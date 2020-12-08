 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Инопланетяне существуют, а человечество "пока не готово" ко встрече с ними, - Jerusalem Post
18:35 09.12.2020

8 декабря 2020 г.
Аарон Рейх | The Jerusalem Post
Инопланетяне существуют, а человечество "пока не готово" ко встрече с ними, утверждает бывший глава израильской космической безопасности
"Государство Израиль установило контакт с инопланетянами? По словам израильского генерала в отставке, а ныне профессора Хаима Эшеда, ответ - да, но это держится в секрете, потому что пока "человечество не готово", - передает The Jerusalem Post.

"Эшед, возглавлявший израильскую программу космической безопасности в течение почти 30 лет, и являющийся трехкратный лауреатом премии Israel Security Award, в интервью газете Yediot Aharonot объяснил, что и Израиль, и США имеют дело с инопланетянами уже много лет, (...) сообщив о существовании "Галактической Федерации". 87-летний бывший руководитель космической безопасности описал также, какого именно рода соглашения были якобы заключены между США и инопланетянами, потому что те хотят изучать и понять "ткань Вселенной". Это сотрудничество включает секретную подземную базу на Марсе, где находятся американские и инопланетные представители", - пишет The Jerusalem Post.

"Если это правда, то это совпало бы с созданием президентом США Дональдом Трампом Космических сил в качестве пятой ветви вооруженных сил США, хотя неясно, как долго такие отношения, если таковые имеются, продолжаются между США и их предполагаемыми внеземными союзниками. Но Эшед настаивает на том, что Трамп знает о них и что он "был на грани" того, чтобы раскрыть их существование. Однако Галактическая Федерация предположительно помешала ему сделать это, заявив, что хочет предотвратить массовую истерию, поскольку считаtт, что человечество должно "развиться и достичь стадии, на которой мы... поймем, что такое космос и космические корабли", передает Yediot Aharonot.

"Что касается того, почему он решил раскрыть эту информацию именно сейчас, Эшед указал, что время определяется только тем, насколько изменился академический ландшафт и насколько он уважаем в научных кругах. "Если бы я выступил с тем, что говорю сегодня, пять лет назад, меня бы отправили в больницу", - пояснил он Yediot. (...)

Газета добавляет, что больше информации Эшед представил в своей книге "Вселенная за горизонтом - беседы с профессором Хаимом Эшедом", например, о том, как инопланетяне предотвращали ядерные апокалипсисы и "когда мы можем включиться и навестить Людей в черном". (...) Неясно, существуют ли какие-либо свидетельства, подтверждающие утверждения Эшеда, подчеркивается в публикации (...)

Источник: The Jerusalem Post

Источник - инопресса
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