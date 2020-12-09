Для борьбы с терроризмом власти Франции хотят ускорить высылку радикализованных нелегалов, - "Le Figaro"

18:33 09.12.2020

9 декабря 2020 г.

Кристоф Корневен | Le Figaro



"(...) Атака на "питательную среду терроризма", то есть причину, по которой пускает ростки политический ислам, не должна заставлять нас забывать о том, что государство тоже действует в соответствии с тем, что эксперты называют "высоким уровнем опасности". Помимо 235 посещений на дому и 248 арестов, проведенных в рамках мер, введенных после теракта 16 октября, Жеральд Дарманен четко заявил о своем намерении как можно скорее выслать 231 иностранца с неурегулированным статусом - они занесены в картотеку лиц, представляющих оперативный интерес по линии профилактики радикализации террористического характера (FSPRT)", - пишет журналист Le Figaro" Кристоф Корневен.



"Половина из них обезврежены", - сказал министр внутренних дел на телеканале RTL в прошлый четверг. И раскрыл подробности о том, что 66 из этих радикализованных нелегалов уже доставлены в их родные страны, несмотря на неблагоприятную обстановку, - передает журналист. "Мы переживаем пандемический кризис, и воздушные коридоры закрыты, поэтому сделать это не так просто", - признал Жеральд Дарманен, уточнив, что "около пятидесяти других (находились) в административных центрах в ожидании высылки после открытия авиаперевозок".



"(...) Наконец, по подсчетам министерства внутренних дел Франции, около тридцати человек находятся под домашним арестом. "Остается от 70 до 80 человек, которых мы должны либо идентифицировать, либо определить их местонахождение, зная, что некоторые уехали в свою страну происхождения, не доведя это до нашего сведения, - уточнил министр. - Иногда они обращаются в административный суд, и нужно дождаться окончания рассмотрения этих обращений, чтобы их выслать".



"Практика высылки не нова, но она набирает обороты под давлением истерзанного общественного мнения и Елисейского дворца, который требует результатов", - отмечает автор статьи.



"(...) Министр внутренних дел, подгоняемый нападением 25 сентября 2020 года, совершенным возле бывшего здания Charlie Hebdo, обезглавливанием Самюэля Пати 16 октября и резней в церкви Нотр-Дам в Ницце тринадцатью днями позже, совершил поездку в Марокко, Тунис, Алжир и Россию, страны с наибольшим числом радикально настроенных иностранцев с неурегулированным статусом, находящихся во Франции. Его цель? "Ускорить эти высылки", - заявил министр, который представил властям каждой страны список нежелательных лиц. В общей сложности с начала пятилетнего срока из Франции уже выслано более 450 иностранцев с неурегулированным статусом и занесенных в картотеку FSPRT", - резюмирует Le Figaro.



Источник: Le Figaro