 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан близок к развалу, - Т.Масадыков
19:45 09.12.2020

Сегодня на platon.asia известный кыргызский политик, эксперт Таалатбек Масадыков.

Таалатбек Масадыков: Я верю, что наш народ сможет преодолеть сегодняшние трудности.

- Недавно Вы заявили, что происходящие в Кыргызстане политические процессы незаконны, то есть не соответствуют букве закона. Таалатбек Шамудинович, есть ли признаки того, что вся эта политическая турбулентность скоро вернется в более-менее правовое русло?

- В стране есть Основной закон – Конституция, по которому страна жила до событий 5-6 октября текущего года. Закон нравиться кому-либо или нет, закон правильный или не отвечает сегодняшним требованиям общества, это вопрос, на который предстоит еще дать ответ.

Но если в результате открыто сфальсифицированных выборов, представители политических партий, не согласных с результатами этих выборов, вышли с протестом на площадь. И в результате этих протестов к власти приходят новые политические силы, то эти силы были обязаны следовать основному закону и провести новые парламентские выборы, затем провести президентские выборы и уже потом заниматься реформой конституции. Но новые силы пошли по другому пути. С моей точки зрения, эти политические процессы незаконны.

Я очень надеюсь, что представители новой власти и те политические силы, которые выступают против изменения конституции, против референдума о форме правления, постараются начать реальный диалог, прислушаются друг к другу и цивилизованно придут к приемлемому для большинства сторон решению, что, уверен, поможет вернуться в правовое русло. Но пока стороны просто не слышат друг друга и турбулентность продолжается.

- Таалатбек Шамудинович, в одном из своих интервью Вы сказали, что Кыргызстану для развития нужна не демократия, а жесткий порядок, чтобы предотвратить сползание страны в мир тотального криминала. Однако вроде бы теперь Кыргызстан, как никогда, нуждается в верховенстве закона, беспристрастной реализации демократических процедур и прав?

- В моем понимании жесткий порядок, согласно законам, и есть верховенство закона. Демократия без работающих законов – это не демократия. Когда говорят о демократии, демократических процедурах и правах, различные политические силы в разных странах понимают и осуществляют эти процедуры и права по-разному. Да и есть ли единый критерий оценки демократии? В Кыргызстане, к сожалению, есть только лозунги о демократии. Единственное демократическое, что реально есть у нас, – это, наверное, свобода слова. А в остальном – это полнейший хаос, анархия и бардак практически во всех сферах жизни нашего общества.

- Таалатбек Шамудинович, некоторые эксперты говорят, что сейчас Кыргызстан на грани развала, скатывания в бесконечный хаос. Вы разделяете это мнение, или все же у вашей страны есть какие-то скрытые возможности, которые позволят ей успешно преодолеть все сегодняшние трудности?

- Я бы сказал - мы не на грани скатывания в бесконечный хаос - мы уже давно в полном хаосе. А вот к развалу страны, мы, действительно, очень близки именно сейчас.
В то же время я верю, что наш народ сможет преодолеть сегодняшние трудности. Летом этого года, когда коронавирус бушевал в стране, правительство показало свою недееспособность и некомпетентность, а простые кыргызстанцы показали, что они могут самоорганизоваться и помочь друг другу без помощи правительства. Такие примеры вселяют надежду на то, что не все еще потеряно в стране.

- Ряд политологов полагает, что Кыргызстан никогда не был островком демократии в Центральной Азии, а все революции у вас являлись государственными переворотами, когда власть переходила к очередному авторитарному режиму. Но, может быть, все-таки все эти бурные политические процессы содержат в себе какие-то элементы зарождающегося демократического плюрализма, гражданского политического участия?

- На мой взгляд, первые 5-7 лет после развала Советского Союза, во времена первого президента А. Акаева, действительно, первые демократические процессы, реформы были начаты в Центральной Азии именно в Кыргызстане. И тогда мы с гордостью говорили, что Кыргызстан является островком демократии. Но, к сожалению, эти демократические реформы не были доведены до конца, и потом пошел обратный процесс.

События 2005, 2010 и 2020 гг. кто-то называет революциями, а кто-то просто переворотами. Конечно, трудно назвать эти события революциями. Но, как бы мы не называли эти события, можно сказать, что в результате этих событий наше гражданское общество качественно выросло, и наш народ практически во всех уголках страны открыто заявил, что больше жить по-прежнему не хочет. Это положительный и нужный процесс.

- На мой взгляд, в вашем обществе сейчас довольно широко распространяются демократические политические ценности, что показали октябрьские события, когда, например, граждане, объединившись в дружины, добровольно защищали покой бишкекчан. Таалатбек Шамудинович, что Вы думаете насчет всех этих феноменов?

- Это и говорит о становлении гражданского общества, о здравом смысле и мудрости простых кыргызстанцев. Конечно, такие феномены проявились больше у граждан в городах, так как образованность городских граждан и их политическая активность всегда была выше, чем в селах и деревнях.

Источник - platon.asia
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