73% россиян против прививки, а нас убеждают в обратном. Зачем?

17:44 08.12.2020

Что из себя представляет массовая антиковидная вакцинация у нас и за рубежом



София Сачивко

Материал комментируют:

Александр Чепурнов

Владимир Сергиев



В России идет массовая вакцинация от коронавируса. Первыми вакцину "Спутник V" получают медики, учителя и социальные работники. По утверждению ее разработчиков, эффективность препарата, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, составляет 95% после введения второй дозы. На стадии испытаний "Спутник V" получили уже около 100 тысяч россиян. Надо заметить, что третий этап клинических испытаний еще не завершен, во всяком случае, информации о его завершении пока нет.



Интерес к российской вакцине проявили десятки стран, а вот в самой России присутствует скептицизм относительно вакцинации. По данным "Левада-центра" (внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), к ноябрю 2020 года 59% россиян не готовы сделать прививку от коронавируса. Скептиков, кстати, стало на 5% больше, чем в августе. Еще более показательны данные опроса, проведенного "Единой Россией": не готовы к вакцинации 73% респондентов.



Московские власти рассчитывают привить порядка 6?7 миллионов горожан и уверяют, что более 5 тысяч уже записались в очередь на прививку. Пока россиянам предложена только вакцина "Спутник V", однако ведутся исследования и испытания и других препаратов.



Большие надежды многие связывают с разработкой Государственного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор", которая сейчас проходит клинические испытания на людях старше 60 лет. Ожидается, что "ЭпиВакКорона" будет зарегистрирована в декабре. А в феврале должна пройти регистрацию вакцина, разработанная в ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова РАН.



Свои разработки предлагают крупные мировые научные центры и производители. В Великобритании на этой неделе планируют начать делать прививки вакциной Pfizer, получившей одобрение национального регулятора. Массовую вакцинацию британцев планируют начать весной. Кстати, британцев, как и россиян, беспокоит слишком быстрая разработка, а затем и одобрение вакцины. Опасения вызывают, прежде всего, возможные побочные эффекты.



Регуляторы ряда других стран посчитали действия Лондона поспешными, а Pfizer заявил о проблемах с выполнением первоначальных планов по выпуску вакцины.



Фактически можно говорить о начавшейся вакцинной гонке как среди фармкомпаний, так и государств. Британское издание The Times считает неуместное хвастовство и национализм в ситуации с вакцинами против коронавируса. Автор статьи обращает внимание, что разработкой вакцин занимаются многие страны, и та же вакцина Pfizer - плод международного сотрудничества.



"Чтобы ускорить темпы разработок, ведущие мировые научные журналы ввели платный доступ к информации и ускорили процесс обмена научными данными, связанными с коронавирусом", - говорится в переводе статьи The Times.



Многомиллиардные вложения дали свой результат, сейчас несколько вакцин уже поступили в массовое производство, по другим завершаются клинические испытания, что, по мнению британского издания, обостряет конкуренцию. И речь не только о том, "у кого самая развитая наука", но и о том, кто больше заработает. The Times отмечает, что разразившиеся споры об излишней спешке вряд ли убедят сомневающихся в том, что за разработкой вакцины стоит наука.



"Как сказал один чиновник, „нет более пугающего зрелища, чем политик, берущий в руки иглу"", - резюмирует издание.



Пока же политики, чиновники и ученые нахваливают каждый свою вакцину, стараются продвинуть ее на рынке, заключают контракты на поставки как готовых препаратов, так и технологий, причем иногда это происходит еще до окончания всех исследований. Однако власти многих стран спешат забронировать себе заветный препарат, ведь количество заразившихся с каждым днем все больше.



Впрочем, вакцинная гонка началась не с объявления о начале вакцинации в Великобритании и России, а идет уже не один месяц, потому что это огромный научный престиж, а кроме того, "выгодное дело", считает академик РАН Владимир Сергиев.



- Первые вакцины достаточно дороги. Если в России мы получаем этот препарат бесплатно, это не значит, что он ничего не стоит стране. Стоит. И если его можно продавать, то это хороший бизнес, поэтому гонка, конечно, идет.



"СП": - Почему власти спешат с вакцинацией?



- Власти видят, что это опасная, смертельная болезнь. Если они верят, что вакцина спасет людей, то делают это максимально быстро.



Другое дело, насколько уровень опасности объективно существует. Но это другой вопрос. Вся вертикаль власти уверена, что это страшная болезнь, поэтому действия власти логичны, они исходят из этого допущения.



"СП": - Многие россияне, да и граждане других стран, пока не готовы прививаться противоковидными вакцинами. Почему не спешат делать эти прививки? Ждут появления других вакцин?



- Есть такой печальный анекдот: если в первую волну врачи пытались убедить, что вирус существует и опасен, то во вторую - пациенты пытаются убедить врачей, что есть другие болезни, от которых они не хотят умирать.



"СП": - Может, если бы ученые и врачи, а не политики и чиновники, больше рассказывали о вирусе и вакцинах, сомневающихся было бы меньше?



- Директор института Гамалеи говорит достаточно много и хорошо. Директор "Вектора" также. Я не видел, выступлений директора института Чумакова, где тоже сделали вакцину, но тем не менее три вакцины у нас реально существуют.



Вообще, я считаю, что у нас СМИ перегружены темой коронавируса. Люди, помимо того, что болеют и некоторые тяжело, в основном напуганы. Если бы СМИ перестали говорить, то мы бы сделали для здоровья населения гораздо больше.



Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины СО РАМН, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций "Вектора" Александр Чепурнов рассказал, что один из представителей известного клана Кеннеди утверждает, что нельзя использовать для вакцинации американцев предлагаемые антиковидные вакцины, так как они генетические.



- Они сделаны на основе информационной РНК. Кеннеди утверждает, что они нанесут непоправимый вред. Возможно, это правда, но я не совсем представляю каким образом так плохо может сработать генетический момент. Хотя, наверное, исключить этого нельзя. Реально это станет понятно после многих лет исследований.



Есть к чему придираться. И в отношении их вакцин, и наших. Но другой перспективы сейчас нет, хотя не факт, что это - тоже перспектива. Появились данные, что все-таки есть мутации. Почти все современные вакцины, кроме убитых или инактивированных, нацелены на участок вируса, который присоединяется к рецептору клетки. Если у этого участка изменится антигенная структура, то такого типа вакцины станут бесполезны.



Мне кажется, что сейчас все-таки момент, когда надо делать, поэтому при всех замечаниях, которые я высказывал в адрес наших вакцин, думаю, что сейчас правильнее замолчать.



"СП": - Почему граждане с опаской относятся к вакцинанации, несмотря на опасность коронавируса?



- Это имеет серьезную подоплеку. У нас вообще появилось много диссидентов в отношении вакцин. Это результат длительного благополучия, когда массово не гибнут люди, дети из-за того, что не вакцинированы, как это было раньше. 40?60 лет назад это ни у кого не вызывало сомнений.



Можно вспомнить, как "заткнули" эпидемию оспы в Москве. Это были действия - за три недели провакцинировали 9 с лишним миллионов человек, развернули изоляцию 10 тысяч человек, разворачивали самолеты, если на них случайно оказывался человек, который контактировал с больными. Абсолютно всех сидевших, даже далеко от него, отправляли в изолятор. Только так можно погасить заразу.



Китайцы нам показали, как можно погасить вспышку коронавируса, а мы продолжаем спорить нужна или нет маска, дистанция и прочее. Многие специалисты, допущенные на ведущие телеканалы, рассказывают, что от чего-то толку нет, а что-то вредно и прочее. Так вот же - наглядный пример Китая, где болезнь была практически на всей территории, но они за два месяца ее остановили и живут относительно спокойно. Есть стандартные вещи, и ими надо пользоваться.



* * АНО "Левада-Центр" внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.