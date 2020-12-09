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Техас потребовал аннулировать результаты выборов в четырех штатах США. Последний шанс Трампа
22:17 10.12.2020

9 декабря 2020,

Генпрокурор штата Техас Кен Пакстон 7 декабря подал иск в Верховный суд США с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в четырех ключевых штатах.

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Республиканец считает, что результаты голосования в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где, по предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден, должны быть признаны неконституционными. По его словам, власти данных штатов воспользовались пандемией коронавируса, чтобы повлиять на итоги выборов.

Как пишет CNBC, ряд экспертов в области права уже расценили инициативу Техаса как "беспрецедентный политический театр в истории Америки". Согласно их мнению, Верховный суд даже примет иск к рассмотрению.

"Совершенно беспрецедентна идея о том, что один штат в Верховном суде будет утверждать, что голоса других штатов были поданы неправильно. Какой ущерб нанесен штату Техас из-за того, что голоса в Пенсильвании были отданы за господина Байдена, а не за господина Трампа? Здесь нет никакой связи", - отметил профессор Центра права Джорджтаунского университета Пол Смит.

В свою очередь, заместитель госсекретаря Джорджии Джордан Фукс назвал обвинения со стороны Техаса "ложными и безответственными", а генеральный прокурор Мичигана Дана Нессель охарактеризовал иск как "рекламный ход, который ниже достоинства Пакстона".

8 декабря Верховный суд США отклонил иск республиканцев с требованием запретить сертификацию итогов выборов в штате Пенсильвания, в котором, по предварительным данным, победил Байден.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, демократ Байден опережает действующего лидера по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах, но безуспешно. В общей сложности иски его сторонников были отклонены в судах около 30 раз.

Источник - известия
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