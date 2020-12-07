|Юлий Юсупов: "Экономика Узбекистана в двух цифрах"
19:14 09.12.2020
Понедельник, 07 Декабря 2020
Купил за 48 тыс., продал за 76 тыс.
Почему Узбекистан, имея трудолюбивое и предприимчивое население, богатые природные ресурсы, входит в число 40 самых бедных стран мира?
Да потому, что на шее узбекской экономики висят сотни, тысячи искусственных монополий и коррупционных кормушек, которые, к примеру, позволяют покупать импортный товар за 48 тыс. долл., из таможенных платежей платить только 15% НДС и продавать его нам за 76 тыс. долл. - источник информации. Не зря же эти данные запретили публиковать депутатам: мафия не любит публичности.
Поэтому пока мы:
- не разрушим искусственные монополии, паразитирующие на населении и бюджете,
- не сломаем машину бюрократических и налоговых барьеров для не блатного бизнеса и конкуренции, работающей одновременно с машиной раздачи льгот и привилегий для "своих",
- не реформируем нашу тяжелобольную систему государственного управления экономикой, которая только и делает, что плодит искусственные монополии, барьеры для конкурентного бизнеса и коррупционные схемы,
- не приватизируем государственные предприятия, которые на самом деле давно прихватизированы их менеджерами и вышестоящими коррумпированными чиновниками,
- не реформируем наши суды, которые "судами" называются чисто по недоразумению,
- не освободим сельских жителей от пут феодально-крепостнической системы обязательных госзаказов и неограниченной власти хокимов, до этих пор Узбекистан будет оставаться бедной страной.
Юлий Юсупов, экономист