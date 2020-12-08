 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Тель-Авиве убит один из руководителей "Моссада" Фахми Хинави. Иранская "ответка"
15:27 09.12.2020

Месть за Фахризаде: Иран начал уничтожать сотрудников МОССАД Израиля 1 Автор: Дмитрий Ермолов 07 декабря 2020

27 ноября недалеко от Тегерана был убит руководитель ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде.

30 ноября секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана заявил, что к убийству причастны разведка Израиля и представители оппозиции Ирана в изгнании. Сегодня стало известно, что В Тель-Авиве убит один из руководителей "Моссада" Фахми Хинави. Прилетела ответочка. А тем временем, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Калибаф встретился с семьей мученика Мохсена Фахризаде. Калибаф на встрече с семьей иранского ученого Мохсена Фахризаде сказал: ▪️Труды и заслуги мученика Фахризаде останутся золотой страницей в научной и исследовательской истории страны. Напомним, ОАЭ заявили о массовой кибератаке на свои учреждения. Глава службы кибербезопасности ОАЭ заявил, что после нормализации официальных отношений с Израилем страна стала объектом массовых кибератак. "Нормализация отношений с Израилем на самом деле стала причиной крупномасштабных кибернападений на ОАЭ", - сказал Мухаммад Хамад аль-Кувейти на пресс-конференции в Дубае.

Источник - kadara.ru
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