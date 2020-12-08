Восстановил "честное имя". КазБуржуй Утемуратов уверяет, что британский суд уже снял арест с его имущества

19:13 09.12.2020

Булат Утемуратов прокомментировал решение английского суда.



Я удовлетворен отменой решения английского суда о наложении ограничений на мои активы и отзывом иска БТА Банка. Наша группа юристов в короткие сроки провела работу по сбору ключевых доказательств моей непричастности, - сказал он.

Он отметил, что работа компаний строится на принципах прозрачности, основана на уважении закона и лучших практиках корпоративного управления.



Репутация и честное имя для меня всегда на первом месте. Хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал меня в этот непростой период – моей семье, друзьям, партнерам, коллективам компаний Группы и всем неравнодушным людям, - добавил Утемуратов.