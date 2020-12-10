 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Всемирное соперничество за лучшую вакцину - это новая форма геополитики, - Die Zeit
17:11 10.12.2020

10 декабря 2020 г.
Онур Бурчак Белли, Эдда Грабар, Ульрих Ладурнер, Йорг Лау, Самиа Шафи и Михаэль Туманн | Die Zeit
Вакцинируй и властвуй
"Европа, США, Китай и Россия состязаются в том, чтобы решить самую насущную проблему мира и тем самым расширить свое влияние. Чья стратегия сработает?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit.

"Президент не хочет лезть без очереди, правда, - здоровье граждан важнее. Владимир Путин не хочет делать себе прививку "Спутника V", российской вакцины от Sars-CoV-2, пока не началась масштабная вакцинация российского населения, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Будучи главой государства, Путин не может выступить добровольцем, сказал Песков".

"Вместо него участвовать в вакцинации должны его подчиненные. Министр обороны и министр промышленности выполнили свой патриотический долг и объявили, что сделали прививку. Так поступил и Собянин. Следующие в очереди - российские врачи и учителя: по требованию самоотверженного президента их массовая и бесплатная вакцинация должна начаться на этой неделе", - пишут авторы статьи.

"Однако "Спутник V", названный в честь первого советского спутника, должен защитить от коронавируса не только россиян - тем более что, согласно опросам, большинство из них боятся вакцины и хотят с благодарностью от нее отказаться. Хотя иммунизирующее действие и безопасность "Спутника V" задокументированы недостаточно, он должен отправиться в путешествие по всему миру: предварительные заказы на более чем 1,2 млрд доз поступили из более чем 50 стран, в частности из Мексики, Бразилии, Индии, Узбекистана, Непала и Казахстана, об этом по крайней мере сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Российской вакциной по "гуманитарным соображениям" будут обеспечены и бедные страны, пообещал Путин на саммите G-20 в ноябре".

"Всемирное соперничество за лучшую вакцину - это новая форма геополитики, - указывает издание. - В начале эры новой конкуренции крупных держав речь скорее шла о боевых дронах, авианосцах и армиях наемников. Однако в эпоху пандемии за мировое первенство борются шприцами, ампулами и холодильниками. Страна, которой удастся защитить собственных граждан от вируса, сможет быстрее поднять свою экономику и добьется престижа далеко за своими границами. Тот, кто будет производить наилучшие вакцины, контролировать доступ к ним, обеспечит ими нуждающихся, завоюет авторитет и влияние. На этот раз не винтовка рождает власть, как некогда считал Мао Цзэдун, а химические пробирки. Вакцинная дипломатия между Китаем, США, Россией и Европейским Союзом по-новому определяет соотношение сил в международной политике".

"Стратегии участвующих правительств сильно отличаются, - отмечает Die Zeit. - Однако для всех многое стоит на кону. Россия видит шанс заявить о своем возвращении в качестве научной державы. Там гонка за вакциной пробуждает воспоминания о конкуренции вокруг первого спутника или гонке вооружений во время холодной войны. России и сегодня важно "повсюду быть первой", говорит московский политолог Андрей Колесников".

"Китай тем временем пытается предстать на мировой арене в роле благотворителя, предоставляющего "глобальные общественные блага". Китай надеется, что другие государства постепенно забудут, где началась пандемия, и будут меньше бояться растущей силы авторитарного режима".

"Европейский Союз в свою очередь хочет доказать, что может защитить своих граждан и что его модель мультилатерализма эффективнее и справедливее национального эгоизма. Международное сотрудничество - цель существования ЕС. Если союзу государств не удастся справиться с этим кризисом, он потеряет авторитет - как уже было весной, когда члены ЕС не могли поделиться друг с другом защитными масками", - говорится в статье.

"Джо Байден, который 20 января займет свое место в Овальном кабинете, будет занят тем, чтобы взять под контроль пандемию в США, где она свирепствует сильнее, чем где бы то ни было. Параллельно преемнику Дональда Трампа придется сдерживать падение сверхдержавы в мракобесие и враждебное отношение к науке - и по-новому определять притязания страны на лидерство в мире".

"Впрочем, на прошлой неделе одержать громкую промежуточную победу удалось другой стране: премьер-министр Борис Джонсон вышел на трибуну и заявил, что Великобритания первой в мире зарегистрировала многообещающую вакцину компаний Pfizer и BioNTech. (...)В тот вечер Джонсон, который до этого отличался достойным сожаления антикризисным управлением и сам чуть не умер от Covid-19, заговорил, как поэт: " Мы ждали и надеялись, что наступит день, когда светочи науки определят нашего невидимого врага и дадут нам оружие, чтобы не позволить этому врагу делать нас больными, - заявил он. - И вот ученые дали нам это оружие".

"Только, - указывает Die Zeit, - это были ученые из Германии: компания BioNTech была основана в Майнце (...). Впрочем, это не помешало британскому министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку отпраздновать регистрацию вакцины как национальный триумф - на фоне "Брекзита". Министр образования Гэвин Уильямсон добавил: " Очевидно, что у нас лучшие медицинские регуляторы, намного лучше, чем у французов, намного лучше, чем у бельгийцев, намного лучше, чем у американцев". Великобритания, по словам Уильямсона, просто намного лучше других стран".

Впрочем, пишет далее издание, заявление Хэнкока нельзя назвать абсолютно неверным. Ведь ЕC пугающе пассивен: лишь за три дня до Нового года он собирается принять решение о регистрации вакцины, будто бы счет не идет на дни. "О причинах никто не хочет говорить официально, но напрашивается предположение, что страны-члены ЕС становятся помехой друг для друга. (...) Как минимум одно государство, кажется, уже теряет терпение: Венгрия объявила, что закупит вакцину "Спутник V".

"Еще до проведения клинических испытаний первых вакцин, состоятельные государства планеты заключили договоры с фармацевтическими компаниями, чтобы обеспечить себя большим количеством потенциально эффективных препаратов. ЕС заключил 6 договоров в общей сложности на примерно 1,3 млрд доз вакцины. (...) Этого было бы достаточно для вакцинации 650 млн человек - а в ЕС проживает только 450 млн людей", - указывают авторы статьи.

"Аналогично крупный заказ сделали США, в то время как Великобритания и Австралия забронировали для себя количество доз вакцины, примерно в 5 раз превышающее объемы, необходимые для вакцинации их граждан. В Канаде число заказанных доз превышает необходимое количество и вовсе в 10 раз. (...) Проблема в том, что более бедные страны не могут держаться с ними на равных. С учетом ограниченных производственных мощностей им, возможно, годами придется ждать, пока богатые страны уступят им место".

"Ситуация с вакциной похожа на ситуацию с кислородными масками в самолете, сказал в июне один высокопоставленный сотрудник Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США: "сначала маску нужно надеть на себя".

"Что он не сказал, так это то, что в случае с вакцинацией от коронавируса маски просто так упадут с потолка только в первом классе. На задних рядах каждый будет спасаться, как может. У бедных стран Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока будет только две альтернативы: российская вакцина или китайская".

Пока ни одна китайская вакцина не соответствует западным требованиям. Однако вакцинированы уже сотни тысяч китайцев, а китайские фармацевтические компании проводят клинические испытания более чем в 15 странах. "Речь в первую очередь идет о внешней политике: глава Китая Си Цзиньпин охотно говорит о "Шелковом пути здоровья", благодаря которому мир должен выздороветь. (...) В отличие от России, которая едва ли играет какую-либо роль в международных медицинских исследованиях, китайская наука настолько окрепла, что многие страны с удовольствием принимают от Китая помощь. Поэтому возможно, что именно страна, где появился вирус, в итоге завоюет авторитет и власть, победив его", - констатирует издание.

"Но, возможно, успехом можно посчитать в эти дни и еще одну хорошую историю: в российских СМИ торжественно сообщают, что частная израильская клиника купила 1,5 млн доз "Спутника V". Однако СМИ молчат о том, что власти Израиля сопротивляются регистрации российской вакцины. Владелец клиники хочет избавиться от своих запасов и ведет переговоры с ОАЭ. Но они тоже не хотят сами пробовать "Спутник V" и планируют бесплатно раздать вакцину бедным арабским странам. Прежде всего палестинцам", - пишет Die Zeit.

Источник: Die Zeit

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607609460
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