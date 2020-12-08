На Луну через Пекин. США готовятся, Россия фантазирует, Китай летает, - В.Волгин

00:24 10.12.2020 Волгин Владимир



В первый день декабря на поверхность Луны совершил мягкую посадку китайский космический аппарат "Чанъэ-5". После прилунения он приступил к сбору образцов лунного грунта. На настоящий момент образцы уже собраны и взлетный модуль успешно вывел их на лунную орбиту.



Китайский рывок

Конечно, миссия по доставке и изучению образцов лунного реголита сама по себе является знаковым событием. Однако следует иметь в виду, что это уже третья удачная посадка китайского автоматического аппарата на поверхность спутника Земли. Такое завидное постоянство наводит на мысль, что Китай поэтапно отрабатывает технологии для грядущих пилотируемых полетов на Луну своих тайконавтов.



Пока американское NASA составляет планы по освоению ресурсов Луны и подписывает договоры с партнерами в рамках своей программы Artemis, а Россия вообще ограничивается лишь окололунными разговорами, Китай шаг за шагом штурмует одну за другой космические вершины. Начав свой космический путь с запуска первого простейшего спутника в 1970 году, сегодня Китай стал третьей державой мира, обладающей пилотируемой космонавтикой и способной осуществлять сложные научные миссии в космическом пространстве. В ближайших планах – создание собственной орбитальной станции, базовый блок которой должен быть запущен в следующем году. Это будет своего рода а-ля ОКС "Мир" в китайском исполнении. Следуя логике и амбициям Поднебесной, коих китайцы особо и не скрывают, за станцией неизбежно должны последовать лунные пилотируемые экспедиции. Новый корабль для этих целей они уже успешно испытали в первом космическом полете.



Правда, для осуществления лунного проекта им придется решить еще несколько сложных технических задач. Прежде всего построить сверхтяжелую ракету-носитель "Чанчжэн-9". В отличие от США и СССР китайцам еще не доводилось создавать что-то подобное. Но давайте вспомним недавний опыт, как они создавали свой тяжелый носитель "Чанчжэн-5". Что-то они сделали сами, а какие-то технологии банально украли, ведь научно-техническая разведка Китая работает в высшей степени эффективно. Другие купили по дешевке, в частности на Украине были приобретены буквально за гроши технологии производства ЖРД РД-120, разработанного, кстати, российским предприятием. Двигатель был не первой свежести, но китайцев и это устроило. Наверное, нечто подобное они планируют провернуть и со сверхтяжем и, судя по позитивным тенденциям, у них должно получиться.



А мы буксуем

На фоне небывалой динамики китайской космической программы и традиционных успехов научных проектов США в космосе заметно поблекли российские достижения. Из крайних запусков можно отметить, пожалуй, только работу научного аппарата "Спектр-РГ". По такому случаю сразу вспоминаются слова Бориса Березовского, сказанные в лондонской эмиграции: "Деньги были, деньги будут, сейчас денег нет". По аналогии со сказанным, у нас тоже были космические достижения (мы помним) и наверняка будут (свято в это верим), но вот сегодня похвастать особо нечем.



Да, рутинно и практически без сбоев летают к МКС "Союзы", с прежней надежностью осуществляют пуски Космические войска, работают на орбитах целевые спутники, но революционных проектов как-то давно не наблюдается. Известно, что они все-таки есть, и остается только надеяться и ждать, когда их планомерно воплотят в жизнь. Судьба грядущих свершений в большей мере, как ни странно, зависит не от компетенции работников космических предприятий, а от финансовой составляющей. Будут выделены деньги – пойдут в дело и новые проекты, коих накопилось немало, причем самой разной направленности.



На Луну через Пекин

Фото: bigasia.ru



Недавно на заседании Комитета Госдумы РФ по образованию и науке выступил президент РАН Александр Сергеев. Он недвусмысленно заявил, что из-за недофинансирования мы не сможем конкурировать в космосе с другими державами. И это будет просто катастрофа космической науки. "В текущем году финансирование научного космоса, которое есть в России, в 60 раз меньше, чем финансирование научного космоса в NASA", – заявил он.



В таких условиях представляется разумным тиражировать опыт создания КА "Спектр-РГ", который создавался совместно Россией и Германией. Выгода в таком подходе, что называется, налицо: деньги – в складчину, а научные открытия – общие. И чем больше стран принимают участие в том или ином проекте, тем выгоднее всем. Это поняли и в США, которые тянут в свой лунный проект как можно больше стран-участниц.



Пойдем вместе?

Что же остается делать в сложившейся ситуации России? Надо заметить, что вариантов тут не много, а реальный вообще один – осваивать Луну вместе с Китаем. Тем более что Китай на официальном уровне пригласил принять участие в этом проекте другие страны, делая недвусмысленный намек прежде всего своему северному соседу. Сотрудничество наших стран в области пилотируемой космонавтики облегчается тем, что и китайская, и российская техника во многом базируется на проверенных временем советских технологиях. Если России они достались, что называется, по наследству, то они же явились фундаментом и китайской космической программы, и только исключительно благодаря им программа развивается сегодня столь стремительно.



При правильной постановке дела у России по большому счету будет с чем зайти в лунный проект. Если обеспечить стабильное финансирование, то к началу 2030-х годов, когда станет реальностью пилотируемая экспедиция с высадкой на поверхность Луны, российская космонавтика подойдет явно не с пустыми руками. Уже будет полностью отработан новый космический корабль "Орел", который после долгих проволочек сейчас активно создается в РКК "Энергия". Может пойти в серию энергетический модуль, строящийся для российского сегмента МКС. Такие модули смогут пригодиться как для будущей российской орбитальной станции, что придет на смену стареющей МКС, так и для планируемой станции на лунной орбите. К этому сроку должны быть завершены летные испытания новой линейки ракет-носителей, прежде всего РН "Союз-5", "Ангара-5М" и "Ангара-5В", и начаты первые полеты сверхтяжелой РН "Енисей", а затем и РН "Дон".



Возможно, даже начнутся летные испытания ядерного буксира – транспортного модуля с ядерной установкой мегаваттного класса, за создание которого отвечает Центр им. Келдыша. На этом изделии стоит заострить внимание. Именно ядерный буксир позволит сделать рентабельными перелеты между земной и лунной орбитами и обратно. Судя по всему, Россия здесь опережает своих конкурентов примерно на десятилетие и тут главное – не снижать темпов. Если все пройдет удачно, Россия получит громадные возможности как по перемещению полезных нагрузок между орбитами (что даст колоссальную экономию), так и при полетах в дальний космос. И в этом плане мы будем вне конкуренции еще очень и очень долгие годы.



Несколько лет назад Илон Маск сделал ставку на многоразовые РН и не прогадал, фактически монополизировав коммерческие запуски тяжелых космических аппаратов. Имея монополию, сегодня он снимает все сливки с этого рыночного сегмента. По большому счету быть монополистом выгодно: достаточно вспомнить доставку на МКС американских астронавтов с помощью российского космического корабля "Союз". После трагической аварии американской "Колумбии" американцам стало просто не на чем летать в космос и им пришлось покупать места на нашем КК "Союз", ибо других вариантов просто не было. Целых семнадцать лет NASA было вынуждено оплачивать Роскосмосу эту услугу, затратив почти четыре миллиарда долларов. Иными словами, Россия заработала эти деньги благодаря своей монополии на пилотируемые полеты. Поэтому создав ядерный буксир, Роскосмос сможет снова стать монополистом и повторить успех Маска на новом технологическом витке.



Также очень хочется верить, что через десяток лет будет наконец-то освоено многострадальное производство элементной базы для космической техники, без чего невозможно дальнейшее движение вперед. Нельзя же бесконечно зависеть от зарубежных поставщиков ключевых электронных компонентов для своих спутников.



В общем, Россия имеет все шансы подойти к рубежу 2030 года в полном смысле слова во всеоружии. Если Минфин не подведет.



Владимир Волгин

Опубликовано в выпуске № 47 (860) за 8 декабря 2020 г. Источник - ВПК

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