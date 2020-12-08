Тегеран призывает Москву готовиться к отключению SWIFT. Антироссийские санкции США могут стать эффективнее

07:41 09.12.2020 Ольга Соловьева

8.12.2020



Первый вице-президент Ирана Эсхаг Джахангири предлагает странам ШОС создать альтернативную систему межбанковского обмена сообщениями.

Знакомый с настоящими американскими санкциями Иран призывает Россию создать замену межбанковской системы расчетов SWIFT для стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. В российском заменителе SWIFT пока в 28 раз меньше участников, чем в самой международной системе. Американские чиновники предполагают, что новая администрация президента Байдена будет добиваться большей эффективности антироссийских санкций.



Следующая администрация США попробует добиться повышения эффективности санкций в отношении России в надежде урегулировать часть проблем, наличием которых Вашингтон и обосновал изначально применение этих ограничительных мер. С таким прогнозом выступил во вторник бывший посол США в России Томас Пикеринг. Пока же, по мнению Пикеринга, санкции в отношении России фактически не работают, несмотря на то что в отличие от ведущих промышленно развитых держав Россию отличает "слабая экономика". Однако даже этот фактор не приводит пока к успеху санкционной политики против Москвы, отметил Пикеринг в интервью ТАСС.



В дальнейшей санкционной риторике Вашингтона будет многое зависеть от действий самой Москвы, рассуждает главный операционный директор Американо-российского делового совета (АРДС) Рэнди Левинас. Однако она не исключает в вопросе санкций против РФ дальнейшего сдвига от Конгресса США назад, к исполнительной ветви власти. "К тому, где именно выполняется и разрабатывается санкционная политика", – приводит ее слова ТАСС.



Одно из опасений о будущих санкциях – угроза отключения России от системы межбанковского обмена сообщениями SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), которая периодически обсуждается.



Защита от этой угрозы – создание альтернативной межбанковской системы, которую, в частности, предлагает Иран. Первый вице-президент Ирана Эсхаг Джахангири призывает государства – члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к созданию собственной азиатской межбанковской сети по образцу SWIFT и Брюссельского общества всемирных межбанковских финансовых транзакций. Иранский чиновник призывает разработать региональные банковские и финансовые механизмы, которые позволят независимым региональным государствам продвигать свободную торговлю и деловые связи вдали от произвольных мировых санкций. В свою очередь, SWIFT, по его мнению, хотя и является механизмом, предназначенным для координации свободной торговли и деловых связей стран мира, теперь отошел от своей цели и превратился в инструмент для введения санкций.



"Замены доллара США в межбанковских финансовых связях между государствами – членами ШОС требует большинство или даже все государства-члены. Однако пришло время государствам – членам ШОС принять единую валюту и регулировать свободную торговлю и деловые связи по образцу SWIFT", – пишет иранская пресса. Речь идет о создании некоего более глобального аналога, чем собственные национальные системы.



В прошлом году Иран и РФ наладили связь между своими национальными системами передачи финансовых сообщений (российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) и иранской SEPAM) без использования межбанковской системы SWIFT (см. "НГ" от 05.08.20).



О необходимости создания собственных систем расчета говорят и российские чиновники. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров на прошлой неделе отметил, что тема платежной системы SWIFT зачастую используется для обострения ситуации. "Вывод очень простой. Нужно разрабатывать собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада… Полагаться на многосторонние инструменты, которые целиком находятся в западных руках, под контролем западных структур, конечно, уже не вполне надежно", – подчеркнул министр. Он также отметил, что разговоры о переходе на собственные системы расчетов уже идут не только в теории, но и переходят в практическую плоскость и в РФ, и в рамках Евразийского экономического союза и ШОС. "Эта тема достаточно актуальная, и мы будем обязательно добиваться ее воплощения в жизнь независимо от того, как решится вопрос со SWIFT и какие очередные шаги предпримут наши западные коллеги", – добавил Лавров.



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Полноценных аналогов международной

системы пока не появилось. Фото ReutersВ то же время разговорам о необходимости самостоятельного отказа от SWIFT уже не один год. К примеру, в 2019 году президент Исламской Республики Хасан Рухани объявлял, что Иран, Россия и ряд других стран ЕАЭС договорились об альтернативных механизмах платежей, минуя международную межбанковскую систему SWIFT. Тогда же он сообщал, что Тегеран начал расчеты с Турцией, Россией и Ираком при проведении торговых операций в национальных валютах.

В то же время нельзя сказать, что заявления о создании собственной системы межбанковского обмена сообщениями совсем уж пустые обещания. В частности, еще в 2014 году Россия презентовала собственную Систему передачи финансовых сообщений. С помощью СПФС российские власти решили обезопасить банки РФ от возможных проблем в случае отключения SWIFT. СПФС была презентована Банком России в декабре 2014 года. Подключение банков к аналогу SWIFT осуществляется путем заключения соответствующих договоров с ЦБ РФ. А летом прошлого года был принят закон, позволяющий подключать к СПФС иностранных юрлиц.



В прошлом году Центробанк отчитывался о росте числа пользователей СПФС. "Количество пользователей Системы передачи финансовых сообщений Банка России по состоянию на 1 января 2020 года составило 391 участник. В 2019 году пользователями СПФС было направлено 12,9 млн финансовых сообщений, по сравнению с количеством годом ранее рост составил 2,4 раза", – рассказывали в ведомстве Эльвиры Набиуллиной. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что к СПФС уже подключены 10 иностранных банков. "Сейчас мы проходим с ними все стадии тестирования для того, чтобы на межгосударственном уровне иметь возможность работать по интегрированной системе: с нашей стороны – СПФС, со стороны других стран – это непосредственно их система передачи сообщений", – сообщила она.



Менее 400 участников в СПФС – капля в море по сравнению со SWIFT. К этой международной межбанковской системе подключены почти 11 тыс. крупнейших организаций в более чем 200 странах.



Собственно, именно глобальность и будет мешать другим странам создавать собственные аналоги. "К SWIFT подключено подавляющее большинство банков и финансовых структур во всем мире, к СПФС в общей сложности – около 300, да и то в основном российских или относящихся к ЕАЭС, выхода на мировой уровень так и не случилось по той же простой причине – зачем нужна СПФС, если есть SWIFT", – обращает внимание главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. По его словам, СПФС создавали в спешном порядке, ее функционал в связи с этим оказался обрезанным – например, она способна обрабатывать всего около 50 типов сообщений, что вдвое меньше, чем у SWIFT. "СПФС так и не смогла предложить гибкую систему тарифов, тогда как в SWIFT есть система скидок за объемы и частоту сообщений", – обращает внимание аналитик.



Главная трудность для таких аналогов – сделать их популярными, говорит доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. "Сила SWIFT в том, что он очень распространен, а не в каких-либо особых свойствах. Если замена SWFT сможет привлечь зарубежных клиентов, то она вполне сможет конкурировать. Стать быстро альтернативой сложно из-за глобальности задачи. А вот на уровне стран и торговых союзов задача вполне решаема", – не исключает он.



Шанс СПФС на прорыв – это как раз риск отключения России от международной системы. "Иран от него отключен, поэтому он и лоббирует переход на СПФС, но для России альтернатива есть, причем объективных причин отказываться от SWIFT по собственной инициативе, в общем-то, нет", – продолжает Антонов, отмечая, что отключение больно ударит по российским компаниям и банкам.



Аналоги системы SWIFT есть в разных странах, но их основное отличие – отсутствие глубокого проникновения повсеместно, соглашается старший аналитик аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. "Такие системы могут использоваться на уровне стран альянса типа ЕАЭС, но "опоясать" мир им не под силу. Межбанковская система SWIFT оптимизирована и удобна. А полноценную альтернативу SWIFT не создали просто потому, что это было никому не нужно", – продолжает эксперт.



Собственно, и СПФС – это не замена SWITF, это ее "страховка" и запасной вариант с ограниченным функционалом, который сможет взять на себя реализацию части операций, если глобальная система будет отключена, рассуждает Анна Бодрова.



"Разработка таких систем занимает долгое время, поэтому нет ничего удивительного, что полноценного аналога SWIFT на территории нашей страны и соседних государств пока не создано", – указывает председатель правления компании "ФинТех" Татьяна Федорцова, подчеркивая, что СПФС планомерно развивается.



"Идут переговоры об объединении российской системы с китайской международной системой межбанковских платежей CIPS. Также поднимался такой вопрос с Индией, где подобный механизм еще разрабатывается", – обращает внимание она, полагая, что санкции в целом будут способствовать созданию единой системы межбанковских платежей. Источник - ng.ru

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