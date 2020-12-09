Алиев и Эрдоган приняли парад в Баку в честь победы в Карабахе

19:32 10.12.2020

В Баку прошел военный парад, посвященный окончанию боевых действий в Нагорном Карабахе. Его принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев, а в качестве главного гостя присутствовал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который 9 декабря прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом.



По площади Свободы прошло почти 150 единиц военной техники, в том числе бронемашины SandCat-Stormer, бронетранспортеры "Кобра" и БТР-82A, танки Т-72 и Т-90С. Были представлены и реактивные системы залпового огня "Смерч", модернизированные зенитно-ракетные комплексы С-300, "Оса-1Т" и "Бук-МБ". По площади также проследовали самоходные гаубицы и артиллерийские установки "Акация" и "Пион".



Корабли и катера Военно-морских сил Азербайджана выстроились в парадном строе на Каспийском море.



Всего в параде участвовали свыше 3 тыс. военнослужащих.







Ранее Алиев учредил новый государственный праздник - День победы, который будет отмечаться 10 ноября. Кроме того, он подписал распоряжение назначить 27 сентября Днем памяти погибших в Карабахе.



10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня. Согласно соглашению, некоторые территории переходят под контроль Азербайджана. Кроме того, стороны обмениваются пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.