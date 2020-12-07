М.Веллер: "Капитализма в России не вышло, а вышло..."

16:43 09.12.2020 Михаил Веллер: "Никакой программы построения новой России нет"

Первая часть интервью с философом и писателем Михаилом Веллером



Дмитрий Зуев

Материал комментируют:

Михаил Веллер



"Свободная Пресса" продолжает публиковать серию "Большое интервью", в которой мы беседуем с выдающимися деятелями русской культуры, науки и политики. Михаил Веллер рассказывает о судьбе России, кризисе глобализации и о том, почему назвал свою новую книгу "Шайка идиотов".



"СП": - Михаил Иосифович, я сегодня утром шел к метро, а на Земляном валу дворник устанавливал над подъездами Знамена Победы. Наверное, ко Дню Конституции. У вас обновление нашего главного закона какие эмоции вызывает? Победные?



- Скажите пожалуйста, а какого числа День Конституции? Ведь дело в том, что 5 декабря это был День сталинской Конституции. Он был, начиная с 37-го, помнится, года - или с 36-го, я уже позабыл - и до самого конца Советского Союза. Это было "красное число", хорошо помню. Был выходной день, в школе "каникулы". А сейчас что?



"СП": - А сейчас он 12 декабря.



- Ага, вы меня просветили. Итак, что касается ответа на вопрос. Относительно новой Конституции я придерживаюсь того же взгляда, что и многие другие. Сделано это было исключительно для продления пребывания у власти нынешнего президента. Все прочие поправки носят совершенно излишний косметический характер. И на практике, разумеется, ни на что воздействия не оказывают. Что же касается Знамен Победы ко Дню Конституции - это один из аспектов интересного и не совсем правильного явления последних десяти лет. А именно: у нас появился класс борцов за "светлое прошлое".



"И борьба за светлое прошлое заменила бывшую когда-то и отставленную ныне борьбу за светлое будущее"



Никакой программы построения новой России - экономически, политически и так далее - как не было в 92-м году, так нет и сейчас. Зато наше прошлое становится все светлее и светлее. И гневно отметаются любые попытки несогласных чем бы то ни было опорочить генеральную точку зрения, для пропагандирования которой создан военный-исторический союз или военно-исторический центр… Забыл, как называется. Конституцию надо не праздновать - Конституцию надо исполнять.



"СП": - Сложилась такая ситуация. Абсолютно все, что происходит в обществе - в законодательстве, в науке, в здравоохранении, в спорте, - абсолютно все сегодня подвержено дихотомии: патриот/либерал. Такое разделение отражает объективное положение вещей? Или нас кто-то разделяет, чтобы властвовать?



- Понятно, что подавляющее большинство людей придерживается взглядов нейтральных и общеполитической установки не имеет никакой. Кроме того, что жизнь должна быть хорошей, а с державой в мире должны считаться. А раскол начался с самого начала, с самого 1 января 1992 года, когда были отпущены цены и народ стал стремительно нищать. Пенсионеры, которые честно отработали всю жизнь и что-то скопили, в одночасье оказались нищими. В ближайшие же месяцы и годы масса людей оказалась без работы и так далее. Одни говорили, что нечего было разваливать Советский Союз. А другие, не глядя на окружающую разруху, говорили: нет-нет, все правильно, надо потерпеть.



Вот с тех пор это и продолжается. Этот раскол, на мой взгляд, был заложен так называемыми гайдаровскими реформами, когда заведомо нечестным, заведомо несправедливым способом было решено общегосударственную общенародную собственность передать ограниченному кругу частных лиц для построения счастливого капитализма. Капитализма не вышло, а вышло то, что вышло. Но после этого одна часть населения ненавидит другую часть населения. И обе эти части не согласны. За редчайшими исключениями мне не удается встретить людей, которые в состоянии видеть обе стороны процесса.



От замены отдельных людей ничего не изменится



Одна сторона - Советский Союз был экономически и политически несостоятелен, потому что, независимо от устройства государства, в течение пятидесяти лет или ста пятидесяти лет определяется правящий класс; этот правящий класс дистанцируется от народа и начинает прежде всего заботиться о собственных интересах. Это относится как к нынешнему Западу, так и к нынешней России. Так оно относилось и к Советскому Союзу.



А с другой стороны - вместо капитализма оказался построен совершенно циничный феодализм. И не признавать это невозможно. Тем не менее те, кого называют обычно либералами, будучи страшно недовольны нынешним порядком, полагают, что вот если несколько человек в верхах власти заменить, то все будет иначе. Хотя любой хоть что-то соображающий в истории, в политологии или просто в жизни понимает, что от замены отдельных людей ничего не изменится. Так что я боюсь, к сожалению, разделение это естественное. И оно выгодно власти, потому что любой власти выгодно разделять народ на враждебные группы для упрочения собственного состояния.



"СП": - Перейдем к разговору о литературе. У вас вышла новая книга. Название очень интригующее: "Шайка идиотов". И на корке печать "Мы родом из СССР". Расскажите о книге.



- Книга "Шайка идиотов" никак не о России, не о нас с вами, но о круге вопросов более широком. А именно: как люди, желая построить справедливое общество равных людей для всеобщего счастья, в короткое время создают тоталитарное государство, которое начинает их душить. И вот с тех пор предпринималось множество попыток создать справедливое счастливое общество трудящихся, в котором все будут равны и все будет общее.



О попытках создать утопическое общество



Причем были практические попытки, как, скажем, в V-VI веках нашей эры в державе Сасанидов знаменитый маг зороастриец Маздак возглавил государственное переустройство - всем всего поровну. Но все это плохо кончилось: вернулась царская власть, оставшихся маздакитов зарыли головой книзу, ногами кверху. А затем, когда уже с конца XVIII века стали делаться попытки практические, создавались коммуны - то, что мы все учили в школе: фаланстеры, утопический коммунизм, Сен-Симон, - все они оканчивались прахом. Проходило несколько лет - и все равно все разбегались в разные стороны. Более того, Великая французская революция, которая призвана была всех уравнять и создать "нового человека" согласно взглядам Руссо, привела к террору, настолько организованному и кровавому, который аналогий не имел в окружающей действительности.



И сколько далее было социалистических опытов от советской России и до Кампучии, до Венесуэлы.



Об участи Советского Союза



Почему они все кончались нищетой и разваливались? Потому, что когда вы собираетесь перераспределять общественный продукт, вы сначала спросили бы у тех, у кого вы будете отбирать, чтобы отдавать другим (слабым, неумелым, ленивым, бедным по другим причинам). Те, которые их будут кормить, согласны отдавать? Это первое. А второе - как только вы создаете большое государство, где все принадлежит народу - вы приводите к власти правящий класс, уже завтра отчужденный от процесса труда и от продуктов труда. Представьте огромный металлургический комбинат - 15 тысяч человек, градообразующее предприятие, собираются все на большой площади и говорят: "Это все наше, давайте управлять". А как управлять? Надо выбрать директора. А директору нужен заместитель, а еще нужна секретарша.



"А кто у нас начальник транспортного отдела?"



А отдела дорожного строительства? А отдела коммунального хозяйства? А кто у нас начальник снабжения, чтобы все получать от смежников? А начальник сбыта? А кто у нас бухгалтерия? Кто юридический отдел? И выходит, что у нас формируется правящий класс. А там не получится, что ты до обеда сидишь в офисе, а после обеда идешь к станку. Нет, там нужны свои знания, каждодневно возобновляемые, налаживаемые связи, профессионалы. А эти профессионалы начинают жить по своим законам, по своим интересам. А что делается внизу - они не успевают реагировать. И нарушается обратная связь. И начинают производить какой-то бред. А чтоб продукцию изменить для нужд потребителя, нужно переналаживать весь Госплан.



"В результате производительность труда в Советском Союзе оказывается в пять-семь раз ниже, чем в развитых странах. И оказывается, что тогда он несостоятелен"



Ибо теория Маркса гласит: "Новая общественно-экономическая формация является более прогрессивной по сравнению со старой, если она дает более высокую производительность труда". А она не только не дает, но уже в 70-е годы в Советском Союзе личные и частные подсобные хозяйства колхозников и тружеников совхозов давали 50% продовольствия СССР. Половина - эти огромные поля и фермы, куда вбухиваются миллиарды, а половина - это то, что люди корячатся сами, проливают пот. А потому что работают на себя. Вот обо всем об этом - в книге.



О глобализации



Сейчас мы вошли в страшную эпоху. На примере американских выборов это видно. Глобализация как планируемая координация мирового цивилизационного процесса задумывалась в 1960-е годы Аурелио Печчеи с единомышленниками, которые создали Римский клуб. Позднее это подхватил основательный человек с немецкой головой Клаус Шваб, который организовал Всемирный экономический форум. Они стремились к справедливости, к ликвидации нищеты и неравенства, к гарантии базового минимального дохода. А в результате мы имеем тоталитарное устройство общества, где уже выделился "над-класс" транснациональных корпораций, перед которыми бессильны государства. Они рулят! А внизу работяги и средний класс на глазах превращаются в люмпенов, все больше людей живет на государственные пособия. Производительность механизированного, компьютеризованного труда все выше. То есть глобализация реально - это жесточайший всемирный единый тоталитарный строй. Правительства и монополии подавляют несогласных политически и экономически.



Народ говорит: да мы не хотим, чтобы к нам в Европу лезли многомиллионные толпы из "третьего мира", воинствующего ислама, Африки и Востока, часто неграмотные люди другой культуры, других представлений о жизни. А власти отвечают: вы не смеете так говорить! Вы должны терпеть.



"Демократия давно кончилась"



Кроме этого надо понимать, что демократия изначально - это власть кого? Демоса. Это власть налогоплательщиков, власть граждан, людей, которые содержат свой город-государство: Афины, Фивы и так далее. Они платят сообща, чтобы содержать стражников, мостить улицы, строить стены вокруг города. Они идут воевать за свою страну, и они же решают ее судьбу. А те, кто содержится за государственный счет и не вносит вклад - охлос, они не имеют права голоса. Когда голосуют "все" - это уже не демократия, а охлократия, которая неизбежно вырождается в тиранию. Писал об этом еще Аристотель две с половиной тысячи лет назад.



Нынешняя западная интеллигенция категорически не желает этого понимать. А российская либеральная интеллигенция воспринимает для себя за редким исключением ценности западной интеллигенции и, проклиная советский социализм, с пеной у рта защищает социализм для Европы и Америки. Об этом книга "Шайка идиотов".



"СП": - От обратного можно сделать вывод, что Джон Локк, родоначальник либерализма, ведь так и считал, что права имеют те, кто не работает на другого человека, кто имеет собственность. Не считаете ли вы, что либерализм в таком случае - единственный хороший или плохой, но реальный выход?



- За последние сто пятьдесят лет либерализм как слово поменял свое содержание на 180 градусов. Изначально либерал - это то самое, что в Англии в средневековье считалось "свободный человек", тот, кто может защитить себя сам. Это или какой-то барон, рыцарь или вооруженный бонд, который может за себя постоять и сам кормится. Либерал - это человек, который свободен. Он свободен экономически, иначе он не может быть свободен и политически. Он волен делать все, что ему заблагорассудится в рамках закона, чтобы никого не обворовывать, не убивать и так далее. Суть либерализма точнее всех выразил почитавшийся некогда американцами Эмерсон: "Если тебе нужно что-то, человек, то сделай это или возьми это - и заплати положенную цену".



Сегодня этой точки зрения придерживаются правые консерваторы. А либералами сегодня называются даже не социалисты, а интереснейшая прослойка - либерал-социалисты. Это означает: государство должно делать для человека все. И всем поровну. А человек имеет право не делать ни хрена и при этом быть главнее государства. Это выморочная философия зажиревшего, разлагающегося, гибнущего общества. А Джон Локк в общем и целом был прав. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607521380

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2020 года №464

- Указ Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2020 года №466

- Первый Президент Казахстана встретился с заместителем председателя Высшего совета по реформам Сумой Чакрабарти

- Д. Ашимбаев: О маневре Альтаева, "троллинге" Аблязова и казахстанской оппозиции

- Сенаторы обсудили поправки в законопроекты по реализации Послания Главы государства

- Справляются ли главные санитарные врачи регионов с пандемией?

- Стоит ли приносить русский язык в жертву казахскому?

- Сенаторы изучили соглашения о займах Правительства от международных финансовых организаций

- Кадровые перестановки

