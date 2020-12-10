 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ХохлоДырь. Политическая ситуация на Украине стремительно меняется, - В.Пойманов
10:52 10.12.2020

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 10.12.2020

Кривой Рог против Зеленского – брэнд "Слуги народа" деградирует

На Украине произошло знаковое событие, свидетельствующее о том, что политическая ситуация в стране стремительно меняется: в Кривом Роге, родном городе Зеленского, на выборах мэра во втором туре неожиданно победил кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Павлов, набравший 56,97% голосов. Его оппонент Дмитрий Шевчик от "Слуги народа", несмотря на то что на его продвижение власти и поддерживающие их денежные мешки бросили все силы, едва дотянул до 40,49%.

Константин Павлов

Константин Павлов

Павлов, экономист по образованию, работал советником действующего мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, который его и поддержал. Шевчик – топ-менеджер горно-металлургической группы компаний "Метинвест", совладельцами которой являются Ринат Ахметов и Вадим Новинский. Кривой Рог считается форпостом бизнес-империи Ахметова – в городе расположено три горно-обогатительных комбината "Метинвеста".

Поскольку "слуги" на местных выборах в кресла мэров в большинстве городов не попали, Зеленский решил всячески порадеть товарищу по партии. Он побывал в Кривом Роге, пообщался с Шевчиком, пожелал ему победы. За несколько дней до голосования вышло в эфир обращение Зеленского, в котором он призвал горожан прийти на избирательные участки и "выбрать мэра, которого заслуживает город". Имя кандидата Зеленский не назвал, но народ понял, о ком идет речь, и поступил прямо противоположно тому, к чему призвал президент.

Некоторые эксперты, объясняя победу Павлова, ссылаются на то, что он апеллировал к пенсионерам и беднякам, в частности гарантировал повышение выплат из городского бюджета и бесплатный проезд в коммунальном транспорте. А Шевчик ограничивался пустыми общими фразами: "Главное – это люди", "Развитие. Благосостояние. Стабильность".

На самом деле в Кривом Роге соревновались две партии – "Слуга народа" и оппозиционная ОПЗЖ, и последняя оказалась ближе к народу. По словам политолога Руслана Бортника, события в Кривом Роге – "символическая оплеуха команде президента и предвестник серьезного изменения политических раскладов". Изменение это будет происходить в плоскости ослабления власти. Поддержка "слуг" главой государства и крупным бизнесом уже не спасает партийный брэнд, созданный когда-то под Зеленского. Брэнд деградирует.

Денег на Украине становится все меньше

Это не первое серьезное поражение Зе-команды. Осенью Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции относительно деклараций чиновников, указав, что их уголовное преследование является чрезмерным. Возбудились Вашингтон и послы G7, поскольку рушилась антикоррупционная вертикаль, выстроенная Западом для того, чтобы держать на крючке украинских сановников. Зеленский попытался разогнать КСУ через парламент, но не получилось.

Протесты на Украине ширятся

В разгар разговоров о том, что Украину захлестывает "вторая волна коронавируса" и закрытия 700 тыс. мелких предприятий, "слуги" обязали малый и средний бизнес ввести кассовые аппараты. После многочисленных акций протеста предпринимателей Зеленский был вынужден отступить и подписал закон, предусматривающий отсрочку введения кассовых аппаратов до 2022 года для большинства предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения.

На фоне всех просчетов власти все большую популярность набирает ОПЗЖ. 8 декабря партия организовала под стенами кабмина акцию протеста против внешнего управления. Люди вышли с плакатами "Украина не продается!", "Берете вы, отдавать нам!", разбрасывали на тротуаре и топтали фальшивые доллары. Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что МВФ использует Украину как дойную корову, и подчеркнул, что "завоеватели под видом помощи убили экономику страны". Долг перед МВФ составляет $3 тыс. на каждого жителя Украины, включая младенцев.

Так что разгром "слуг" и Зе-команды в Кривом Роге – это не сенсация, как преподносят событие украинские СМИ. Это совершенно однозначный показатель неприятия большинством граждан Украины политики режима.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607586720
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