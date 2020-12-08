Младший зять Мирзиеева выдвинут на должность вице-президента Олимпийского совета Азии

10:54 10.12.2020

Председатель Федерации триатлона Узбекистана Отабек Умаров выдвинут на должность вице-президента Олимпийского Cовета Азии. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.



Накануне, 9 декабря, состоялось внеочередное заседание Исполкома Национального олимпийского комитета Узбекистана, в ходе которого обсуждалась подготовка к Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА), которая состоится 16 декабря в Маскате (Оман) и рассмотрение кандидатуры руководством ОСА Узбекистана на пост вице-президента организации.



На заседании Исполкома на должность вице-президента Олимпийского совета Азии был выдвинут Отабек Умаров. В настоящее время он является главой Центральноазиатской конференции MMA.



Отмечается, что Узбекистан впервые выдвигает своего кандидата на пост вице-президента ОСА.



В ходе мероприятия также был избран глава дирекции Азиатских юношеских игр "Ташкент-2025". На эту должность единогласно был утвержден генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов. Таким образом, Ойбек Касимов одновременно будет исполнять обязанности генерального секретаря комитета и главы дирекции Ташкентских Азиатских игр 2025 года.