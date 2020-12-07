|18 негритят. Слепой поэт Ормуков снялся с кыр-выборной гонки
00:01 09.12.2020
8 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Выборы президента. Незрячий поэт Ормуков отозвал свои документы из ЦИК
Темирлан Ормуков обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с заявлением об отзыве документов, поданных для участия в досрочных выборах президента.
Уточняется, что он не сдал залог в 1 миллион сомов и подписные листы. Темирлан Ормуков автоматически снимается с гонки.
До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.
Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.