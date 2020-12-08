Джо Байдену строят китайскую стену. Администрация Трампа срывает перезагрузку с Пекином, - "Къ"

00:53 10.12.2020

Уходящая администрация президента США Дональда Трампа делает последние шаги, призванные сохранить конфликт с Китаем и после смены власти в Белом доме. Вашингтон уже внес в санкционный список по Гонконгу 14 членов руководства парламента КНР и теперь намерен поставить новую партию вооружений Тайваню. Пекин грозит жесткими контрмерами. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью The Wall Street Journal выразил убежденность, что перемены в отношениях с КНР необратимы и перезагрузка невозможна. Между тем будущая администрация Джо Байдена уже подбирает нового посла в Пекине: им может стать претендент на пост президента на выборах 2020 года демократ Пит Буттиджич.



В преддверии смены власти в Белом доме, которая официально произойдет 20 января будущего года, президент США Дональд Трамп стремится максимально обострить американо-китайские отношения, оставив конфликт с Пекином в качестве своего главного "внешнеполитического наследия" будущей демократической администрации Джо Байдена.



Новый громкий скандал между Вашингтоном и Пекином разгорается после того, как в понедельник США расширили санкционный список по Гонконгу, внеся в него 14 членов руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Санкции против ведущих китайских парламентариев повлекут за собой заморозку их активов в США, запрет на въезд в страну, а также запрет для американских граждан или компаний на ведение с ними бизнеса.



Новые ограничительные меры были введены после того, как 11 ноября власти Гонконга отстранили от работы четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета, после чего все депутаты от оппозиции в знак протеста подали в отставку.



Изгнание оппозиции из гонконгского парламента произошло сразу после того, как в начале ноября Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял резолюцию, которая закрепляет патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга.



Резолюция позволяет без судебного разбирательства лишать мандатов тех депутатов, поведение которых власти Китая сочтут "непатриотичным".

Реакция Пекина на расширение санкционного списка по Гонконгу последовала незамедлительно: во вторник временный поверенный в делах США в Китае Роберт Форден был вызван в МИД КНР. "США серьезно нарушили основные нормы международных отношений, вмешались во внутренние дела Китая, нанесли серьезный ущерб китайско-американским отношениям",- заявил заместитель главы МИД КНР Чжэн Цзэгуан. По его словам, отстранение четырех членов Законодательного совета Гонконга было полностью законным, так как опиралось на резолюцию парламента КНР.



В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге во вторник призвала США "немедленно отменить свое ошибочное решение". Она сообщила, что "Китай примет решительные контрмеры и будет твердо отстаивать свои суверенитет, безопасность и интересы развития". Отвечая на вопрос журналистов, о каких контрмерах Пекина может идти речь, Хуа Чуньин заметила: "Прошу всех немного подождать. Мы объявим об этом в надлежащее время".



В тот же день власти КНР выразили решительный протест против планов США поставить Тайваню военные средства защищенной связи на сумму $280 млн, о которых ранее заявили Госдепартамент США и правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

"Мы настоятельно призываем Вашингтон оставаться приверженным принципу единого Китая и трем совместным коммюнике Китая и США, а также прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам, продвигающим идею независимости Тайваня",- заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь. По ее словам, находящаяся у власти на Тайване Демократическая прогрессивная партия впустую тратит деньги на американское оружие, поскольку "намерение военной силой воспрепятствовать воссоединению Китая обречено на провал".



Еще одним подтверждением того, что в оставшиеся до смены власти в Вашингтоне недели администрация Трампа стремится не ослаблять давление на Пекин и максимально подключить к нему своих партнеров и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, стало заявление министра торговли США Уилбура Росса, прозвучавшее на Азиатском форуме в Сингапуре. "Китай по-прежнему остается крупнейшим потенциальным рынком и основной военной и экономической угрозой в регионе",- заявил он. По словам министра, Пекин упорно не соблюдает многие правила международной торговли, в связи с чем Вашингтон вынужден вводить против него все новые санкции.



В качестве иллюстрации своих слов господин Росс привел такую статистику: на Китай приходится 210 из 539 постановлений, принятых США для противодействия демпинговым поставкам.

Кроме того, по словам министра торговли США, китайские производители занимают "значительное место" в американском списке компаний, взаимодействие с которыми для поставщиков из США ограничено по соображениям национальной безопасности.



В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео в интервью газете The Wall Street Journal выразил убежденность, что произошедший при президенте Трампе разворот в китайской политике США носит необратимый характер. "США в течение 50 лет в своей политике исходили из того, что укрепление взаимодействия, расширение торговли и связей подвигнет Коммунистическую партию Китая на то, чтобы вести себя как нормальная страна",- заявил господин Помпео, по словам которого эта политика себя не оправдала.



Госсекретарь США заверил: версия об искусственном происхождении коронавируса, а также инициатива "Один пояс - один путь", призванная расширить влияние Китая и действия КНР в Южно-Китайском море, демонстрируют, что "Пекин перестал скрывать свои истинные намерения". Отвечая на вопрос, можно ли считать, что китайская политика Дональда Трампа будет пользоваться поддержкой как Республиканской, так и Демократической партии, Майк Помпео ответил, что возвращение к старой модели отношений уже невозможно.



Сейчас весь мир видит, что Коммунистическая партия Китая спустила с цепи вирус, который уничтожил экономики стран мира и убил полтора миллиона человек",- негодовал глава американской дипломатии.



Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает заявления Майка Помпео попыткой доказать, что антикитайский курс президента Трампа пользуется двухпартийной поддержкой в Америке, в то время как США удалось сформировать в Индо-Тихоокеанском регионе альянс против КНР, играющий роль "санитарного кордона". В то же время, по мнению собеседника "Ъ", у Пекина остаются рычаги для контригры. "Китайское руководство уже принимает активные ответные меры. Так, 15 ноября в Ханое было подписано соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве, цель которого - создать крупнейшую в мире зону свободной торговли с объемом ВВП $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП. Это соглашение подписали те государства, которые, по мнению Майка Помпео, присоединились к антикитайскому походу США: члены АСЕАН, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия",- заявил "Ъ" Владимир Батюк. По словам эксперта, после краха Транстихоокеанского партнерства, произошедшего по инициативе президента Трампа, именно Китай возглавил процесс экономической интеграции в Индо-Тихоокеанском регионе. "В этих условиях новая американская администрация будет вынуждена поддерживать диалог с Пекином",- резюмирует эксперт.



Согласно утечкам, появившимся в американских СМИ, новым послом США в Китае может стать не кадровый дипломат, а известный политик. По данным портала Axios, избранный президент Байден рассматривает в качестве кандидата на эту должность участника президентской гонки-2020 демократа Пита Буттиджича.



Сергей Строкань