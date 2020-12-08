Возле входа в КырПарламент с утра организован "коридор позора" для депутатов

06:50 10.12.2020

10 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Сюжет: Конституционная реформа

Возле входа в Жогорку Кенеш организовали "коридор позора" для депутатов



Возле входа в Жогорку Кенеш снова проходит акция протеста. На нее вышли 11 человек.



Они организовали так называемый живой "коридор позора" для депутатов парламента. Когда народные избранники заходят в здание, протестующие кричат: "Уят!" (Позор!).



Фото тут -

https://24.kg/obschestvo/176142_vozle_vhoda_vjogorku_kenesh_organizovali_koridor_pozora_dlya_deputatov/



Митингующие выступают против проведения референдума и по-прежнему считают, что депутаты нынешнего созыва не вправе принимать конституционный законопроект "О референдуме".



Отметим, что вчера возле "Белого дома" проходил митинг против референдума и конституционной реформы.



Ранее нардепы в первом чтении приняли законопроект "О референдуме". В момент голосования регистрацию прошли 63 депутата. Четверо нардепов - Омурбек Текебаев, Наталья Никитенко, Евгения Строкова и Дастан Бекешев проголосовали против.



Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.



Перекройка Конституции - изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным - срок полномочий истек.