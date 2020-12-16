 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.12.2020
16:17  Фактор возмездия. К чему приведет убийство иранского ядерщика
16:15  США выбирают 3-ю мировую: Трамп отвергает мирный план Горбачева и Рейгана
16:10  "В круге Кундузском" - вышла книга Героя России Ильяса Дауди
16:08  Рос"Правозащита" 2020: великолепная десятка + дядюшка Сорос
14:24  Нашествие гостей. Кто в доме хозяин? - Сергей Черняховский
12:59  Экс-аким Кызылординской области Искаков получил от суда свои честно заработанные 7 лет
11:02  Сообразят на троих. Результат КазВыборов уже известен.., - Д.Ашимбаев

10:54  Младший зять Мирзиеева выдвинут на должность вице-президента Олимпийского совета Азии
10:52  ХохлоДырь. Политическая ситуация на Украине стремительно меняется, - В.Пойманов
09:05  Посол Молдовы в России Негуца погорел на контрабанде автобуса анаболиков
08:57  В КазМажилис нынче лезут 312 кандидатов от 5 партий. Занять места по расписанию!
07:13  Иран пообещал вернуть Голанские высоты Сирии. Израиль судорожно роет окопы..
07:10  Мадам Кириенко. Дочь замглавы Администрации Путина получила французское гражданство
07:04  Франция примет закон о противодействии радикальному исламу
06:52  Сбежал от следствия по "золотому делу" экс-глава ГКНБ Киргизии Болот Суюмбаев
06:50  Плюют в хари хамы. Возле входа в КырПарламент с утра организован "коридор позора" для депутатов
06:47  Казнацхолдинг "Байтерек" втюхал инвесторам своих облигаций на 100 млрд тенге
01:25  Новую анаконду зовут Джо. Запад созрел для окончательного решения российского вопроса, - К.Сивков
00:53  Джо Байдену строят китайскую стену. Администрация Трампа срывает перезагрузку с Пекином, - "Къ"
00:33  Коронавирус проникает в организм через глаза? - Frankfurter Rundschau
00:32  США внесли Таджикистан и Туркменистан в список нарушителей религиозных свобод. Узбекистан исключен из спецсписка
00:24  На Луну через Пекин. США готовятся, Россия фантазирует, Китай летает, - В.Волгин
00:20  Нехватка электроэнергии в Таджикистане: власти не дают внятного ответа происходящему
00:03  В составленный США санкционный "список Магницкого" попал и кыргызский олигарх Матраимов
00:02  Ковидные бунты – новая социальная реальность, - "НГ"
Среда, 09.12.2020
20:17  С.Наумов: В странах Центральной Азии власти нужно перестать играть в оппозицию
20:03  Д. Ашимбаев: В парламентские выборы в Казахстане изначально заложен ряд системных сбоев
19:46  Хрупкий баланс языковых споров в Узбекистане, - Э.Асанов
19:45  Кыргызстан близок к развалу, - Т.Масадыков
19:39  Создается Узбекско-кыргызский инвестиционный фонд в 50 млн долларов
19:14  Юлий Юсупов: "Экономика Узбекистана в двух цифрах"
19:13  Восстановил "честное имя". КазБуржуй Утемуратов уверяет, что британский суд уже снял арест с его имущества
18:48  Токаев придумал Казахстану новую систему госпланирования. Изобрел карандаш
18:35  Инопланетяне существуют, а человечество "пока не готово" ко встрече с ними, - Jerusalem Post
18:33  Для борьбы с терроризмом власти Франции хотят ускорить высылку радикализованных нелегалов, - "Le Figaro"
17:50  Скандал остановил матч Лиги Чемпионов по футболу "ПСЖ"-"Истанбул". Судья румын обозвал негра Вебо "негром"
16:45  Янычары Елбасы. Новые правила отбора в "кадровый резерв"
16:43  М.Веллер: "Капитализма в России не вышло, а вышло..."
15:27  В Тель-Авиве убит один из руководителей "Моссада" Фахми Хинави. Иранская "ответка"
08:13  2021 – год возвращения СССР, - А.Разуваев
08:09  Кризис казахского общества. Мысли вслух во время пандемии, - С.Ауелбеков
08:07  Стоит ли приносить русский язык в жертву казахскому? - Мади Алимов
07:41  Тегеран призывает Москву готовиться к отключению SWIFT. Антироссийские санкции США могут стать эффективнее
07:39  Гонконг стал полем китайско-американской "битвы", - Г.Петров
07:30  Выборы Кырпрезидента. Уравнение с тремя неизвестными, - Д.Подольская
06:22  Елбасы посоветовался с Чакрабурти. Чего бы еще сделать с КазЭкономикой
02:27  Дочка отсчета: когда Узбекистан вернет деньги Гульнары Каримовой, - И.Кармазин
01:36  Юрий Поляков: "Отношение к русскому вопросу отражает нечеткость самой концепции национальной политики в РФ"
01:28  Захар Прилепин: "Опыт наблюдения за русской историей меня уже давно отучил от оценок"
01:10  А.Дугин: "Путин - это правитель консервативного нигилизма"
00:41  Китай предлагает США "вернуться на правильный путь", - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В круге Кундузском - вышла книга Героя России Ильяса Дауди"В круге Кундузском" - вышла книга Героя России Ильяса Дауди
16:10 10.12.2020

Рустам Победоносец
Мой друг, Герой России Ильяс Дауди, написал книгу о "своем" Афгане - и о жизни после него

Вячеслав Измайлов
военный обозреватель

9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества - именно в этот день в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия как высшую военную награду. Святого Георгия зовут Победоносцем, и прозвище это он получил не только за духовную победу над своими мучителями, но и за чудодейственную помощь людям в период опасности.

Последнее для меня - самое главное: сколько вокруг нас таких Победоносцев!

"В круге Кундузском" - так называется вышедшая в этом году книга Героя Российской Федерации Ильяса Дауди. Он писал ее 34 года.

Начал в 19 лет после тяжелейшего минного взрывного ранения в Афганистане в Шиндантском и Кабульском госпиталях и закончил только сейчас, в свои 53 года. Параллельно изувеченный войной паренек из маленького татарстанского городка Азнакаево продолжал учебу на экономическом отделении Института нефти и газа им И.М. Губкина в Москве, стал дипломированным специалистом, успешным бизнесменом, женился на замечательной девушке, вырасти вместе с ней шестерых детей (сына и пять дочерей) и… никогда не забывал матерей своих погибших товарищей, оказывал им материальную помощь и моральную поддержку.

Своему главному герою Ильяс дал другое, не свое имя - в книге это старший сержант взвода Рустам Тукаев, или просто Руст. При этом биография у Рустама самая настоящая, жизненная, невыдуманная. Это - жизнь, прожитая самим Ильясом Дауди.

Так он, оглядываясь на свои воспоминания, описывает нам беседу Руста с душманами, бандитами. Не пленными душманами, нет, не с теми, кого мы в Афганистане называли душманами. Душманы и бандиты - это очень и очень разное… (Как в впоследствии в Чечне те, кого мы называли боевиками, отнюдь не были бандитами. С боевиками в Чечне можно было договориться, с бандитами - трудно, это уже мой вывод.)

Так он рассказывает нам о том, как Руст потерял ногу. Хотя мог бы и не потерять и вообще не ходить на эту войну, куда ушли и где погибли солдатами его школьные товарищи.

...Шел седьмой день операции "Западня". Разведчики одного из полков 201-й дивизии нуждались в пополнении боеприпасов и питьевой воды. Лето. Невыносимая жара. Командир роты приказал заместителю командира взвода старшему сержанту Рустаму Тукаеву назначить четырех бойцов, которые должны были выйти на высоту и принести боеприпасы и воду. Но кого он должен был назначить? В его подчинении - молодые, необстрелянные ребята. Сержант Тукаев решает, что ему самому надо идти через минное поле. "Первым в группе шел Руст, он следовал строго по тропе, никуда не отступая. В какой-то момент под его ногами прозвучал характерный щелчок. "Мина!" - понял он. Его охватил ужас: "Неужели?! Не может быть! Как это могло со мной произойти?!" В мгновение от толчка до взрыва Руст прогнал в голове главные для него мысли: о том, на какие тяжелые муки он обрек своих родителей…

- Не подходи! - были первые слова Руста рванувшимся к нему товарищам…"

Через несколько месяцев после ранения, летом 1987 года, еще не встав на ноги (а как можно на них встать, когда одной ноги нет, вторая, раненная, дышит на ладан?) Ильяс с другом, тоже раненным, поехал в Ленинград. И, не зная адреса, нашел мать своего погибшего товарища Германа Стрельцова, Людмилу Васильевну. Правда, прежде чем найти ее, друзья наткнулись на бандитов, которых обратили в бегство, на равнодушие мелких чиновников, которые вместо того чтобы помочь найти адрес матери погибшего друга, натравили на них милицию, мол, мы вас в Афганистан не посылали... Милиция сначала посадила друзей за решетку, а потом разобралась, нашла адрес матери погибшего и даже любезно предложила подвезти. Все это переживает и герой книги Рустам Тукаев.

В романе Ильяса Дауди много фрагментов из истории Афганистана и о том, как после событий 11 сентября 2001 года в США туда пришли натовцы и вот уже двадцатый год никак не могут до конца уйти. И об истории любви уже натовского молодого офицера, чей отец воевал в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

После того как книга была написана, Ильяса Дауди приняли в Союз писателей России. Он стал лауреатом писательских премий, его представили и на самую престижную международную.

Я знаю Ильяса уже многие годы. В нем никогда нет уныния.

Как-то мы пошли с ним в знаменитые Сандуновские бани. И когда мой друг окунулся в бочку с ледяной водой, я понял, что он полностью соблюдает наказ военного врача, который ампутировал ему ногу в Шиндантском госпитале: "Твое спасение - в спорте". В тот день в бане Ильяс был с маленьким сыном, которому сегодня уже 21 год. Парень отслужил срочную службу в армии и заканчивает Институт нефти и газа имени И.М. Губкина. Будет нефтяником, как и отец. Жизнь продолжается.

Источник - Новая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607605800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам физической культуры и спорта
- Маулен Ашимбаев обсудил с молодежью уроки пандемии
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года № 811
- Сообразят на троих
- "Ак жол" указал на коррупционные схемы в госзакупках
- Вице-премьер Ералы Тугжанов ознакомился с текущей ситуацией с COVID-19 в Алматы
- Кадровые перестановки
- "Ак жол": Финрегуляторы не понимают, что социальное расслоение общества главной угрозой обществу, экономике и государственности
- Запрос депутатов Сената о сохранении экосистемы реки Урал
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  