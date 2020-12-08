Создается Узбекско-кыргызский инвестиционный фонд в 50 млн долларов

19:39 09.12.2020

Узбекистан и Кыргызстан создают инвестиционный фонд с уставным капиталом в 50 млн долларов.



Кыргызско-узбекский инвестиционный фонд создается с уставным капиталом в 50 млн долларов. Соответствующее решение было принято на встрече заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и исполняющего обязанности премьер-министра Кыргызстана Артема Новикова, сообщила пресс-служба кыргызского правительства.



Встреча прошла в Фергане. Ее участники также договорились создать рабочую группу по взаимодействию в таможенной сфере и подписать в дальнейшем дорожную карту по расширению и углублению двустороннего сотрудничества.



Кроме того, стороны условились до 25 декабря рассмотреть комплекс вопросов по реализации совместных инвестиционных проектов и проектов промышленной кооперации.



На встрече также обсуждались вопросы развития транспортной отрасли, в том числе международных перевозок для расширения географии экспорта обеих стран, и совместной торгово-логистической и оптово-распределительной инфраструктуры на территории двух стран.



За 10 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот с Кыргызстаном составил 736,3 млн долларов, из них экспорт - 622,4 млн, импорт - 113,9 млн.



Ранее сообщалось, что Узбекистан и Казахстан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь кыргызскому народу.