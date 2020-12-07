 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 09.12.2020
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Вторник, 08.12.2020
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Понедельник, 07.12.2020
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    Казахстан   | 
Елбасы посоветовался с Чакрабурти. Чего бы еще сделать с КазЭкономикой
06:22 09.12.2020

Первый Президент Казахстана встретился с заместителем председателя Высшего совета по реформам Сумой Чакрабарти
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы экономического развития страны в условиях кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавирусной инфекции

elbasy.kz, 7 декабря

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы экономического развития страны в условиях кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавирусной инфекции.
– Весь мир находится в непростом положении. Прогнозируется существенное падение экономики на 3-4 процента. Сегодня я хотел бы обменяться с Вами мнением относительно обстановки в мире, - сказал Елбасы.
Сума Чакрабарти поделился своими взглядами касательно прогнозов по восстановлению и дальнейшим перспективам мировой экономики. Кроме того, заместитель председателя Высшего совета по реформам высоко отметил заслуги Нурсултана Назарбаева в деле построения и развития независимого Казахстана.
– У меня остались самые теплые воспоминания от нашей совместной работы, когда я занимал пост президента Европейского банка реконструкции и развития. Мы очень тесно работали с Казахстаном. Ваша страна входила в первую пятерку стран, с которыми мы сотрудничали. Это стало возможным благодаря Вашему активному участию. Я также хотел выразить свое восхищение Вашими усилиями по созданию независимого Казахстана, - сказал С.Чакрабарти.

Источник - elbasy.kz
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