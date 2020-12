Мадам Кириенко. Дочь замглавы Администрации Путина получила французское гражданство

07:10 10.12.2020

Мадам Кириенко. Дочь замглавы Администрации Путина обнаружилась в базе как обладатель гражданства Франции

Сергей Ежов

8 декабря 2020



Куратор внутренней политики Кремля оказался отцом "иностранного агента": The Insider нашел в базе лиц с двойным гражданством дочь Сергея Кириенко. Высокопоставленный чиновник, при котором поиск "агентов влияния Запада" вышел на новый уровень, сам почему-то обеспечил дочери жизнь в стране НАТО и иностранное образование.



Имя Любови Кириенко The Insider обнаружил в базе лиц с двойным гражданством: совпадают дата рождения (23.03.1990) и номер российского паспорта (45******06). Закон о втором гражданстве обязывает всех россиян докладывать ФМС о его наличии. Сделала это и дочь первого заместителя главы администрации президента.



На своей странице в LinkedIn Любовь Кириенко указала, что до 2012 года училась в ESCP Business School - известной бизнес-школе в Париже. Также она до 2014 года работала во французском пиар-агентстве "14 septembre", после чего уже вернулась в Россию.



В настоящий момент 30-летняя Кириенко работает в Агентстве стратегических инициатив - организации, учрежденной российским правительством для "содействия развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров". Дочь чиновника возглавляет один из проектов АСИ - "Точка кипения", - за что получает, по сведениям The Insider, зарплату в размере 2,3 млн рублей в год.



У The Insider есть выписка из Росреестра, согласно которой Любови Кириенко принадлежит недвижимость в элитном столичном жилом комплексе "Эдельвейс" (Давыдковская улица, 3). Это один из самых оригинальных небоскребов Москвы: монументальное здание увенчано готическими шпилями. Площадь квартиры дочери Кириенко - 124 м², рыночная стоимость - около 50 млн.



Ездит дочь Кириенко на автомобиле Lexus с серией госномеров ААА.



Раньше этот номер принадлежал Арестакесу Гндоляну - брату однокурсника старшего сына Сергея Кириенко. Именно на Роберта Гндоляна оформлено поместье в Испании, из которого во время отдыха выкладывала снимки младшая дочь замглавы АП.



Любовь Кириенко замужем за Андреем Угничем. Зять замглавы АП тоже учился в Париже. Но, в отличие от супруги, французского гражданства у него пока нет.



Угнич до недавнего времени работал руководителем проектов в "Почта Банке". Этот банк находится под контролем государства через ВТБ и "Почту России".



Начиная с прошлого года мужу Любови Кириенко принадлежит доля в 20% в ООО "Комэк". Компания занимается утилизацией отходов в Тамбовской области. Ее годовой оборот - около 300 млн рублей, а портфель господрядов - более 194 млн. Основные заказчики - структуры мэрии Тамбова и администрации Тамбовской области.

Еще одна фирма Угнича ООО "ТЭКО-Сервис" работает в том же регионе. Она занимается вывозом мусора и тоже зарабатывает на контрактах с органами власти.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в этом году переизбрался на второй срок, его поддерживали Владимир Путин и "Единая Россия". Согласование кандидатур на посты глав регионов "от власти" традиционно происходит в администрации президента, внутриполитический блок которой возглавляет Сергей Кириенко.

При поддержке администрации президента в России принимался закон о "СМИ-иноагентах" и другие меры, якобы ограничивающие зарубежное вмешательство. Ответственна АП и за антизападную пропаганду на федеральных телеканалах.



Любовь Кириенко отказалась от комментариев The Insider.



Уже после публикации Любовь Кириенко заявила РБК, что не является обладателем иностранного гражданства. "Это вранье. У меня одно гражданство - России, другого никогда не было",- заверила она.



Материал The Insider основан на утечке базы лиц с двойным гражданством, которую ведет структура МВД. Журналисты The Insider проверили ее достоверность как на своих знакомых, уведомлявших государство о наличии другого гражданства, так и на известных получателях вторых паспортов: к примеру, на топ-менеджере госкорпорации ВЭБ.РФ Михаиле Кузовлеве.



У нас нет сомнений, что в базу занесена именно дочь первого замглавы администрации президента: совпадают известные нам паспортные данные Любови Кириенко. Французское законодательство позволяет ей претендовать на получение гражданства после нескольких лет учебы и работы в Париже. К сожалению, и от письменных, и от устных комментариев для The Insider она отказалась: как до публикации материала, так и после.



В числе прочих мы задали дочери Кириенко вопрос, могут ли данные о ее втором гражданстве объясняться технической ошибкой, вызванной тем, что она уведомляла госорганы о наличии ВНЖ во Франции. На него мы тоже пока не получили ответа. При этом один из сотрудников The Insider и еще один знакомый журналиста издания, подобной ошибки избежали: они уведомляли Россию о наличии ВНЖ в другой стране, но их имена в базе обладателей именно паспортов иностранных государств отсутствуют.