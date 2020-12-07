Захар Прилепин: "Опыт наблюдения за русской историей меня уже давно отучил от оценок"

01:28 09.12.2020

Глава партии "За правду" Захар Прилепин: Если к нам попросится Горбачев, мы его не возьмем



Весной этого года, в преддверии думских выборов - 2021, Минюст зарегистрировал сразу четыре новые партии: "За правду", "Новых людей", "Зеленую инициативу" и Партию прямой демократии. Одни предрекали их появление, другие, уже после регистрации, находили подтверждения того, что партии подконтрольны федеральным властям. 29 ноября в СМИ сообщили, что администрация президента собирается объединить под эгидой "Справедливой России" малые партии, в том числе и новую "За правду". Вскоре после этого партия провела конференцию об объединении "левых и патриотических сил". "Сноб" поговорил с лидером партии "За правду" Захаром Прилепиным о том, с кем он собирается объединяться, кто войдет в "интеллектуальный штаб" партии и что не так с образом "нового будущего", предложенным на конференции



- Конференция партии "За правду", которая прошла 5 декабря, была посвящена объединению "левых и патриотических сил". Получается, что левые - не патриоты?



- Мы объединяем и левых, и правых, и не хотим ограничивать себя и сужать политический спектр возможных союзников. На конференции у нас приветствовала политолог Наталья Нарочницкая, которая не является представителем левого сектора - она, безусловно, правый мыслитель. Рядом со мной сидел политолог Сергей Михеев - по своим убеждениям он правый политик, но он прекрасно отдает себе отчет в том, что экономическая модель России в ближайшие десятилетия будет леветь. Марин Ле Пен тоже левая, тоже отстаивает социальную экономику, и большинство разумных политиков правого толка постепенно берут на вооружение левую риторику. Поэтому словосочетание "левый и патриотический" абсолютно оправданно.



- На вашей конференции главред газеты "Завтра" Александр Проханов сказал, что сейчас "у левого движения очень мало интеллектуалов и нет мозга", и для решения этой проблемы предложил создать интеллектуальный штаб на основе партии "За правду". Кто мог бы в него войти?



- Все, кто присутствовал на конференции, уже так или иначе в него вошли. Не буду всех перечислять, но все это основной состав патриотического левого спектра, который пережил последние 30 лет, не расставшись со своими убеждениями. Это также мог бы быть журналист Константин Семин, но у него смутные подозрения насчет нашей независимости. Я готов их развеять. Возможно, также социолог Борис Кагарлицкий и кто-то из коммунистической партии. На конференции от КПРФ был Герман Садулаев.



- Одна из целей, высказанных на конференции, - создание образа "нового будущего". Можете конкретизировать, какой это образ для вас?



- Себя я вижу человеком, который в силу тех или иных причин может собрать людей вместе, а дорожную карту будут прописывать другие. Но, безусловно, это вопросы о недрах, сверхбогатстве, оттоке капитала, многоукладной экономике, прочих цветных деньгах - обо всех этих вещах, которые крайне увлекательны, но о которых лучше скажут специалисты, они сформулируют это на порядок точнее, чем я.



- В зафиксированных по итогам конференции тезисах идеологической платформы для объединения левых и патриотов говорится, в частности, о наказании за тунеядство и плановой экономике. Это не выглядит как новый образ.



- Может быть. Но эти 13 тезисов - не скрижаль, выбитая на кремлевской стене и обязательная к соблюдению. В этом есть некий элемент иронии, может быть, самоиронии, вызова, потому что мы один раз сказали о "тунеядстве", и было еще 30 выступлений, посвященных тезисам конференции, но все уцепились за тунеядство и таскают теперь его из статьи в статью. Это, к сожалению, неизбежный элемент нашего медийного мира: все сидят и ждут, за что можно уцепиться.



- Что, по-вашему, было самым важным на конференции?



- Илья Пономарев, блистательный экономист, очень точно и забавно рассказывал об опасности цифровой реальности, цифровой экономики. Российскую элиту не включили в западную, и теперь она пытается войти туда через режим всех этих цифровых новшеств. Но вот чудесный вопрос: что мы собираемся оцифровывать, какая у нас в этом плане цель? Нам обещают, что все будет цифровое, искусственное, но зачем? Вот об этом вопросов не задают. Зато говорят про тунеядство.



- По вашим словам, спектр левых сил сейчас достаточно широк. С кем из этого спектра вы бы не хотели объединяться ни в коем случае?



- Не знаю таких. Я ко всем хорошо отношусь и не веду никакой черной книжечки, куда записываю тех, с кем не буду объединяться. Я всегда вижу в человеке возможность для изменения убеждений, перезагрузки, трансформации, и много раз видел, как люди меняют свои взгляды. Опыт наблюдения за русской историей меня уже давно отучил от оценок. Но понятно, что если Михаил Сергеевич Горбачев попросится к нам, то мы его не возьмем, просто потому что это невозможно.



- Ваша цель - объединение левых и патриотических сил. В то же время вы не хотите растворяться в парламентских партиях. Тогда как структурно может выглядеть объединение?



- Мы собрали замечательную команду. У нас только в экспертном совете целая плеяда мыслителей, политологов, экономистов. Не хочу никого обидеть, но ни одна парламентская партия не имеет подобного коллективного лица - ни КПРФ, ни ЛДПР, ни "Справедливая Россия". Мы готовы объединяться на принципах согласия, паритета, взаимовыгодного договора. Мы со всеми готовы работать, но на принципах взаимоуважения, а не просто "если Захар надумает, пусть он к нам идет". Я уже взрослый человек, мне незачем ходить туда-сюда, я уже на своем месте.



Беседовал Асхад Бзегежев