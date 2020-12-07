Юлий Юсупов: "Экономика Узбекистана в двух цифрах"

19:14 09.12.2020

Понедельник, 07 Декабря 2020



Купил за 48 тыс., продал за 76 тыс.



Почему Узбекистан, имея трудолюбивое и предприимчивое население, богатые природные ресурсы, входит в число 40 самых бедных стран мира?



Да потому, что на шее узбекской экономики висят сотни, тысячи искусственных монополий и коррупционных кормушек, которые, к примеру, позволяют покупать импортный товар за 48 тыс. долл., из таможенных платежей платить только 15% НДС и продавать его нам за 76 тыс. долл. - источник информации. Не зря же эти данные запретили публиковать депутатам: мафия не любит публичности.



Поэтому пока мы:



- не разрушим искусственные монополии, паразитирующие на населении и бюджете,



- не сломаем машину бюрократических и налоговых барьеров для не блатного бизнеса и конкуренции, работающей одновременно с машиной раздачи льгот и привилегий для "своих",



- не реформируем нашу тяжелобольную систему государственного управления экономикой, которая только и делает, что плодит искусственные монополии, барьеры для конкурентного бизнеса и коррупционные схемы,



- не приватизируем государственные предприятия, которые на самом деле давно прихватизированы их менеджерами и вышестоящими коррумпированными чиновниками,



- не реформируем наши суды, которые "судами" называются чисто по недоразумению,



- не освободим сельских жителей от пут феодально-крепостнической системы обязательных госзаказов и неограниченной власти хокимов, до этих пор Узбекистан будет оставаться бедной страной.



Юлий Юсупов, экономист