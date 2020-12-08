 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В КазМажилис нынче лезут 312 кандидатов от 5 партий. Занять места по расписанию!
08:57 10.12.2020

Всего 312 кандидатов от пяти партий зарегистрированы на выборы в Мажилис
Самый молодой кандидат 1995 года рождения, самый возрастной - 1950 года рождения.

На заседании Центральной избирательной комиссии оглашены итоги по всем партийным спискам, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, в соответствии с календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам, выдвижение кандидатов началось за два месяца и закончилось за 40 дней до выборов - в период с 10 ноября по 18.00 30 ноября.

К участию были допущены 6 политических партии, зарегистрированных в установленном порядке в Минюсте. В установленных период в ЦИК представлены документы о выдвижении партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса от пяти политических партий - народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", партия "Nur Otan", политическая партия "Адал", демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народная партия Казахстана, перечислил он.
По его словам, согласно статьям Конституционного закона о выборах, при регистрации допускался только один список от одной партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов, распределяемых среди политпартий на 30%. В партийном списке количество женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, должно было составлять не менее 30% от общего числа, включенных в него лиц. Петров добавил, что данные требования полностью обеспечены всеми партиями.

Политические партии вносят из средств партии на счет ЦИК избирательный взнос в 15-кратном размере установленной минимальной зарплаты за каждое лицо, включенное в партийный список. От взноса освобождаются политические партии, получившие на предыдущих выборах 7 и более процентов голосов избирателей. Избирательный взнос внесен партиями "Ауыл" и "Адал". Три партии освобождены от уплаты. Всего в списках политпартий включено 312 кандидатов. "Ауыл" - 19, "Nur Otan" - 126, "Адал" -16 граждан, "Ак жол" - 38, НПК – 113, - сообщил зампредседателя ЦИК.
В целом, в партийные списки включены 90 женщин, 222 мужчин. В возрасте до 29 лет 19 претендентов. Самый молодой кандидат 1995 года рождения, самый возрастной - 1950 года рождения. Средний возраст всех кандидатов 46,7 лет. В партийные списки включено 34 действующих депутата Мажилиса.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607579820
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