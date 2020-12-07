 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.12.2020
19:58  Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников
17:51  Новая книга Виталия Аверьянова. "Цивилизация Потопа и мировая гибридная война"
17:45  Айболиты чумного года. В Алматы назначен очередной главврач - Табынбаев
17:44  73% россиян против прививки, а нас убеждают в обратном. Зачем?
17:42  "Верните родину обратно". Экс-узбекистанец Е.Дьяконов читает свои рассказы из книги "Кто помогает диктатору"
17:41  "Никогда не участвовал в этих сделках".. Каззять Кулибаев обвиняет "Financial Times" в клевете
17:40  Конец прекрасной эпохи: "Перед Путиным встала проблема зачистки"

17:39  Задержанного депутата актюбинского маслихата Аркадия Ни исключили из Nur Otan
17:35  К Дню Конституции Узбекистана. Фикция или все же Основной Закон.., - Б.Мусаев
17:13  Пеньки. Алматинские чиновники несут чушь про вырубку тысяч яблонь
16:57  Талибские пропагандисты призвали казнить афганских политиков, - А.Серенко
15:35  Димон в прицеле. Иран готовит "ответку" за убийство физика
14:27  "Второй волны COVID-19 не избежать" - УзбМинздрав в панике
14:23  Кто спасет Джахан от Ровача? Туркменские страсти/будни, - Т.Зверинцева
13:47  Ельцин-то пошел "в отрыв", - Шахрай все мемуарит о роковых обстоятельствах развала СССР
13:26  Профессор-ассенизатор, профессиональный митинговщик... Клоунские назначения в Бишкекской мэрии
09:24  Кыргызстану подарят вакцину только для 20% населения
09:19  Осталось 19 негритят... "Возрождателя духовности" Чороева сняли с кыргызской президентской гонки
09:11  Кормушка для тороханов. "Профессиональные митингующие" в Киргизии продолжают получать вкусные должности-синекуры
09:08  Эрдоган решил прихлопнуть балаганный "Константинопольский патриархат"
08:53  Байденоиды развяжут новую фазу "холодной войны" против России и Китая, - Ю.Тавровский
08:50  Новейший британский авианосец "Prince of Wales" притоп и надолго вышел из строя
08:47  Китай засудит Украину на миллиарды долларов из-за легендарного завода
08:31  Из-за долгов немецкие реставраторы 3-й год не дают кыргызам открыть Главный музей страны
00:50  Можно ли доверять Америке Джо Байдена? - Джозеф Най
00:45  Русский медведь раздавил Эрдогана в Карабахе, - Мада аль-Хусейни
00:43  Китайский исход с американских бирж приблизился к реальности
00:40  Протест против законопроекта "О глобальной безопасности" ввергает Францию в хаос, - В.Прохватилов
00:36  Эрдоган соблазняет Израиль "Турецким потоком", - И.Субботин
00:30  В Киеве на 9/12 запланирован майдан Зеленскому
00:01  Чернокожая лесбиянка-иммигрантка Жан-Пьер получило высокий пост в Администрации Байдена
00:00  Перед Арменией маячит угроза гражданской войны. Ультиматум Пашиняну истекает в полдень 8 декабря
Понедельник, 07.12.2020
22:04  МОК ввела санкции против Беларуси и Лукашенко. Тухлый дух западного олимпизма
19:16  "Дипломатия мечетей" в Центральной Азии: геополитика, начинающаяся с михраба
18:44  Укр-футболист Василенко оказался в России шпионом и сел на 12 лет. Пас в штрафную
18:20  Профессор Цай разоблачает Китайских коммунистов, - "залепуха" от "Foreign Affairs"
18:01  Пандемия covid-19 – это бизнес? - разоблачает КазКовидДиссидентка Шанталь
18:00  Израиль готовит подарок Джо Байдену - войну с Ираном, - Скотт Риттер
17:56  Как туркменский студент Розгельды Чолиев стал "интернет-террористом"
17:49  Кыргызстанцы устроили пикет у здания Госдумы в Москве
17:47  Представлен видеопроект многомиллиардного "Керуен-сарая" в Туркестане
17:43  Загадочный "Золотой" монолит обнаружили в Колумбии (фото)
17:40  Семья узбекистанского ученого Андрея Кубатина - обо всех мучениях, через которые ему пришлось пройти
16:53  Рос-вице-премьер Трутнев призвал считать жителей Аляски гражданами России
16:44  Фортануло. Бывший зять Путина Шамалов купил пакет акций "Сибура" всего за $100
15:42  Расследование в Ухане породило новые загадки о происхождении коронавируса
15:40  Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии
15:36  Деисламизация казахского языка и сознания: лингво-культурные барьеры в понимании Абая. Ч. 2, - Н.Нуртазина
15:35  Ближний Восток: интервенты показывают зубы, - С.Кожемякин
15:33  В Ташкенте возродят авиастроительный завод
12:59  Членом Кыргосударствообразующего совета директоров Centerra Gold Inc. стал канадец из МИСИ Болтурук
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
"Никогда не участвовал в этих сделках".. Каззять Кулибаев обвиняет "Financial Times" в клевете
17:41 08.12.2020

Тимур Кулибаев обратился в Генпрокуратуру из-за публикации Financial Times

Тимур Кулибаев обратился в Генеральную прокуратуру из-за публикации Financial Times, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Inbusiness.kz.

По данным издания, Тимур Кулибаев обратился в Генпрокуратуру для проведения официальной проверки по информации, опубликованной Financial Times.

"Касательно статьи, вышедшей в Financial Times 3 декабря, сообщаем следующее. Тимур Кулибаев выражает несогласие с публикацией, в которой содержались материалы дезинформационного характера, представляющие собой выводы (утверждения), не подтвержденные конкретными фактами, набор невзаимосвязанных между собой субъективных заключений, противоречащих официальным комментариям. Тимур Кулибаев никогда, прямо или косвенно, не участвовал в сделках, указанных в данной статье. С учетом вышеизложенного Тимур Кулибаев обратился в Генеральную прокуратуру для проведения официальной, всесторонней проверки", - говорится в публикации.

Тимур Кулибаев - известный казахстанский бизнесмен, общественный деятель, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", президент Национального олимпийского комитета Казахстана и председатель ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607438460
Новости Казахстана
- Сенаторы рассмотрят изменения законодательства о Правительстве
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года №810
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №819
- Заседание Центризбиркома о регистрации партийного списка Народной партии Казахстана, об аккредитации международных наблюдателей
- Постановление ЦИК РК от 7 декабря 2020 года №45/373
- Партия "Ак жол" провела международную онлайн-конференцию "Туркестанский период Алаша", посвященную 100-летию газеты "Ак жол"
- Кадровые перестановки
- В действиях оптовых поставщиков газа начато расследование
- "Это атака": письмо с обращением Булата Утемуратова появилось в Сети
- Комментарий к решению Комиссии ООН по наркотическим средствам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  