Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

19:58 08.12.2020

Умер последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили "Известиям" источники в Минобороны, знакомые с ситуацией.



Маршалу авиации было 78 лет.



Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С.И. Грицевца, в 1969 году - Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина (ныне - Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина), в 1984 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР (ныне - Вооруженных сил России).



С 1959 года служил в ВВС Вооруженных сил СССР летчиком-истребителем. В 1960-х стал командиром звена в Прикарпатском военном округе, затем работал на различных управляющих должностях, в том числе командиром 787-го истребительного авиаполка в Группе советских войск в Германии (ГСВГ), который базировался на аэродроме Финов в тогдашней ГДР.



С 23 августа по 26 декабря 1991 года был министром обороны СССР. В том же году Шапошникову присвоили звание маршала авиации.



С 14 февраля 1992 года был назначен главнокомандующий Вооруженными Силами Содружества Независимых Государств (СНГ).



В июне 1993 года был назначен секретарем Совета безопасности России. Также занимал должность представителя тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина в государственной компании по экспорту и импорту вооружения и военной техники "Росвооружение". В 1995-м возглавил "Аэрофлот", а с марта 1997-го стал помощником президента Российской Федерации по вопросам развития авиации и космонавтики.



В начале 2000-х работал советником генерального директора ОАО "Компания "Сухой", затем стал членом совета директоров ЗАО "Гражданские самолеты Сухого".



Входил в состав советов директоров ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" и ОАО "Авиакор" (Самара).



Шапошников награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 2-й и 3-й степеней, орденом Красной Звезды и семью медалями.