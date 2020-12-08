Сбежал от следствия по "золотому делу" экс-глава ГКНБ Киргизии Болот Суюмбаев

06:52 10.12.2020

8 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева



Экс-заместитель председателя ГКНБ Болот Суюмбаев проходит по уголовному делу о контрабанде золота. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что бывшего чиновника приглашали на допрос в госкомитет, однако он не явился. Сейчас следствие разыскивает бывшего зампреда ГКНБ для проведения следственных действий.



Напомним, ранее по делу о контрабанде золота задержан бывший сотрудник АКС ГКНБ. Кроме того, в деле фигурирует и экс-глава Антикоррупционной службы Дуйшонбек Чоткараев. Его допросили пока в качестве свидетеля.



В марте 2019-го Военная прокуратура начала расследовать несколько уголовных дел, связанных с контрабандой ювелирных изделий отдельными поставщиками в сговоре с сотрудниками ГКНБ. В 2017-м одно из оперативных подразделений ведомства задержало 22 килограмма золотых украшений, ввезенных в страну контрабандным путем. Тогда руководство ГКНБ незаконно распорядилось прекратить доследственную проверку и вернуть изъятую продукцию. Поставщики контрабанды привлечены к ответственности.