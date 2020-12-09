Франция примет закон о противодействии радикальному исламу

07:04 10.12.2020

Крупнейшая мусульманская община Европы станет ареной борьбы за светские ценности



Данила Моисеев

9.12.2020



В мусульманских кварталах жители пока предоставлены самим себе.

Правительство Франции одобрило закон "Об усилении республиканских принципов" (первоначально "закон о сепаратизме". – "НГ"). Законопроект, направленный на борьбу с радикальным исламом в Пятой республике, будет передан в парламент, где он скорее всего будет принят. Опираясь на осторожные формулировки, исполнительная власть предлагает действовать довольно решительно: запретить выдачу справок о девственности, ограничить домашнее обучение, следить за содержанием проповедей. Вместе с тем в Сенате представители регионов могут запросить полномочия для борьбы с радикальным исламом, а сам успех будущего закона зависит от того, насколько мусульманская община сможет с ним согласиться.

В ближайшее время мир станет свидетелем своеобразного эксперимента: попытки сформировать "просвещенный ислам". Среди мер, предложенных составителями, есть довольно примечательные пункты. Так, врачам нельзя будет предоставлять справки о девственности, в противном случае их ждут штрафы в размере 15 тыс. евро и год тюремного заключения. В столовых исчезнут конфессиональные меню, не будет раздельного посещения бассейнов мужчинами и женщинами.



Во Франции надеются наладить обучение собственных имамов. Этим президент Эмманюэль Макрон предложил заниматься Французскому совету мусульманского культа (CFCM), едва ли не в ультимативном порядке потребовав в ноябре, чтобы организация подписала документ о признании республиканских ценностей.



Имамы сейчас, по сути, разделены на два лагеря: тех, кто поддерживает идеологию "просвещенного ислама" либо готов с ней согласиться, и тех, кто сотрудничать с властью не собирается. Вторые – это в основном проповедники, приехавшие из-за рубежа и спонсируемые из-за границы.



"Финансирование мечетей станет прозрачнее, а закрыть их при нарушениях станет проще. Подчеркну, что это относится формально не только к мусульманам. Макрон старался акцентировать внимание на том, что преследовать по религиозным убеждением никого не будут. Речь идет о противодействии людям, не уважающим французские культуру и законы. Ведь раньше подпольные школы вообще можно было закрыть практически только в случае их несоответствия санитарным нормам, иначе это превращалось бы в крайне длительный процесс", – говорит заведующая отделом глобальных проблем ИНИОН РАН Наталья Лапина.



Эксперт в разговоре с "НГ" заявила, что законопроект затрагивает проблемы, копившиеся десятилетиями, и является самым значимым за время президентства Макрона.



После убийства Самюэля Пати было добавлено несколько пунктов, в частности о борьбе с разжиганием ненависти в социальных сетях. Однако за последние дни позиция властей несколько смягчилась. "Так, первоначально домашнее обучение хотели разрешить лишь по рекомендации врача. Суть в том, что в мусульманских кварталах родители отдают детей в подпольные школы, где девочки покрывают голову, не могут рисовать и их обучение ведется на арабском языке. Но теперь решили разрешить домашнее обучение в случае частой смены места жительства и тем, кто строит спортивную карьеру", – говорит эксперт.



Лапина считает, что законопроект ждет критика как справа, так и слева. Сторонники Марин Ле Пен могут воспринять его как слишком поверхностный и не охраняющий французов. Республиканцы, возможно, пожалуются на недостаток силовых мер. А левые, в частности Жан-Люк Меланшон, наверняка заявят об "исламофобном" характере законопроекта.



"В Сенате же могут запросить о децентрализации и предоставлении полномочий властям на местах. Закон о городах, к сожалению, принят не был, хотя он способен помочь в решении проблемы. И еще отмечу, что губительным было решение при Николя Саркози упразднить квартальную полицию, аналог наших участковых, которых знает весь район. На одном федеральном уровне проблему не решить", – рассуждает эксперт.



Тем не менее, несмотря на грядущие дискуссии, законопроект скорее всего будет принят, поскольку в Национальном собрании у партии "Вперед, Республика!", которую основал Макрон, большинство.