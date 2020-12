"Никогда не участвовал в этих сделках".. Каззять Кулибаев обвиняет "Financial Times" в клевете

17:41 08.12.2020

Тимур Кулибаев обратился в Генеральную прокуратуру из-за публикации Financial Times, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Inbusiness.kz.



По данным издания, Тимур Кулибаев обратился в Генпрокуратуру для проведения официальной проверки по информации, опубликованной Financial Times.



"Касательно статьи, вышедшей в Financial Times 3 декабря, сообщаем следующее. Тимур Кулибаев выражает несогласие с публикацией, в которой содержались материалы дезинформационного характера, представляющие собой выводы (утверждения), не подтвержденные конкретными фактами, набор невзаимосвязанных между собой субъективных заключений, противоречащих официальным комментариям. Тимур Кулибаев никогда, прямо или косвенно, не участвовал в сделках, указанных в данной статье. С учетом вышеизложенного Тимур Кулибаев обратился в Генеральную прокуратуру для проведения официальной, всесторонней проверки", - говорится в публикации.



Тимур Кулибаев - известный казахстанский бизнесмен, общественный деятель, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", президент Национального олимпийского комитета Казахстана и председатель ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy.