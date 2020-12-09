 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран пообещал вернуть Голанские высоты Сирии. Израиль судорожно роет окопы..
07:13 10.12.2020

Дамаск и Тегеран расставляют ловушку для Москвы
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
9.12.2020

Визит нового министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада в Иран, который стал его первой поездкой в этом статусе, продемонстрировал внешнеполитические приоритеты официального Дамаска. В Тегеране главе МИДа пообещали, что сирийское правительство будет получать необходимую помощь вплоть до того момента, пока все территории не вернутся под его контроль, в том числе занятые Израилем Голанские высоты. В экспертной среде уверены, что иранские силы стремятся сохранить уровень своего присутствия на юге Арабской Республики – даже вопреки желанию России.

Заявление по поводу Голан прозвучало в ходе встречи Микдада с президентом Ирана Хасаном Рухани. Глава исполнительной власти пообещал противостоять израильским силам вплоть "до освобождения оккупированных территорий, включая Голанские высоты".

"Иран будет всегда на стороне сирийского правительства в политическом плане, и в этом отношении он считает астанинский процесс полезным для защиты интересов и территориальной целостности Сирии", – отметил Рухани. В этом контексте он выразил надежду на то, что президентские выборы в Сирии, которые намечены на следующий год, состоятся без всяких проблем. По его словам, это возможность для сирийцев "выразить свои взгляды и мнения".

Сам Микдад охарактеризовал отношения между Тегераном и Дамаском как одни из самых ценных. Другие страны могли бы этому поучиться у Сирии и Ирана, следует из заявления главы МИД Арабской Республики. В то же время Микдад выразил соболезнования по поводу скандального убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Иран и лояльные ему ближневосточные игроки полагают, что за устранением ученого стоят израильские спецслужбы, которые намеревались спровоцировать Исламскую Республику на жесткий ответ и развязать ее конфликт с США. "Тот, кто совершает подобные преступления, не понимает, что кровь убитых сделает нас только решительнее на пути к победе", – сказал министр.

Слова Рухани по поводу Голан не могли не взволновать израильтян. Тем более что в последние месяцы именно этот некогда принадлежавший Сирии район становится источником проблем. И дело не только в Иране. 9 декабря израильским правоохранительным органам пришлось применять силу для разгона акций протеста на Голанах. Вожди друзской общины накануне призвали население поселков Мадждаль-Шамс, Сахита, Бакаата и Масаада провести манифестацию против планов израильских властей установить в этом районе ветряные электростанции. В заявлении старейшин говорилось, что установка ветрогенераторов "приведет к конфискации принадлежащих друзам земельных угодий и лишит их средств к существованию".

Голаны перешли в руки Израиля после Шестидневной войны 1967 года. А в 1981 году еврейское государство аннексировало этот район и дало зеленый свет созданию там поселений. Администрация Дональда Трампа признала суверенитет израильской стороны над этой территорией в одностороннем порядке. Эту политику подытожил недавний визит госсекретаря Майкла Помпео, который стал первым американским официальным представителем высокого ранга, посетившим Голанские высоты. Президентство Джозефа Байдена не обещает израильскому руководству подобных дипломатических жестов, но вряд ли оно дезавуирует решение о признании Голан. По крайней мере так говорят источники 7-го канала Израиля в команде Байдена.

В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов отметил: визит Микдада в Иран продемонстрировал, кто в действительности является главным союзником официального Дамаска. Кроме того, сирийское руководство показало, что и в дальнейшем планирует оставаться элементом, встроенным в иранскую "ось сопротивления". "Вряд ли следует ожидать каких-то изменений в этом подходе, как и вряд ли сам Иран пересмотрит свои отношения с Сирийской Арабской Республикой", – выразил уверенность аналитик. По словам Семенова, Иран предпочтет, как и прежде, "поддерживать свое военное присутствие в Сирии, в том числе у израильских границ".

Отметим, что это представляет проблему для России, которая, как сообщалось, давала обязательство израильской стороне обеспечить отвод иранских сил от границы. Считается, что это было одним из пунктов мирной сделки, которую в 2018 году заключили Россия, США, Израиль и Иордания по поводу юга Сирии. По итогам этих договоренностей южные провинции, которые считаются колыбелью сирийской "революции", почти бескровно вернулись под контроль Сирийской арабской армии. Бывших повстанцев решили интегрировать в правительственные войска для продолжения борьбы с боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Их сохранение на юге рассматривалось как "суннитский буфер" против шиитского присутствия.

Тем не менее оттеснить иранские силы не получилось. Как показало ноябрьское исследование турецкого исследовательского центра "Джусур", на юге Сирии по-прежнему сильны позиции местных ячеек "Хезболлы", что дает однозначный ответ на вопрос, продолжит ли Израиль наносить воздушные удары по территории соседней страны.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607573580
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