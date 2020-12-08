Нехватка электроэнергии в Таджикистане: власти не дают внятного ответа происходящему

00:20 10.12.2020

Муллораджаб Юсуфзода

Абдулло Ашуров



Несмотря на продолжающиеся отключения электроэнергии в частном секторе, таджикские власти пока не дают внятного объяснения происходящему.



Холдинг "Барки Точик" сообщает, что они продолжают ремонт подведомственного оборудования и именно поэтому днем происходит отключение света. Усмонали Усмонзода, заместитель премьер-министра страны, два дня назад на совещании в Хатлонской области, сказал, что отключение электроэнергии связано с "низким уровнем воды в Нурекском водохранилище". Источники Радио Озоди говорят, что уменьшение уровня воды в этом водохранилище связано с чрезмерным водоснабжением соседнего Узбекистана.



Кто говорит правду?



В своем официальном ответе на запрос Радио Озоди энергохолдинг 4 декабря сообщил, что причиной отключения электроэнергии "являются ремонтно-восстановительные работы". Нозирджон Едгори, пресс-секретарь "Барки Точик", письменно сообщил в ответ на наш запрос о том, что ремонт идет на всех основных электростанциях, как например Нурекская и Сарбандская ГЭС. По его словам, "ремонт идет также и на подстанциях "Душанбе-500" и "Регар-500".



Однако некоторые из экспертов и жителей страны скептически относятся к подобной информации и заявляют, что даже капитальный ремонт не может длиться более одного месяца. Сомнения в правдивости объяснений "Барки Точик" увеличились после слов вице-премьера в Хатлоне, который, как мы уже указывали выше, 2 декабря на одном из собраний сказал, что причиной отключения электроэнергии является низкий уровень воды в водохранилищах Таджикистана.



Противоречивые объяснения от таджикских властей происходят на фоне того, что некоторые из источников Радио Озоди говорят, что отключения электроэнергии могут быть связаны, помимо сухого летнего сезона в Таджикистане и соответственно низкого уровня воды в реках, и с тем, что из водохранилищ страны отпускается больше воды, в сравнении с прошлыми годами, в Узбекистан.



Узбекистан заявляет, что он получил "избыточную воду".



Например, в соответствии с решением кабинета министров Узбекистана от 18 июля 2020 года, из-за нехватки воды в реках региона полив земель в сырдарьинском регионе был произведен за счет воды, поставляемой из водохранилищ "Барки Точик". Тогда министерство мелиорации Узбекистана заявило, что в этих целях Таджикистану будет предоставлено дополнительно 5 насосов мощностью 500 литров в секунду, а также еще 20 насосов другой мощности. За дополнительный забор воды со стороны Узбекистана было предоставлено полтора миллиарда сумов (около 145 тыс долларов США) министерству энергетики и водного хозяйства Таджикистана.



Летом этого года ситуацию с орошением земель в Узбекистане усугубил прорыв дамбы в водохранилище Сардоба, которое обеспечивало полив земель в нескольких областях Узбекистана.



Выделение Узбекистану больших чем в прошлом году объемов воды, по словам источников Радио Озоди, которые работают в энергетической отрасли Таджикистана, связано с тем, что "таджикские власти надеялись, что к осени естественный сток вновь наполнит водохранилища, в том числе и Нурекское, до необходимого уровня". Однако, по словам наших собеседников из энергосистемы Таджикистана, надежды не оправдались и воды в водохранилищах все еще мало.



Выручают сандали



Ремонт ли оборудования или нехватка воды или же это связано с выделением дополнительных объемов воды соседнему Узбекистану – большинство жителей Таджикистана сталкиваются в эти дни с серьезной нехваткой электроэнергии в наступившие ранее обычного холода. Жители говорят, что им с 7 утра до 5 часов вечера постоянно отключают электричество, что существенно осложняет им жизнь.



Рамазон Рахматуллоев, житель кишлака Далени Поен района Деваштич, говорит, что они вынуждены были снова установить дома "сандали" - национальную печь: "Обогревать дом стало очень тяжело. Электричество очень помогало в этом плане, но теперь его отключают по 12-15 часов в сутки. Вот, сандали поставили дома".



Несмотря на сложившуюся ситуацию, власти так и не заявили, когда же жители будут обеспечены постоянным электричеством. В ответе "Барки Точик" лишь отмечается, что обеспечение населения бесперебойным электричеством станет возможным лишь после того, как "энергосистема страны станет работать стабильно и надежно". Руководство энергохолдинга заявляет, что причиной сложившегося положения являются несвоевременные поставки оборудования, необходимого для ремонта. Действительно, границы до сих пор закрыты, однако для поставок товаров и оборудования никаких препятствий нет.



"Старые болячки"



Отключение электроэнергии в Таджикистане зимой – это старая проблема для жителей Таджикистана. После того, как Таджикистан стал независимым государством, страна столкнулась с перебоями в подаче электроэнергии. Хотя и в 2017 году власти заявили, что теперь все отключения электроэнергии или введенные ранее лимиты на подачу электроэнергии будут сняты, граждане все также продолжают сталкиваться с отключением электричества.



И это при том, что в соответствии с официальной статистикой, только в октябре Таджикистан продал за рубеж электроэнергии на 2 млн долларов. При этом экспорт электроэнергии составил на 1,6 млн долларов меньше, чем в 2018 году.



За 10 месяцев 2020 года в Таджикистане выработано 16,1 млрд кВт.ч электроэнергии, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 5,1 процента. Таджикистан продал за десять месяцев трем соседним государствам – Узбекистану, Афганистану и Кыргызстану – электроэнергии на 50 млн долларов. При этом доходы Таджикистана от экспорта электроэнергии уменьшились в сравнении с 2019 годом на 39 млн долларов.