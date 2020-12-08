Посол Молдовы в России Негуца погорел на контрабанде автобуса анаболиков

09:05 10.12.2020

Посла Молдовы в России отозвали после скандала с контрабандой анаболиков в автобусе посольства



Посол Молдовы в России Андрей Негуца отозван после скандала с контрабандой анаболиков в микроавтобусе посольства. Такое решение, как сообщает ТАСС, было принято на заседании правительства республики.



"Конечно, этот решение стало следствием произошедшего", - заявил премьер-министр Ион Кику. Он добавил, что посол "несет ответственность за это".



О том, что на молдавско-украинской границе задержали автомобиль посольства Молдовы в России, который попытался вывезти крупную партию анаболитиков, стало известно 6 декабря.



Продукцию обнаружили в грузовом отсеке микроавтобуса с номерами, которые свидетельствовали о его принадлежности к дипломатическому корпусу. Машина попыталась пересечь границу через таможенный пост Паланка.