Стоит ли приносить русский язык в жертву казахскому? - Мади Алимов

08:07 09.12.2020 Процессы, происходящие в общественно-политической жизни Казахстана, временами отличаются противоречивостью и некоторой долей парадоксальности. События последнего времени еще раз подтвердили этот тренд. Государство и общество озабочены пандемией коронавируса, а наши славные национал-патриоты не нашли лучшего времени, чтобы выступить в очередной поход за казахский язык



Мади Алимов, qmonitor.kz, 7 декабря



Процессы, происходящие в общественно-политической жизни Казахстана, временами отличаются противоречивостью и некоторой долей парадоксальности. События последнего времени еще раз подтвердили этот тренд. Государство и общество озабочены пандемией коронавируса, а наши славные национал-патриоты не нашли лучшего времени, чтобы выступить в очередной поход за казахский язык.



"Окно" в большой мир

Они решили придать второе дыхание своей нашумевшей инициативе трехгодичной давности о необходимости лишения русского языка его конституционного статуса, согласно которому "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык".

В принципе, в их действиях нет ничего нового, но они неожиданно породили коллизию иного порядка. А именно контр-инициативу с требованием придать русскому языку статус второго государственного. Учитывая, что языковая проблематика и без того была источником постоянного внутреннего напряжения, такое развитие событий не может не беспокоить.

Я прекрасно понимаю, что такая постановка вопроса вызовет бурю эмоций в национал-патриотическом лагере. Однако, с моей точки зрения, это давно пора осознать и быть честными перед самими собой. При этом следует понимать, что такое положение вещей ни в коей мере не может быть для нас унизительным. Такова сложившаяся историческая практика. Исходя из этого, русский язык не стоит автоматически отождествлять с колониальной политикой Российской империи или политикой русификации, проводившейся советской властью. Хотя, конечно же, все эти моменты присутствовали.

В этом месте кто-то из моих оппонентов может сказать, что такая постановка вопроса представляется парадоксальной и где-то даже противоречивой, и с точки зрения рациональной логики он будет прав. Но я предлагаю отталкиваться от категорий реального порядка, хотя бы на время абстрагируясь от имевших место фактов и процессов негативного свойства. Нет-нет, я вовсе не предлагаю предать их забвению. Ни в коем случае. Однако без конца абсолютизировать их было бы, по меньшей мере, однобоко и недальновидно.

Так вот, во-первых, так или иначе, но именно русский язык стал тем инструментом, посредством которого казахи "прорубили" окно в большой мир и стали более или менее узнаваемыми. Хотя признаемся честно, что до сих пор для подавляющей части населения планеты мы – что-то из области абстрактного. Печально известный Саша Барон Коэн устами своего персонажа Бората, пусть и не в самой приятной форме, но что-то там такое про нас протрубил миру. Вполне естественно, нам это не могло понравиться. Но действительно, нет худа без добра – после этого Казахстаном стали интересоваться больше. А нам пришлось приложить немало усилий, чтобы хоть как-то нивелировать тот образ, который создал Коэн. Хвала небесам, что у нас есть такие таланты, как Рахат-Би Абдысагин, Александр Винокуров, Геннадий Головкин, Марат Бисенгалиев, Тимур Бекмамбетов, Димаш Кудайберген и другие, благодаря которым наш имидж в глазах мировой общественности начал меняться в лучшую сторону.



Пора избавляться от комплексов

Однако давайте начистоту: если бы все вышеперечисленные яркие личности двигались исключительно в рамках национальной культуры, то они вряд ли достигли бы той степени узнаваемости в мире, которую каждый из них имеет на сегодняшний день. Смею предположить, что в их судьбе далеко не последнюю роль сыграл фактор русского языка. Я не пою осанну последнему, а просто предлагаю признать очевидный факт, как бы он кого-то ни раздражал.

Для лучшего понимания своей точки зрения приведу простой пример с Розой Рымбаевой – самой яркой звездой казахской эстрады советского периода. Всегда считал и считаю, что по своим вокальным данным она являлась в то время одной из самых лучших певиц не только Казахстана и Советского Союза, но и всего мира. Другой вопрос, что в силу причин объективного и субъективного порядка она замкнулась в рамках исключительно национальной культуры. А ведь при других обстоятельствах она вполне могла бы выйти на уровень той же Далиды, Мирей Матье и других мировых звезд своей эпохи. Разумеется, сказанное ни в коей мере не умаляет уровня ее певческого таланта и заслуг перед Отечеством. Она была, есть и остается номером один в своем деле и по праву входит в золотой фонд казахской нации.

Во-вторых, пора бы нам начать избавляться от своих внутренних комплексов и привычки бесконечно апеллировать к историческим стереотипам и идеологическим догмам о русском языке как языке оккупантов или колонизаторов. Необходимо отталкиваться от положения дел дня сегодняшнего. А сегодня русский язык – это органическая составляющая нашего казахского мира. Да-да, именно так. И не надо оглядываться ни на Россию, ни на политику сегодняшних ее правителей. Наш русский язык как инструмент познания мира и расширения горизонтов кругозора не имеет к ним никакого отношения. Потому что это уже наше, а не что-то абсолютно чуждое или нежелательное.

Я уже приводил этот пример, но, тем не менее, хочу использовать его еще раз. Как-то на одном из "круглых столов" по языковой проблематике известный казахстанский деятель Петр Своик произнес довольно любопытную сентенцию. Смысл ее был следующий: если, вдруг, по воле какого-нибудь злого волшебника все русские в одночасье исчезнут из Казахстана, то даже в этом случае русский язык будет иметь хождение здесь еще как минимум полсотни лет. И вы знаете, никто из присутствовавших на мероприятии национал-патриотов не промолвил ни слова. А лично мне его слова не показались ни утрированием, ни попыткой выдать желаемое за действительное. Потому что это есть данность, от которой никуда не деться.



Не надо трогать Конституцию…

То, что предлагают национал-патриоты, по сути, есть не что иное как попытка изменить одну из базовых норм Конституции. Однако при этом не стоило бы забывать, что благодаря именно этой самой норме, так раздражающей их, в Казахстане на протяжении всего периода суверенной истории удавалось сохранять межнациональное согласие и внутреннюю стабильность. Следовательно, нельзя исключать того, что реализация инициативы нацпатов может привести к дестабилизации внутриполитической ситуации. А оно нам надо?

Каким может быть выход из ситуации? На мой взгляд, он достаточно прост. Ничего в Конституции менять не надо. Не стоит делать резких движений. Имеющиеся конституционные нормы обеспечили стабильность, закрепили негласный и неписаный консенсус по языковой теме. Изменение их в угоду разных группировок чревато серьезными проблемами для нашей государственности.

А для снятия искусственно нагнетаемого напряжения нужно использовать сугубо технический подход. Что под этим имеется в виду? Необходим Указ главы государства о повсеместном и обязательном применении во всех публичных текстах трех языков - казахского, русского и английского. Речь идет о вывесках, бланках, документации, обмене информацией… Здесь широко могут быть использованы цифровые технологии. Перевод в безбумажный формат всей документации решает 90 процентов поставленной задачи. Назревшая социальная проблема вполне изящно может быть решена посредством применения современных технологий. Без лобовых столкновений на политическом ристалище.

Опыт такого рода у нас уже имеется, к примеру, в алматинском метрополитене. И это никого не раздражает, никто не требует, что там все было только на государственном языке.

Не будем забывать, что на протяжении всего периода суверенной истории тезис о толерантности был краеугольным камнем нашей государственной идеологии, и это, несомненно, способствовало созданию привлекательного имиджа нашей страны. Правда, после печальных событий в Кордае он был, к сожалению, подпорчен. А если предложение нацпатов будет реализовано, то репутация Казахстана как места межэтнического согласия будет уничтожена окончательно.



Полезная ноша не в тягость

Нацпаты любят перманентно педалировать тезис, что, дескать, русский язык для нас иностранный. Но, право, это просто смешно. Какой же он иностранный, если подавляющая часть казахского социума впитала его с малых лет, получала на нем образование, занималась наукой, творческой деятельностью и много чем другим. Невольно вспомнился давний эпизод. Во второй половине 80-х годов популярнейший советский поэт Евгений Евтушенко чуть ли не за руку вывел на сцену, если я не ошибаюсь, Колонного зала Дома Союзов нашего Мухтара Шаханова, который читал свои произведения на русском языке и делал это совершенно потрясающе. Именно после этого он стал узнаваемым не только в Казахстане. А сегодня Шаханов находится на передовой того движения, которое противостоит русскому языку. Ну, разве это не забавно?..

В наши дни некоторые российские языковеды и переводчики, приезжающие в Казахстан, отмечают, что качество русского языка у нас гораздо выше, чем во многих регионах РФ. Знание русского языка дает нам, образно говоря, ключ от сейфов наших северных соседей – россиян, возможность использовать их опыт и умения, инструментарий и более глубокое понимание механизма принятия решений.

У казахов есть старая народная мудрость, которая гласит "Керек тастын ауырлығы жоқ" - "Полезная ноша не в тягость" (перевод вольный). В этом смысле для нас, казахов, русский язык по-прежнему остается той самой полезной ношей. Так стоит ли в одночасье отказываться от того, что расширяет горизонты познания и делает нас намного конкурентоспособней?

Честное слово, неуемное стремление некоторых наших деятелей к голому отрицанию русского языка является для меня непостижимой загадкой. Ничего, кроме головной боли, это нам не даст.



Без вины виноватый

Писатель и драматург Дулат Исабеков, выступивший в поддержку обращения нацпатов, объяснил свою позицию следующим образом: "На сегодня в Казахстане нет ни одного телеканала, вещающего на грамотном казахском языке. Если ошибки в эфире допускает национальный канал "Казахстан", то, что говорить об остальных? Сегодня, в период карантина, мы видим, как проводят онлайн-мероприятия те же чиновники. Это самое настоящее предательство: живя в этой стране, говорить на государственном языке иностранного государства. Как они не понимают, что в день исчезновения казахского языка с лица земли исчезнет и государство Казахстан?! Мы не российская губерния, поэтому надо перестать оглядываться на русский язык. Нужно убрать из Конституции 2 пункт 7 статьи и принять специальный закон "О языке".

Меньше всего хотелось бы спорить с аксакалом, но его аргументация привела меня в некоторое недоумение. Признавая, что казахскоязычные СМИ (в данном случае телевидение) нарушают правила казахского языка, он видит только один путь исправления ситуации – лишить русский язык его нынешнего статуса (?).

В чем он, безусловно, прав, так это в том, что ошибок в казахской прессе пруд пруди. Но насколько в этом повинен русский язык, и при чем он тут вообще? Невольно напрашивается не очень приятный вывод: фактически это признание собственного бессилия в деле адаптации родного языка к требованиям времени.

Самое поразительное заключается в том, что такая печальная картина имеет место уже много лет. Еще в далеких девяностых об этом много писал известный казахстанский русскоязычный журналист Джанибек Сулеев (кстати, внук расстрелянного в годы сталинских репрессий "алаш-ординца" Беляла Сулеева, который ставил "на крыло" педагогические вузы, где преподавание велось на казахском языке). С тех пор прошло много времени, в казахские СМИ пришли большие деньги, особенно по линии госзаказа, но качества, если верить Д. Исабекову, как не было, так и нет. И в этом опять-таки виноват русский язык? Странная логика.

Сегодня мы переживаем непростые времена, вызванные пандемией, экономическим кризисом. Раскачивать лодку общественной стабильности в такой момент – по сути, иезуитство.



Комментарий в тему

Мы обратились к ряду казахстанских экспертов с просьбой высказать свое мнение по рассматриваемой проблеме. К сожалению, только один из них пошел нам навстречу, но на условиях анонимности. Вот его мнение:



"Зачем нам отказываться от столь очевидного преимущества?"

- Борьба с русским языком в независимом Казахстане привела к тому, что казахи утеряли один из главных своих козырей и активов - умение общаться в мире неазиатских народов, учиться у них, брать на вооружение самое лучшее. Кто-то возразит: а как же английский? Но им на достаточном уровне в нашей стране владеют лишь один-два процента населения.

Сознательный (намеренный) отказ от русского языка подобен самоистязанию, членовредительству. Это ведет к тому, что моноязычный казах плохо понимает, как устроена собственная страна, поскольку она ведь выстроена преимущественно на фундаменте русского языка. Речь не об общении, а о том, что составляет материальную, содержательную основу, на которой держится страна. Конечно, возможен вариант построения чисто казахской, изолированной государственности. Но сразу же можно спрогнозировать, какой она будет, тем более что перед глазами уже много примеров (Грузия времен правления Гамсахурдиа, Азербайджан эпохи Эльчибея).

Понятно, что казахский язык не хуже других. Он такой, какой есть. Но в любом случае давно пора избавиться от псевдо-трагических оценок по поводу его будущего. Пока есть его носители, он не исчезнет. В то же время не стоит пытаться поставить его на несвойственное ему место, на замену русского языка, который тоже органичен и является неотъемлемой частью души и мировосприятия живущих здесь людей. Оба этих языка можно сравнить с двумя объективами, один из которых рассчитан на ближнее расстояние, на детальное восприятие, а другой – на широкий охват и обзор, на то, чтобы "ухватить перспективу". Завидная судьба может быть у народа, который сумеет поставить себе на службу оба инструмента.

Наблюдая за многолетней свистопляской вокруг государственного языка, волей-неволей приходишь к выводу, что у нас нет конструктивных усилий по его развитию. А вот неконструктивного, увы, выше крыши. По большому счету, у нас идет попытка изгнать русский язык, отказаться от него, назвав его чужим, оккупационным. В противовес тому же Абаю, который призывал освоить русский язык до степени его укоренения. Наш великий мыслитель не ограничивался узким, утилитарным пониманием этого шага. Он осознавал, что это единственный шанс для казахов уйти от дикости и самоизоляции, стать способными к развитию, в европейском понимании.

Обидно становится за казахский язык, когда ретивые нацпаты пытаются его универсализировать, заменить им русский, заполнить им все что можно. Заполнить-то можно, но это будет равносильно тому, что все вдруг пересядут на гужевой транспорт. У рьяных радетелей казахского напрочь отсутствует понимание того, что языки такие, какие они есть, что каждый из них занимает свою нишу: одни – духовно-ценностную, другие – операциональную. И изменить это мы не в силах.

Владение русским как родным особенно важно в существующем негласном соперничестве, конкуренции, защите своих, как это ни парадоксально прозвучит, национальных интересов. И если рассуждать об имеющихся или гипотетических противоречиях с той же Россией, то у нас благодаря знанию русского есть уникальная возможность думать и знать, как они, но принимать решения и поступать так, как нужно нам. Ни у россиян, ни у наших южных соседей нет такой интеллектуальной и культурологической возможности. Так зачем нам отказываться от столь очевидного преимущества?

Почему мы не хотим сохранить то, что есть частичка нашего "Я" - русский язык? Тому есть две причины - отсутствие свободы духа, ощущения независимости и индивидуализма, а также элементарной азиатской расчетливости, практичности. Если бы у нас сегодня были эти качества, то мы бы открыто сказали сектантам и мракобесам (читай, нацпатам), что они вправе лишить себя русского языка, как, впрочем, и других жизненно важных составляющих, а вот лишить его других граждан страны не смогут. И необходимость рационального подхода подтолкнула бы нас к пониманию ценности (точнее, бесценности) русского как фактически нашего второго родного языка… Источник - qmonitor.kz

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