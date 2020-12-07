Новая книга Виталия Аверьянова. "Цивилизация Потопа и мировая гибридная война"

17:51 08.12.2020

"Цивилизация Потопа и мировая гибридная война

новая книга

Виталий Аверьянов



Книга "Цивилизация Потопа и мировая гибридная война". О чем она? Краткий обзор.



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Вышла уже первая рецензия на эту книгу https://izborsk-club.ru/20282



Аннотация



В книге известного философа и публициста Виталия Аверьянова, одного из создателей Изборского клуба, Русской доктрины и продолжающих ее десятков коллективных трудов представлены работы последних лет. В первую очередь, это вышедший весной 2020 года, во время "карантинной диктатуры", цикл статей и интервью. Автор дает жесткую и нелицеприятную оценку и тем, кто запустил процессы скрытой глобальной "гибридной войны", и тем, кто пошел на их поводу и стал играть по их правилам. Прогнозы по перспективам этой гибридной войны, которую транснационалы развязали против большинства человечества - неутешительные. В книге публицистика переплетается с глубоким философским анализом, в частности, в таких работах как "Обнулители вечности", "Интернет и суверенитет", масштабном очерке о музыкальной контркультуре на материале песен Б. Гребенщикова, за который автор получил премию журнала "Наш современник" за 2019 год. Также в сборнике представлена программная работа "Невидимая ось мира" - философское обоснование идеологии Русской мечты.



