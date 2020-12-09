В Узбекистане будут публиковать имена чиновников-коррупционеров

20:30 10.12.2020

Директор узбекского Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов заявил в интервью ташкентскому изданию Kun.uz, что в Узбекистане разрабатывается платформа для публикации информации о коррупционерах под рабочим названием "E-antikor", сообщает ИА Фергана.



"На этой платформе мы планируем публиковать [данные] людей, причастных к коррупционным преступлениям и привлеченных к ответственности. Каждые полгода или через определенный промежуток времени мы будем публиковать эти данные в интернете. Настало время для этого, и самое главное, что сами министерства и ведомства уже готовы очищать свои сферы", - заявил Акмал Бурханов (перевод в версии сайта Repost.Uz).



"Руководители осознают, что в случае одного коррупционного проступка в том или ином государственном органе вся система будет подорвана. На сегодняшний день и руководство сфер с высоким коррупционным риском, и правоохранительные органы выражают готовность к раскрытию тех, кто совершил такое преступление", - отметил Бурханов.



Борьба с коррупцией в Узбекистане была объявлена еще в 2016 году, но соответствующая программа была утверждена лишь спустя три года. Агентство по противодействию коррупции создано в июне 2020 года, оно подчиняется непосредственно президенту страны и будет отчитываться перед парламентом.



"Создание агентства по борьбе с коррупцией – это большая политическая воля государства. Это, с одной стороны, признание государством наличия глубоких корней данного порока, а с другой стороны, необходимость борьбы с коррупцией на уровне главы государства", - пояснил Бурханов.