Токаев придумал Казахстану новую систему госпланирования. Изобрел карандаш

18:48 09.12.2020

Токаев о новой системе госпланирования: Как можно меньше красивых слов

Система должна обеспечить последовательность и взаимную увязку программ и реформ.



Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам, сообщает zakon.kz.



По информации Акорды, на мероприятии выступили члены Высшего совета по реформам: председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, советник Президента – заместитель Председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти, Премьер-министр Аскар Мамин, руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев.



В своем выступлении Токаев отметил, что новая система государственного планирования должна обеспечить последовательность и взаимную увязку программ и реформ.



Новая система государственного планирования должна быть полностью освобождена от догматизма, формализма. Как можно меньше красивых слов, как можно больше содержания. Она должна быть абсолютно прагматичной, с тем, чтобы оставить свободу маневра для исполнителей. Крайне важно, чтобы не загружать исполнителей дополнительной работой, то есть нельзя допустить перегрева работы в этом направлении, в ущерб другим практическим делам. Я хотел бы подчеркнуть, что Правительство должно работать в тесном взаимодействии с экспертным сообществом и общественностью, - сказал Глава государства.

Президент поручил в системе реформ государственного планирования обратить самое пристальное внимание вопросам ускорения цифровизации. Также необходимо проанализировать всю иерархию документов и программ, реализуемых государственными органами.



За несколько десятилетий Независимости скопилось большое количество программ, некоторые из них пошли на утрату, появляются новые программы и документы. Всех их надо иерархически выстроить, избавиться от ненужных. И выстроить абсолютно понятную, прозрачную систему планирования. Прежде всего понятной для исполнителей и людей, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на важность работы консультативных комитетов и поставил конкретную задачу – определить перечень первоочередных реформ и предложений по их реализации. Особое внимание он поручил уделить крупным реформам, в частности, разработке Социального кодекса, проектов "Цифровой Казахстан", "АПК-2025". Важнейшим вопросом становится установление прозрачных и единых для всех "игроков" правил игры. Честная конкуренция, снижение административного прессинга – это системные условия экономического роста.



Он также остановился на вопросах реформирования судебной и правоохранительной систем. По его мнению, следует продолжить работу по цифровизации и внедрению передовых IT-технологий в деятельность судей и правоохранителей. Отдельное внимание необходимо уделить повышению профессионализма судейского корпуса и личного состава правоохранительных органов.



Нам нужны системные меры, в том числе и кадрового характера. Каждое назначение на пост судьи, будь это судья Верховного суда или председатели областных судов, вызывает острую дискуссию, прежде всего в самом судейском корпусе. Друг друга обвиняют в непрофессионализме, в применении личных связей и прочее. Нам все эти нездоровые тенденции нужно серьезным образом преодолеть, - констатировал глава государства.

По итогам заседания были утверждены план работы Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам на 2021 год и составы консультативных комитетов.