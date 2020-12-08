Казнацхолдинг "Байтерек" втюхал инвесторам своих облигаций на 100 млрд тенге

|20:17 С.Наумов: В странах Центральной Азии власти нужно перестать играть в оппозицию
20:03 Д. Ашимбаев: В парламентские выборы в Казахстане изначально заложен ряд системных сбоев
19:46 Хрупкий баланс языковых споров в Узбекистане, - Э.Асанов
19:45 Кыргызстан близок к развалу, - Т.Масадыков
19:39 Создается Узбекско-кыргызский инвестиционный фонд в 50 млн долларов
19:14 Юлий Юсупов: "Экономика Узбекистана в двух цифрах"
19:13 Восстановил "честное имя". КазБуржуй Утемуратов уверяет, что британский суд уже снял арест с его имущества
18:48 Токаев придумал Казахстану новую систему госпланирования. Изобрел карандаш
18:35 Инопланетяне существуют, а человечество "пока не готово" ко встрече с ними, - Jerusalem Post
18:33 Для борьбы с терроризмом власти Франции хотят ускорить высылку радикализованных нелегалов, - "Le Figaro"
17:50 Скандал остановил матч Лиги Чемпионов по футболу "ПСЖ"-"Истанбул". Судья румын обозвал негра Вебо "негром"
16:45 Янычары Елбасы. Новые правила отбора в "кадровый резерв"
16:43 М.Веллер: "Капитализма в России не вышло, а вышло..."
15:27 В Тель-Авиве убит один из руководителей "Моссада" Фахми Хинави. Иранская "ответка"
08:13 2021 – год возвращения СССР, - А.Разуваев
08:09 Кризис казахского общества. Мысли вслух во время пандемии, - С.Ауелбеков
08:07 Стоит ли приносить русский язык в жертву казахскому? - Мади Алимов
07:41 Тегеран призывает Москву готовиться к отключению SWIFT. Антироссийские санкции США могут стать эффективнее
07:39 Гонконг стал полем китайско-американской "битвы", - Г.Петров
07:30 Выборы Кырпрезидента. Уравнение с тремя неизвестными, - Д.Подольская
06:22 Елбасы посоветовался с Чакрабурти. Чего бы еще сделать с КазЭкономикой
02:27 Дочка отсчета: когда Узбекистан вернет деньги Гульнары Каримовой, - И.Кармазин
01:36 Юрий Поляков: "Отношение к русскому вопросу отражает нечеткость самой концепции национальной политики в РФ"
01:28 Захар Прилепин: "Опыт наблюдения за русской историей меня уже давно отучил от оценок"
01:10 А.Дугин: "Путин - это правитель консервативного нигилизма"
00:41 Китай предлагает США "вернуться на правильный путь", - "НГ"
00:12 Казахстан. Брошенные урановые рудники, - Э.Кайсарова
00:01 18 негритят. Слепой поэт Ормуков снялся с кыр-выборной гонки
|Казнацхолдинг "Байтерек" втюхал инвесторам своих облигаций на 100 млрд тенге
06:47 10.12.2020
"Байтерек" успешно разместил облигации
Облигации холдинга были предложены широкому кругу инвесторов.
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает об успешном размещении на площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" двух выпусков облигаций общим объемом 100 млрд тенге по ставке доходности 11,3% годовых и сроком обращения 7 и 10 лет соответственно.
Облигации Холдинга были предложены широкому кругу инвесторов, спрос по состоявшимся специализированным торгам составил 143% и 114% соответственно. Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов, реализуемых заемщиками АО "Банк Развития Казахстана".
Финансовым консультантом и андеррайтером по данным сделкам выступило АО "Halyk Finance", брокерами по сделкам выступили АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest".