Рос"Правозащита" 2020: великолепная десятка + дядюшка Сорос

16:08 10.12.2020 Правозащитники-2020: великолепная десятка + дядюшка Сорос



Алексей Иванов



6 декабря Московская Хельсинкская группа (старейшая правозащитная организация на территории России) огласила список лауреатов Премии МХГ в области защиты прав человека за 2020 год.



Сначала напомним, что МХГ возникла в московской квартире Андрея Сахарова 12 мая 1976 года. Основателями Московской Хельсинкской группы стали знатные диссиденты Елена Боннэр, Людмила Алексеева (Славинская), Юрий Орлов, Анатолий/Натан Щаранский, Александр Гинзбург, Андрей Амальрик, Михаил Бернштам, Валентин Турчин, Петр Григоренко, Анатолий Марченко, Александр Корчак, Виталий Рубин и Мальва Ланда. Воссоздана МХГ в 1980-м под руководством американской гражданки Алексеевой, американского гражданина Орлова, немецкого гражданина Кронида Любарского, а также Ларисы Богораз и Бориса Золотухина. Финансирование группы после ее восстановления осуществлялось в значительной мере за счет средств зарубежных спонсоров (включая небезызвестный Фонд Сороса, Агентство США по международному развитию, подрывные штатовские Национальный фонд в поддержку демократии и Фонд Макартуров). В то же время откровенно русофобская, радикально-оппозиционная Московская Хельсинкская группа, благодаря властным пятиколонникам, побеждала в конкурсах на получение средств из государственного бюджета России по программам господдержки НКО. Сейчас (после смерти Алексеевой) МХГ возглавляют "яблочник" Валерий Борщев, экс-исполнительный директор московского филиала Фонда Сороса Вячеслав Бахмин, молодой соросенок Дмитрий Макаров, коротающий последние деньки где-то в США ветеран русофобского движа Сергей Ковалев, председатель НОО "За права человека" Лев Пономарев, учредитель иноагента "Фонд защиты гласности" Алексей Симонов, адвокаты Генри Резник и Карина Москаленко, а также Борис Альтшулер и Георгий Эдельштейн. "Миссия Московской Хельсинкской Группы - содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России", - сказано на сайте МХГ.



Теперь перейдем к перечню награжденных. Список хорош, весьма хорош.



Итак, лучшие правозащитники 2020 года:



Рыбаков Юлий Андреевич - лауреат Премии МХГ за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение. Ветеран питерской диссиды, сидевший при советской власти за хулиганство, кражу военно-морских радиоприемников, пишущей машинки (и надувного матраса с турбазы). Создатель Ленинградского отделения партии "Демократический союз" Валерии Новодворской. Депутат Госдумы РФ в 1993-2003 годах от гайдаровского "Демократического выбора России" и Союза правых сил; также состоял в "Либеральной России" и "Яблоке", председательствовал в партии "Демократическая Россия". Художник-авангардист. Рыцарь Мальтийского ордена.



Шаблинский Илья Георгиевич - лауреат Премии МХГ за экспертную и научную деятельность в области прав человека. Представитель демшизы первой волны (тогда молодой человек из интеллигентной еврейской семьи, никогда не занимавшийся физическим трудом, курировал создание демократических профсоюзов). Профессор Высшей школы экономики, лучший преподаватель ВШЭ-2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020. Бывший член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, экс-начальник Информационно-аналитического отдела Центральной избирательной комиссии РФ.



Гутников Аркадий Борисович - лауреат Премии МХГ за вклад в правозащитное образование и развитие традиций прав человека среди молодежи. Питерский либеральный юрист, тренер по правам человека, сотрудничающий с ЛГБТ-движением. Директор НОУДДПО "Санкт-Петербургский институт права имени Принца П. Г. Ольденбургского", руководитель Центра клинического юридического образования, руководитель Центра правового и гражданского образования "Живое право", эксперт Экспертного совета по правозащитному образованию и гражданскому просвещению Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.



Мельконьянц Григорий Аркадьевич - лауреат Премии МХГ за успехи в развитии и управлении правозащитными организациями. Сопредседатель движения "Голос", образованного на базе Ассоциации некоммерческих организаций "Голос" (финансировалась Агентством США по международному развитию), ликвидированной решением суда после внесения в реестр иностранных агентов. Член Научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии РФ. Обладатель юбилейной медали "Московская городская Дума. 25 лет", лауреат премии "Гражданская инициатива" в номинации "Воздух свободы", полученной из рук телеведущего Владимира Познера.



Котов Константин Александрович - лауреат Премии МХГ за мужество, проявленное в защите прав человека. Столичный пробандеровский активист, получивший известность в узких кругах после организации бессрочного пикета в поддержку террориста Олега Сенцова и пикетами в защиту крымскотатарских экстремистов. Затем достиг пика "славы", схлопотав приговор за неоднократное нарушение правил проведения митингов. В июне 2020-го стал лауреатом премии Бориса Немцова.



Щур Николай Алексеевич - лауреат Премии МХГ за заслуги в защите прав заключенных и других уязвимых групп. Руководитель признанных иностранными агентами (финансы поступали от американского Национального фонда в поддержку демократии, Фонда Сороса, голландцев, британцев, норвежцев, канадцев) НКО "Уральский демократический фонд", НКО "Уральская правозащитная группа" и НКО "Женщины Евразии". Известен постоянной перепиской с террористом Олегом Сенцовым.



Oxxxymiron (Федоров Мирон Янович) - лауреат Премии МХГ за защиту прав человека средствами культуры и искусства. Рэпер; наиболее известные альбомы: "Вечный ж*д", "Горгород". Долгое время обитал в Германии, потом переселился в Великобританию; британский гражданин. Участник знаменитого рэп-баттла с Гнойным. Бывший исполнительный директор букинг-агентства Booking Machine. Страдает маниакально-депрессивным психозом, поддерживает навальнят.



Меркачева Ева Михайловна - лауреат Премии МХГ за журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека. Распиаренная журналистка-правозащитница. Обозреватель "МК", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы, лауреат премии Правительства РФ и премии мэра Москвы, автор книги "Преступления и тайны современной России".



Гончарова Вера Велимировна - лауреат Премии МХГ за отстаивание прав человека в суде. Адвокат НКО "Русь сидящая" (основана впоследствии свалившей в ФРГ Ольгой Романовой/Рабинович), признанной в 2018-м иностранным агентом и закрытой в июне 2020 года. Представляет интересы вышупомянутого Котова и кавказцев, отбывающих наказание в российских колониях.



Марченко Вероника Александровна - лауреат Премии МХГ за деятельность в защите социальных прав и интересов местных сообществ. Основатель и председатель правления НКО "Фонд "Право Матери"". Награждена Хиллари Клинтон и Мишель Обамой международной премией Women of Courage, лауреат премии Фонда Сороса "За подвижничество".



И - вишенка на торте.



Цитируем: "Почетным дипломом МХГ "За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение" награжден Джордж Сорос. Американский финансист, меценат, философ, создатель сети благотворительных организаций, известных как "Фонд Сороса". Джордж Сорос известен по всему миру тем, что он финансирует проекты в области науки, культуры, образования и прав человека. Внимание Сороса к проблемам прав человека всегда было значительным. В 1995 году в России был создан фонд "Открытое общество", который вошел в сеть фондов Сороса. В 1996–2001 г. фонд вложил более 100 млн долларов в поддержку интернет-центров в 33 университетах России. В 1990-х программа аспирантских стипендий Сороса позволила значительно сократить отток российских молодых ученых из страны. Общая сумма вложений Сороса в Россию достигает почти миллиарда долларов. В 2003 году Джордж Сорос заявил о том, что сворачивает деятельность своих фондов в России. В ноябре 2015 года Генеральная прокуратура России признала зарубежные фонды "Открытое общество" "нежелательными организациями". По мнению российских властей, деятельность этих фондов угрожает конституционному строю страны. Это привело к полному прекращению финансирования российских программ и проектов со стороны Сороса. Мы считаем реакцию российских властей на деятельность Джорджа Сороса и созданных им благотворительных фондов на территории России незаслуженной и неадекватной, выражаем свою искреннюю признательность за его поддержку нашей стране в сложный период и очень высоко ценим его вклад в развитие российского гражданского общества и правозащитного движения. Мы также отдаем должное его вкладу в глобальное продвижение ценностей демократии, прав человека и открытого общества во всем мире".



"Поздравляем от всего сердца замечательных лауреатов и желаем дальнейших успехов в защите прав человека в нашей стране!", - резюмирует сайт Московской Хельсинкской группы. Источник - Завтра

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