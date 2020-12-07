Елбасы посоветовался с Чакрабурти. Чего бы еще сделать с КазЭкономикой

06:22 09.12.2020

Первый Президент Казахстана встретился с заместителем председателя Высшего совета по реформам Сумой Чакрабарти

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы экономического развития страны в условиях кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавирусной инфекции



elbasy.kz, 7 декабря



В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы экономического развития страны в условиях кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавирусной инфекции.

– Весь мир находится в непростом положении. Прогнозируется существенное падение экономики на 3-4 процента. Сегодня я хотел бы обменяться с Вами мнением относительно обстановки в мире, - сказал Елбасы.

Сума Чакрабарти поделился своими взглядами касательно прогнозов по восстановлению и дальнейшим перспективам мировой экономики. Кроме того, заместитель председателя Высшего совета по реформам высоко отметил заслуги Нурсултана Назарбаева в деле построения и развития независимого Казахстана.

– У меня остались самые теплые воспоминания от нашей совместной работы, когда я занимал пост президента Европейского банка реконструкции и развития. Мы очень тесно работали с Казахстаном. Ваша страна входила в первую пятерку стран, с которыми мы сотрудничали. Это стало возможным благодаря Вашему активному участию. Я также хотел выразить свое восхищение Вашими усилиями по созданию независимого Казахстана, - сказал С.Чакрабарти.