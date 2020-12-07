Китай предлагает США "вернуться на правильный путь", - "НГ"

00:41 09.12.2020

В Пекине ждут от Байдена снижения уровня конфронтации



Геннадий Петров

7.12.2020



Министр иностранных дел КНР Ван И уверен, что любой спорный с США вопрос подлежит обсуждению за столом переговоров.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о готовности Китая "усилить диалог на всех уровнях" с Соединенными Штатами. Можно сказать, что это заявление адресовано избранному президенту США Джозефу Байдену. Отношения с Дональдом Трампом у руководства КНР не сложились, о чем уходящий глава Белого дома громко напомнил, введя санкции против ряда китайских должностных лиц.



О том, что Китай крайне заинтересован в снижении уровня конфронтации с США, Ван И заявил в понедельник, выступая по видеосвязи перед членами Американо-китайского делового совета (USCBC). "Нам нужно стремиться возобновить диалог, вернуться на правильный путь и восстановить взаимное доверие на следующем этапе американо-китайских отношений", – сказал он.



"Следующим этапом", как явствует из контекста речи Ван И, в Китае считают время правления новой администрации Белого дома. Министр подчеркнул, что "дверь переговоров с китайской стороны всегда открыта" и что "любой вопрос можно обсудить за столом переговоров".



Аудитория, перед которой Ван И изложил позицию своей страны, выбрана не случайно. USCBC – это не только объединение представителей американского крупного бизнеса, которые имеют интересы в Китае. Это еще и символ экономической взаимозависимости двух стран. USCBC был образован в 1973 году, когда США только начали сближаться с КНР, стремясь пресечь всякую возможность воссоздания союза этой страны с СССР. Кроме того, Американо-китайский деловой совет возглавляется дипломатом Крейгом Алленом, входившим в администрацию Барака Обамы, чиновники которой сейчас возвращаются во власть. Именно на них делает ставку Байден. Он сам был вице-президентом при Обаме, когда Аллен курировал азиатское направление в Министерстве торговли США. Да и вообще USCBC пользуется репутацией ориентированной на демократов структуры.



"Вернуться на правильный путь" Ван И предлагает в тот самый момент, когда уходящая администрация Трампа делает все, чтобы затруднить возможное сближение с Китаем. Госсекретарь США Майкл Помпео на прошлой неделе заявил о том, что вводятся новые антикитайские санкции. На этот раз визовые ограничения накладываются на тех китайских должностных лиц, кто причастен к так называемой деятельности по принуждению. Этим эвфемизмом в США именуют попытки властей КНР и связанных с ними организаций оказывать давление на китайскую диаспору как в Америке, так и в других странах. О том, что такое давление есть, ранее предупреждали американские правоохранительные органы, в первую очередь ФБР.



Конец года вообще будет богат на антикитайские санкции. Например, вводятся запретительные меры в отношении 14 китайских должностных лиц, причастных к отстранению от должности четырех оппозиционных депутатов Законодательного собрания Гонконга. Это решение можно рассматривать еще и как попытку Трампа публично проверить искренность позиции Байдена. Тот в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что при нем защита прав человека будет отнесена к числу внешнеполитических приоритетов.



Насколько санкции действительно могут помешать пересмотру внешнеполитического курса Трампа на китайском направлении – вопрос открытый. Врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в комментарии "НГ" заметил, что власти КНР вполне искренне связывают с Байденом надежду на потепление в американо-китайских отношениях, хотя и понимают, что оно возможно до известного предела. Эксперт полагает, что от новой администрации США в Пекине по крайней мере ждут отказа от громких заявлений, которые портят имидж КНР. Их Трамп и его окружение делают часто. Достаточно вспомнить обвинения в адрес Китая, касающиеся использования труда лишенных свободы лиц в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и создания там "центров перевоспитания".



Наконец, отмечает Маслов, власти КНР надеются, что из отношений двух стран будет убрана идеологическая составляющая. То есть Байден перестанет напоминать, что у руля в Китае – коммунисты. "Поэтому китайцы сейчас всячески подают намеки новой администрации, что они готовы на конструктивный диалог", – отмечает Маслов. В русле этих "намеков", вероятно, и стоит рассматривать заявление Ван И.