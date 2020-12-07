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Дочка отсчета: когда Узбекистан вернет деньги Гульнары Каримовой
02:27 09.12.2020

Узбекская "принцесса" выиграла важный суд в Швейцарии

Игорь Кармазин

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова выиграла суд в Швейцарии, теперь ей могут вернуть замороженные активы на $350 млн. В марте Каримовой вынесли приговор по новому уголовному делу, сейчас она отбывает наказание в женской колонии в Ташкентской области. Узбекские власти при этом пытаются вернуть в страну средства и собственность осужденной. "Известия" разбирались в судьбе узбекской "принцессы".

Тень победы

Швейцарский апелляционный суд вынес решение в пользу дочери покойного президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Осужденную признали законным бенефициаром компании из Гибралтара. Средства компании - $350 млн - были заморожены в швейцарском банке в рамках уголовного дела. Теперь Каримова получила возможность возвратить деньги прежде, чем Швейцария решит вернуть их Узбекистану. "Это важная победа, учитывая, что федеральная прокуратура пыталась добиться конфискации активов, отказывая в фундаментальном праве занимать позицию в этом разбирательстве", - сказал адвокат Каримовой Грегуар Манжа.

При этом в сентябре Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о возврате замороженных средств, принадлежащих Каримовой. Ради этого Ташкент согласился выполнить ряд условий. Например, обязался потратить деньги на "проекты устойчивого развития" и улучшение "условий жизни народа". Кроме того, Ташкент согласился обеспечить прозрачный мониторинг за расходованием средств. После решения суда выполнение документа и возврат денег оказались под вопросом.

В самую дочку: почему Гульнару Каримову перевели в колонию
Кому достанутся миллионы "принцессы" Узбекистана

В Узбекистане при этом уточняют, что речи о возврате $350 млн Каримовой пока не идет. "Решение суда не означает, что Гульнара и ее адвокаты получат доступ к миллионам. Суд пока только вернул ей право участвовать в судебном процессе. Судьбу денег решит не апелляционный, а уголовный суд. А он сможет это сделать, только если Гульнара предстанет перед ним в качестве ответчика. Но узбекские власти ее не отпускают, поэтому процесс затянется на неопределенно долгое время", - разъясняет узбекский социолог Алишер Ильхамов.

Дочка невозврата

Гульнара Каримова во время правления отца Ислама Каримова считалась самой влиятельной женщиной Центральной Азии, лицом современного Узбекистана. Делала успешную дипломатическую карьеру - занимала должность советника главы МИД Узбекистана, посла в Испании. Параллельно с этим наращивала медийную активность - пела, писала стихи, сочиняла музыку. Выпускала под своим брендом одежду, парфюмерию и ювелирные украшения. Не скрывала политических амбиций, считалась возможной наследницей отца.

Но еще при живом Каримове у Гульнары начались проблемы. По одной версии, отца возмутили непомерные амбиции дочери. Ей, в частности, вменяли в вину вымогательство взяток у иностранных операторов сотовой связи за доступ на узбекский рынок. По другой версии, Гульнара стала жертвой оговора. Якобы против нее объединились ее мать, сестра и высокопоставленные чиновники Службы национальной безопасности, в том числе глава ведомства Рустам Иноятов.

В результате в 2013 году Каримову посадили под домашний арест. Она перестала пользоваться интернетом и отвечать на звонки родственников. Через год ей удалось переслать западным журналистам аудиосообщение, в котором она заявила, что с ней обращаются "хуже, чем с собакой". В 2015 году суд признал Каримову виновной в содействии преступной группировке, которая занималась хищениями и уклонением от налогов. Гульнару приговорили к пяти годам лишения свободы.

В 2017 году (уже после смерти отца) Каримову приговорили еще к 10 годам лишения свободы. Первоначально ей разрешили отбывать наказание дома у дочери, но в марте 2019 года уличили в нарушениях. Обвинили, в частности, в том, что она самовольно покидала место жительства и пользовалась средствами связи. Наказание ужесточили, переведя Каримову в колонию. Дочь Иман тогда опубликовала фотографию, на которой видно, как силовики вывели Гульнару из дома в домашнем халате.

В СМИ несколько раз появлялись сведения о проблемах Каримовой в колонии. Сначала сообщалось о самоубийстве осужденной, потом о госпитализации. Правоохранительные органы эту информацию опровергали. В феврале 2020 года Каримова обратилась с открытым письмом к действующему президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Дочь первого главы государства заявила, что готова отказаться от претензий на $686 млн, замороженных на ее счетах в Швейцарии, если ей разрешат выйти на свободу. Сделка, однако, не состоялась. В марте Каримову приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы по еще одному уголовному делу.

Компромат и деньги

В странах Европы расследование преступлений, связанных с именем Каримовой, началось в 2012 году. По подсчетам узбекских властей, за пределами страны дочь первого президента владела активами на сумму $1,2 млрд. Больше всего ее денежных средств размещено в Швейцарии. В Великобритании, Франции, ОАЭ компании Каримовой приобретали дорогую недвижимость. Большая часть активов сейчас заморожена, Узбекистан добивается их возвращения. По сообщению министерства финансов республики, общая сумма возвращенных денежных средств составляет $32 млн. В мае 2020 года Франция вернула Ташкенту имущество на сумму $10 млн. Активы перевели в государственный бюджет Узбекистана и используют "в общем порядке".

Эксперты считают, что Каримовой не стоит ждать снисхождения. "Для нынешних узбекских властей важно, что принципиальность проявил отец Гульнары. Он не стал ее выгораживать, когда узнал о коррупционных связях. Действующий президент Шавкат Мирзиеев не может действовать мягче своего предшественника. Политической угрозы Гульнара, конечно, давно не представляет. Но и рассчитывать на снисхождение ей не приходится", - отмечает в беседе с "Известиями" профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев.

Востоковед Аждар Куртов также считает, что Каримовой не стоит надеяться на скорое освобождение. "Ташкент декларирует борьбу с коррупцией, а Каримова стала олицетворением злоупотреблений. Возможно, узбекские власти еще и опасаются ее выпускать. Все-таки Гульнара хорошо знает нынешних руководителей, может обладать неким компроматом. Возможно также, что в Ташкенте считают, что Каримова скрывает какие-то свои активы. Легче и проще ее держать в застенках", - рассуждает эксперт.

Источник - Известия
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