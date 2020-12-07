Янычары Елбасы. Новые правила отбора в "кадровый резерв"

16:45 09.12.2020

Кадровый резерв Президента 2.0: как ужесточили отбор



Рашит Ильясов



1.Новые требования к кандидатам

2.Этапы отбора

3.Судьба резервистов 2019 года



Правила отбора в Президентский молодежный кадровый резерв 2021 года ужесточили в Казахстане. В частности, повысили возраст и стаж работы претендентов, обновили задания и сделали обязательным знание казахского языка. Кроме того, к проверке кандидатов подключат и сотрудников КНБ, МВД и налоговой. Председатель Агентства Казахстана по делам государственной службы Анар Жаилганова в эксклюзивном интервью корреспонденту Tengrinews.kz рассказала о новшествах отбора в Президентский молодежный кадровый резерв 2.0.



#1Новые требования к кандидатам

По данным Жаилгановой, в новый пул выбирают 50 человек.



В конкурсе могут принять участие все казахстанцы, отвечающие требованиям:



возраст - не старше 40 лет;

общий стаж работы - не менее 10 лет;

опыт на руководящих должностях - не менее двух лет;

знание государственного языка.



Госслужащие корпуса "А", министры и председатели комитетов, а также резервисты отбора 2019 года не смогут участвовать в конкурсе.



"Если в прошлый раз мы набирали резервистов для квазигосударственной службы, в этот раз - только для работы на государственной службе.



Наша главная цель - сформировать резерв из числа лиц, которые руководствуются общественными интересами, а не личными. И сфокусировать отбор на трансформационных лидерах. Это люди, которые имеют навыки внедрения успешных реформ.



Человек, который попадет в кадровый резерв Президента, должен быть очень компетентным, вызывать доверие как у руководства, так и у народа. Мы хотим, чтобы у него были правильные человеческие ценности", - рассказала председатель Агентства Казахстана по делам государственной службы Анар Жаилганова.



Анар Жаилганова сообщила, что новый отбор могут переименовать.



"Мы будем называть просто "президентский кадровый резерв". Возможно, слово "молодежный" оставят, потому что по стандартам ООН молодыми считаются люди до 44 лет. Но, я думаю, это не главное", - подчеркнула она.



Анар Жаилганова также ответила на вопрос об участии в отборе родственников влиятельных в Казахстане людей.



"Если люди соответствуют критериям отбора, то мы не можем делить их по признаку "чей-то сын или чья-то дочь". По Конституции мы должны дать равный доступ всем. Это касается ребят из сельской местности, из города и всех остальных", - отметила она.



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#2 Этапы отбора



Прием заявок на конкурс в Президентский молодежный кадровый резерв планируют начать к концу весны 2021 года. Ограничений по количеству участников нет.



Желающим попасть в молодежный кадровый резерв 2.0 предстоит пройти несколько этапов:



Тестирование и верификация результатов - июнь и июль 2021 года.

Решение кейсовых задач - август. Ранее этот пункт заменяли написание эссе и презентация.

Оценка компетенций, в том числе языковой, - сентябрь, октябрь.

Собеседование в экспертной комиссии - ноябрь.

Заседание национальной комиссии по кадровой политике при Президенте Казахстана - декабрь.

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"При прошлом отборе мы ориентировались на порядочность участников, но, к сожалению, были проблемы с этим. Тогда нам пришлось подключить информационную безопасность МВД. Сотрудники полностью проверяли, тот ли человек делает задание онлайн, с помощью IP-адреса.



В этот раз у нас тоже будет сначала онлайн-тест, потом верификация с учетом опыта прошлого года. Весь этап сопровождается аудиопроверкой. Более того, ряд этапов отбора будет проходить в офлайн-формате. Все документы отправим на специальную проверку в КГД, МВД, КНБ. Задания обновятся, у людей не будет возможности помочь друг другу", - заявила она.



Агентство по делам государственной службы планирует запустить собственную информационную платформу I-Kyzmet, где будет оцифрован весь документооборот государственных служащих. Именно на этой базе планируется организовать отбор в Президентский молодежный кадровый резерв.



"В состав комиссии мы также вводим не только представителей аппарата Президента и Агентства по делам госслужбы. В этот раз мы хотим пригласить министров и акимов как потенциальных работодателей, чтобы они изначально знали этих людей и задали свои вопросы. Это облегчит трудоустройство", - добавила Жаилганова.



#3 Судьба резервистов 2019 года



В заключение председатель Агентства по делам государственной службы рассказала, почему не все резервисты прошлого отбора трудоустроены.



"Честно говоря, они не безработные люди. Они не соглашаются на должности, которые им предлагают. Думаю, что в течение пяти лет их трудоустроят. У них есть своя индивидуальная программа развития, в которой расписано, какие компетенции надо повысить. Они работают над этим. Назначение других резервистов на подобные высокие должности требует опыта работы и компетенций путем последовательного прохождения карьерных ступеней и соответствующего обучения. Поэтому работа с уже сформированным пулом кадрового резерва будет продолжена", - рассказала она.



Отметим, что сейчас 166 резервистов из 300 трудоустроены:



12 человек назначены на политические должности;

один получил должность в корпусе "А";

92 стали управленцами корпуса "Б";

58 получили работу в квазигоссекторе и иных организациях;

Трое стали сотрудниками правоохранительных служб.



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Председатель Агентства Казахстана по делам государственной службы Анар Жаилганова



Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести еще один отбор в резерв в 2021 году. В новый пул войдут 50 человек.



В 2019 году в Казахстане организовали отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Участие в конкурсе приняли около 6 тысяч казахстанцев, в итоге выбрали только 300 человек.