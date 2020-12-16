Айболиты чумного года. В Алматы назначен очередной главврач - Табынбаев

17:45 08.12.2020

Назначен новый главный врач Алматы



Назначен руководитель Управления общественного здоровья Алматы. Им стал Нариман Табынбаев. Пост главного врача города пустовал с 19 октября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.



Сообщается, что распоряжение о назначении Наримана Табынбаева главным врачом города подписал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.



Нариман Табынбаев родился 23 февраля 1961 года. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, Казахскую инженерно-техническую академию. Профессор, доктор медицинских наук.



Трудовую деятельность начал в 1985 году детским хирургом центральной районной больницы Кызылординской области.



С 1988 по 2014 годы занимал разные, в том числе руководящие должности в больницах Кызылорды, Алматинской области, Астаны (ныне Нур-Султана).



В 2014-2015 годах - заместитель председателя правления АО "Национальный медицинский холдинг".



С 2015 по 2018 годы являлся директором Национального научного центра онкологии и трансплантологии.



С 2019 по 2020 годы проходил стажировку в Fox Chase Cancer Center (Philadelphia, USA), University of Minnesota (Minneapolis, USA).



До нынешнего назначения он занимал пост директора ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" Алматы.



Отметим, что пост главного врача Алматы ранее занимал экс-вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров. Правда, на этой должности он проработал всего четыре месяца. Должность он освободил 19 октября, объяснив это переходом на другую работу.



С тех пор в УОЗ Алматы была лишь исполняющая обязанности руководителя - Жанар Мадеева.