Гонконг стал полем китайско-американской "битвы", - Г.Петров

07:39 09.12.2020

Конгресс приравнял автономию КНР к зоне боевых действий

Геннадий Петров



8.12.2020



Несмотря на усилия центральных властей Китая, волна недовольства в Гонконге не спадает. Фото Reuters

Еще до конца года жители Гонконга получат в США особый правовой статус. Они станут "временно защищенными лицами", которым будет дано преимущественное право на переезд в Америку по сравнению с остальными гражданами КНР. Такое решение приняла нижняя палата Конгресса. Это часть на глазах разворачивающейся борьбы за влияние на жителей Гонконга между США и центральным правительством Китая.



Законопроект "О свободе и выборе народа Гонконга" (Hong Kong People’s Freedom and Choice Act) Палата представителей американского Конгресса приняла с редкостным по нынешним временам единодушием. "За" высказались и республиканцы, и демократы, обозначив, таким образом, единство обеих партий по вопросу о соблюдении прав человека в КНР.



До конца года законопроект будет рассмотрен Сенатом. Если там его примут – а это очень вероятно, – его успеет подписать Дональд Трамп, который до 20 января, дня инаугурации Джозефа Байдена, еще будет оставаться президентом.



Законопроект предполагает наделение жителей Гонконга, находящихся на территории США, статусом "временно защищенных лиц". Это значит, что они могут жить и легально работать в Соединенных Штатах неопределенное время – до тех пор, пока американские власти не решат, что их возвращение на родину не рискованно. Статус "временно защищенных лиц" схож со статусом беженца, с единственной лишь разницей, что получение грин-карты (то есть вида на жительство) при нем невозможно. В США его присваивают гражданам тех стран, где идут боевые действия или имеют место стихийные бедствия. Например, проживающие в Америке сирийцы относятся к одной из самых многочисленных категорий "временно защищенных лиц". Гонконгцев, таким образом, приравняли к жителям стран, объятых гражданской войной.



Решение Конгресса принято на фоне вала американских санкций, обрушившегося в последние дни на Китай. Запретительные меры касаются в том числе и визовых вопросов. Так, 3 декабря Трамп подписал распоряжение, ограничивающее въезд в США членам Компартии Китая и их семьям. Они больше не могут, как остальные граждане КНР, получать гостевые мультивизы сроком на 10 лет. Китайские коммунисты и члены их семей теперь имеют право въезжать в Соединенные Штаты только один раз в течение года и максимум на месяц.



Цель законопроекта достаточно очевидна: защитить гонконгцев, выступающих против центральных властей Китая. Им теперь достаточно добраться до американской территории, чтобы остаться там, не опасаясь депортации. Кроме того, законопроект можно рассматривать как признак изменения роли диаспоры выходцев из Гонконга для деловых контактов между КНР и США. Она возрастет. А ведь лишившись привилегированного статуса в торговле с Америкой, этот город во многом потерял свое значение для экономики КНР. Теперь китайский бизнес в США ждут грозные испытания. Речь идет не только о прямых санкциях против крупных китайских компаний (таких, как Huawei или SMIC), которые анонсированы или уже введены. В начале декабря Палата представителей одобрила законопроект о запрете размещения акций на биржах США компаниям, не соответствующим принятым в Америке правилам аудита. Его тоже могут принять в декабре, и тогда под ударом окажутся флагманы китайской экономики – Alibaba Group, PetroChina и т.д. Вероятно, это не последние антикитайские экономические санкции, которые готовятся в США. В этих условиях влияние и особый статус бизнесменов из Гонконга будут иметь немалое значение для двусторонних деловых контактов.



Самое неприятное для китайских властей то, что очередную волну давления на КНР инициировал вовсе не уходящий президент Трамп, с которым отношения официального Пекина откровенно не сложились, а единомышленники Байдена. Законопроект "О свободе и выборе народа Гонконга" разработал конгрессмен Том Малиновски. Он – демократ, убежденный оппонент Трампа и один из самых заметных сторонников объявления импичмента действующему президенту США.



Законопроект, инициированный Малиновски, можно рассматривать в контексте общего усиления противостояния США и властей Китая из-за Гонконга. Во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что в ближайшее время будет дан адекватный ответ на санкции, ранее введенные американцами против 14 китайских парламентариев. Все они входят в постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Именно он принял резолюцию, позволяющую лишать мандатов членов парламента Гонконга, если их действия представляют угрозу национальной безопасности Китая. На основании этого документа четверо гонконгских депутатов лишились своих мест. Вместе с ними еще 15 добровольно ушли в отставку.



В этом месяце центральные власти Китая явно взяли курс на "закручивание гаек" в Гонконге. Активисты местного протеста Джошуа Вонг, Агнес Чоу и Иван Лам получили 2 декабря тюремные сроки за организацию прошлогодних антиправительственных акций. Самый крупный срок – чуть больше года тюрьмы – получил Вонг, но не факт, что это наказание последнее. В декабре уже предъявлено новое обвинение предпринимателю Джимми Лаю, которого в Пекине считают главным подстрекателем беспорядков. В августе он был арестован за нарушение закона о национальной безопасности и содержится под стражей до сих пор. Теперь его обвинили в мошенничестве, за что он может получить до 20 лет тюрьмы. А во вторник в Гонконге была арестована новая группа антиправительственных активистов. Среди них – знаковая фигура протеста, левак Лен Квок-хун по прозвищу Длинноволосый, бывший депутат парламента города.