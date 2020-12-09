Ахмад Кадыров назвал последние санкции США дебилизмом

22:12 10.12.2020

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает санкции США против представителей властей региона и нескольких юрлиц дебилизмом. Он утверждает, что ограничения никак не повлияют на Чечню.



"Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми… Этому только одно название - "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда",- написал господин Кадыров в Telegram. Он заявил, что "сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США". "Это действительно черная страница в истории этого государства",- добавил глава региона.



Господин Кадыров утверждает, что санкции никак не повлияют на развитие региона. "Как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своем мире комиксов, где от слова "санкции" по телу должны пробегать мурашки?" - спросил глава Чечни.



По его мнению, Великобритания ввела свои санкции "получив добро от своего американского хозяина". "Ничего не поменялось в новейшей мировой истории: США начинают, Британия поддакивает и хлопает в ладоши, ну а Европа подпевает. Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь",- добавил глава Чечни.



США 10 декабря ввели санкции против пяти человек, связанных с Рамзаном Кадыровым и против шести юрлиц за нарушения прав человека в рамках "акта Магнитского". Среди физлиц есть представители власти региона, а также личный тренер по конному спорту, а среди юрлиц - Фонд Ахмата Кадырова и футбольный клуб "Ахмат". Санкции против самого господина Кадырова были введены по "акту Магнитского" в 2017 году.



7 декабря Совет ЕС утвердил аналог "акта Магнитского". Он позволяет вводить санкции вне зависимости от того, где были допущены нарушения прав. Пока никто в новый санкционный список не внесен.