухи рейтинг Путина?



- "Глобальную" внутриполитическую ситуацию в России описывает рейтинг ВЦИОМ от 4 декабря: в спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил всего 26%, - отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - Между тем, рейтинг президента - это практически единственная скрепа, на которой держится политическая система России. И когда этот рейтинг начинает проседать до уровня рейтингов Бориса Николаевича или Михаила Сергеевича накануне их ухода, в России начинаются передвижки тектонических межклановых плит.



Сейчас мы наблюдаем именно такие процессы. В средине 2019 г. ВЦИОМ прекратил традиционные еженедельные публикации рейтингов доверия россиян к политическим институтам власти, включая Путина. Тогда же рейтинг президента опустился за месяц с 36% до 33% - и это считалось катастрофой.



Сейчас рейтинг еще ниже. Более того, если проанализировать опрос ВЦИОМ, впервые негативное восприятие президента выше, чем негативное восприятие премьера Мишустина. Получается, в массовом восприятии премьер более "белый и пушистый", чем президент - это напоминает ситуацию Ельцин-Примаков.



"СП": - Что это означает?



- В подобных ситуациях подковерная борьба элитных кланов сопровождается десакрализацией первого лица. Едва рейтинг Бориса Николаевича стал ваше рейтинга Михаила Сергеевича, пошли обвинения Горбачева. Якобы Горбачев, в бытность свою во главе государства, во-первых, присвоил себе средства, переданные ему на благотворительные цели президентом Кореи; во-вторых, получил завышенную в 10 раз по сравнению с обычной суммой Нобелевскую премию мира в качестве взятки за участие в урегулировании спорных вопросов между Кореей и КНДР, подписание соглашения о разграничении Берингова пролива и других документов, для нашей страны якобы "кабальных". А уж бедную Раису Максимовну полоскали так, что мало никому не казалось.



Ельцин же правил в период падения рейтинга ниже 20% - и стояла такая грызня кланов, что от страны чуть было не остались ошметки.



Да, в июне в эфире телеканала "Россия 1" Путин сообщил, что может баллотироваться на пятый срок, и что если поправки в Конституцию не примут, через два года "вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников". В итоге поправку Терешковой об обнулении президентских сроков приняли, но лекарства от "рысканья глазами" хватило ровно на полгода.



"СП": - Теперь "рысканье глазами" усилилось?



- Элиту явно не удается загнать в стойло: это все почувствовали - отсюда и дестабилизация по внешнему контуру. Можно сказать, новая американская администрация Джо Байдена назначила Владимира Владимировича "любимым врагом". Не Китай, заметьте - это серьезный противник, - а Российскую Федерацию назначили на роль мальчика для битья.



И тут же в российской элите фигуры начали выстраиваться в определенную линию. Мы видим, например, как Чубайс отметил свое новое назначение спецпредставителем президента России по связям с международными организациями - выстрелил из гаубицы в Петропавловской крепости Петербурга.



Думаю, новая роль Чубайса далеко не формальна. Неслучайно "Коммерсант", представляя расследование о Кирилле Шамалове, вдруг вспомнил, что когда-то писал о Путине: "Руководителем ФСБ назначен человек из команды Чубайса". И теперь, когда все ждали и радовались, что вот-вот начнется операция "во всем виноват Чубайс" - ожидания не оправдались.



Понятно, Путин уже давно не из команды Чубайса. Но роль Чубайса в трансфере власти не забыта, и Путин как гарант межэлитных сделок 1999?2000 года, вновь выдвинул Чубайса в качестве переговорщика с вашингтонским обкомом - группой Байдена.



Но здесь есть одно "но". Вести переговоры Чубайс может сколько угодно, но что он будет выговаривать? Условия капитуляции? И какие пределы в этой капитуляции - какие кланы нужно сдавать, от каких достижений путинской эпохи нужно отрекаться - от Крыма и Донбасса до самостоятельной внешней политики?



Понятно, решение здесь собирается принимать лично Владимир Владимирович. Но уже сейчас, по всей видимости, выстраиваются кланы, которые готовы за него все решить.



"СП": - Это видно из публикации "Важных историй"?



- Не только. Вспомните слухи о женщине с говорящей фамилией Кривоногих, прибавьте, что в обиход запущен термин "Семья-2" (помимо "Семьи-1" Бориса Николаевича). Все это - заявки на десакрализацию образа президента как вершителя судеб, медиатора, человека, стоящего над схваткой. Его всеми этими скандалами переводят в разряд рядового - пусть и самого сильного - участника борьбы за выживание в условиях, когда на внешнем контуре Россия назначена врагом.



Я уже не говорю о слухах про здоровье Путина. Ельцин, напомню, четыре года правил шунтированный, можно сказать, не приходя в сознание - нынешняя система позволяет править при любом состоянии здоровья. Но и эти слухи работают на десакрализацию образа Путина.



Это очень опасно в условиях, когда политическая система держится на одной скрепе.



"СП": - Песков сказал, что администрации президента известны "организаторы" публикации. Кто они?



- Не знаю, но если "организаторы" известны - почему не уволен, к примеру, глава ВГТРК Добродеев? Или тот тележурналист из кремлевского пула, который показывал, как Путин на саммите ОДКБ по бумажке читает речь, напечатанную 24-м кеглем? Потому что после этого в элите сделали вывод: "сам" плохо видит, а очков не носит - боится показаться не альфа-самцом.



Или почему вдруг в Питере за несогласованное мероприятие арестовали Валерия Соловья - главного "специалиста" по здоровью Путина? За Соловьем, замечу, также стоят определенные кланы. Я уже не говорю о Навальном, который является почтальоном между одним кланом и другим - носит грозные предупреждения в виде своих расследований.



Все происходящее свидетельствует, что схватка бульдогов идет уже не под ковром. Ковер разодран, и из прорехи торчат мясистые зады, лапы и хвосты вгрызающихся друг в друга бульдогов.



На 17 декабря назначена пресс-конференция Путина - в элите ждут: как продемонстрируют, что Путин еще ого-го? Активность президента высокая - но это активность онлайн, и она не убеждает, поэтому в элите идет шепот: шу-шу-шу.



Добавлю, сейчас Мишустин тихой сапой пересматривает соглашения РФ об избежании двойного налогообложения со странами, в которые российская элита выводила капиталы. Это еще сильнее заставляет нервничать нашу офшорную аристократию, и сильнее подвигает ее к торговле с администрацией Байдена.



В этой ситуации, я считаю, перед Путиным встает проблема зачистки - как в свое время перед Сталиным. Хватит ли президенту воли, чтобы зачистить нынешнюю проворовавшуюся, деградированную элиту? Боюсь, уже нет.



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