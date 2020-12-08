США внесли Таджикистан и Туркменистан в список нарушителей религиозных свобод. Узбекистан исключен из спецсписка

00:32 10.12.2020

Соединенные Штаты внесли Таджикистан и Туркменистан в список стран, вызывающих особую озабоченность за "систематические, продолжающиеся, вопиющие нарушения свободы вероисповедания".



Россия включена в специальный список наблюдения за странами, чьи правительства занимались или допускали "серьезные нарушения религиозной свободы". Об этом говорится в опубликованном заявлении Госсекретаря США Майка Помпео, передает Голос Америки.



"Соединенные Штаты выделяют Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Нигерию, КНДР, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан в качестве стран, вызывающих особую озабоченность в соответствии с определениями закона о международных религиозных свободах 1998 года с внесенными в него поправками, так как участвуют или терпят "систематическое, продолжающееся, вопиющее нарушение свободы вероисповедания", – говорится в сообщении, распространенном Госдепом.



Отмечается, что наряду с Россией в специальный список наблюдения за странами, чьи правительства занимались или допускали "серьезные нарушения религиозной свободы", включены Коморские острова, Куба, Никарагуа.



Тем временем Судан и Узбекистан были исключены из специального списка наблюдения на основе "значительного, конкретного прогресса, достигнутого их правительствами за последний год", заявили в Госдепе.



"Я рад сообщить, что Судан и Узбекистан были исключены из специального списка на основании значительного, конкретного прогресса, достигнутого их соответствующими правительствами за последний год. Их смелые реформы своих законов и практики служат образцом для подражания другим странам", – заявил Помпео.



В документе отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать работать над тем, "чтобы положить конец злоупотреблениям и преследованиям по религиозным мотивам во всем мире, а также обеспечить, чтобы каждый человек, везде и в любое время, имел право жить согласно велениям совести".