Казнацхолдинг "Байтерек" втюхал инвесторам своих облигаций на 100 млрд тенге

06:47 10.12.2020

"Байтерек" успешно разместил облигации

Облигации холдинга были предложены широкому кругу инвесторов.



АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает об успешном размещении на площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" двух выпусков облигаций общим объемом 100 млрд тенге по ставке доходности 11,3% годовых и сроком обращения 7 и 10 лет соответственно.



Облигации Холдинга были предложены широкому кругу инвесторов, спрос по состоявшимся специализированным торгам составил 143% и 114% соответственно. Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов, реализуемых заемщиками АО "Банк Развития Казахстана".

Финансовым консультантом и андеррайтером по данным сделкам выступило АО "Halyk Finance", брокерами по сделкам выступили АО "Halyk Finance" и АО "SkyBridge Invest".