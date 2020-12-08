В составленный США санкционный "список Магницкого" попал и кыргызский олигарх Матраимов

00:03 10.12.2020

9 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Власти США добавили Райымбека Матраимова в санкционный список



Соединенные Штаты добавили трех человек, в том числе бывшего таможенника Райымбека Матраимова, в так называемый список Магнитского. Об этом сообщает "Радио Свобода".



По данным СМИ, к Райымбеку Матраимову будут применены санкции в соответствии с Глобальным законом Магнитского.



Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках Штатов.



"Райымбек Матраимов обозначен как иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным должностным лицом, ответственным или замешанным в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами, или добычу природных ресурсов, или взяточничество", - указано на сайте Министерства финансов США.



В сообщении также говорится, что два других человека, попавших под санкции, - граждане Макао и Либерии.



Напомним, что совместное журналистское расследование "Азаттыка", Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс.



Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.



В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.



Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.